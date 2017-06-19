إبن النفيس ينقذ حياة طفل تعرض للذبح

بغداد – قصي منذر

أنقذ فريق طبي متخصص في جراحة الصدر والاوعية الدموية بمستشفى ابن النفيس التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة حياة طفل مذبوح كان مرميا في الشارع بأحدى مناطق بغداد.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير المستشفى علي محيي الشمري القول ان (طفلا مذبوحا ادخل الى المستشفى بعد العثور عليه مرميا في الشارع باحدى مناطق العاصمة يبلغ من العمر عشرة اعوام)، مشيرا الى انه (تمت احالته الى مستشفى الشيخ زايد لإجراء عملية طارئة من اجل انقاذ حياته). من جانبه قال رئيس الفريق الطبي بهاء حمزة (الفريق نجح في اجراء العملية للطفل برغم تعقيدها لصعوبة إعطاء التخدير للمريض كون إصابته بالقصبة الهوائية فضلا عن حالته الخطرة جداً نتيجة للإضرار الناتجة عن الحادث)، وتابع ان (العملية تضمنت إصلاح البلعوم والقصبة الهوائية مع إصلاح الوريد الورجي الأيمن). من جهة اخرى منعت الدائرة ذاتها استخدام الثلج المحلي في تبريد العصائر والمياه بصورة مباشرة وكذلك منع تقديم المقبلات والخضروات في المــــــــطاعم الشعبية .

وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار عبد اللطيف إن (هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الاستباقية للوقاية من الأمراض الانتقالية ولاسيما الإسهال الوبائي)، منوها إلى إن (الفرق الرقابية سيكون عملها صباحيا ومسائيا). فيما اجرت الفرق الرقابية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ 83 حملة صحية خلال الشهر الماضي. وذكر مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم خلال تلك الحملات تدقيق الاجازات والشهادات الصحية والمواد الغذائية الموجودة في الاسواق والمحلات من حيث تاريخ الانتاج والنفاد وصلاحيتها للاستهلاك البشري واماكن وطريقة الخزن وسحب نماذج وعينات وارسالها الى المختبرات المعتمدة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين)، مشيرا الى (اتلاف 65026 كيلوغرام من المواد الصلبة و3286 لترا من المواد السائلة).