قمة الغريمين تنتهي بالتعادل والنفط المستفيد الأول

بشار يفرّط بركلة جزاء الجوية ويساعد الزوراء على العودة

الناصرية – باسم الركابي

المستفيد الاول من نتيجة تعادل الغريمين الزوراء والجوية بهدف في مباراة مؤجلة من الدور الثالث من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم كان فريق النفط المتصدر الذي يبقى يراقب مباريات الجوية المؤجلة المتبقية باهتمام بالغ متطلعا الى خدمة الفرق الاخرى في تاخير مهمة الصقور ومنعها من التحليق العالي كما تظهر الفائدة للشرطة الوصيف ونفط الوسط الثالث

الانطباع العام عن المستوى مقبول فيما ظهر التنظيم مميزا والاهم الحضور الجماهيري اللافت ومع وجود الاسماء من اللاعبين في الفريقين لكنها لم تظهر المستوى المهاري مع اهمية المباراة وتاثيراتها على الفريقين ولم يتسم الاداء بالفاعلية امام تكامل تشكيل الفريقين ويبدو التفكير بالنتيجة شكل ضغطا على اللاعبين رغم عددا منهم يلعبون اساسين للمنتخب الوطني في وقت تراجعت حظوظ الزوراء في المنافسة على الصدارة بعد النتيجة المذكورة

التي كانت بطعم الخسارة للفريقين على حد السواء وكلاهما كان يمنيان النفس في الفوز خصوصا الجوية الساعي للاستفادة من عدد مبارياته المؤجلة بشكل كامل وعكس صورته في ان يلعب بقوة وتركيز واظهار المستوى اللائق من اجل المنافسة على الصدارة كانجاز اولي ومن ثم التوجه نحو الصراع على اللقب

كما كانت المباراة محفزا للفريقين في الاستفادة كلما امكن من مبارياتهما المؤجلة الاخرى عندما يظهر تاثيرها السلبي على الزوراء اكثر من الجوية في ظل فارق المباريات حيث الخمس المتبقية للجوية ومباراتين للزوراء المؤجلات التي يراهنان عليها من اجل دعم موقفيهما في دائرة المنافسة الحقيقية خصوصا للجوية الذي يريدابقاء الطريق سالكة املا بسحب الصدارة من النفط ولازالت اطماعه قائمة اضافة الى حالة التفوق من خلال المباريات الخمس المتبقية مع فرق الطلبة الخميس المقبل فيما يلاعب كربلاء في السابع والعشرين من الشهر الحالي ومع نفط الجنوب في الاول من تموز ثم نفط الوسط في الثالث عشر ويختتمها في مواجهة فريق الحسين في السابع عشر اضافة الى ست مباريات متبقية في الدوري لكنه يحرص بشدة في الاستفادة من مبارياته المؤجلة لدعم الموقف وقد ينتقل للصدارة قبل الانتقال لاكمال بقية مبارياته في الجولات الاخيرة التي تمثل التحدي للفريق امام رغبة تحقيق اللقب مع نتيجة التعادل المذكورة واثارها النفسية على مسار الامور واعضاء الفريق وجهازه الفني الذي صرح قبل اللعب ان الفوز على الزوراء يمثل الخطوة الكبيرة على طريق المنافسة وحسم بقية المباريات والتقدم والتمهيد لتجاوز مباراة الطلبة بعد غد وهو ما ينطبق على فريق الزوراء الذي يجد نفسه متاخر حيث الموقع الخامس والتعادل زاد من الطين بلة امام رغبة التقدم للامام ولم يقدم المستوى المطلوب لان المهمة لاتقبل غير نتائج الفوز امام حسابات المنافسة التي دخلت اجواء ساخنة وتقترب من الحسم ما يتطلب التعامل الجدي مع المباريات التي تختلف من فريق لاخر وتظهر اكثر ازعاجا للكل جراء طول فترتها بعدما ابدى المدرب عصام حمد عن امتعاضه في ان تجري مباريات الدوري بهذه الطريقة من حيث الوقت وما تشكله من ضغط على اللاعبين والفريق ولان طريق خوض المباريات يعطي مؤشر سلبي مرة اخرى عن الدوري الذي يواجه انتقادات من اغلب الفرق باستثناء تلك التي ضمنت البقاء وتاثيرها على عدد من اللاعبين قبل ان تظهر الاضرار النفسية والمالية امام انقطاع مصدر ارزاقهم بعد تسريحهم

الدوري الممل

الدوري بات بحاجة الى مراجعة ملحة لاتقتصر على اجواء الاتحادبل الى ابعد منذ ذلك بعد وان تاخذ الامور بشكل جدي من هذه الاوقات من اجل التوصل الى حلول للدوري واخراجه من التخبط الحالي الذي يلازمه من فترة ولم يمر موسم في ان ينتهي بالشكل لائق لانعدام الموعد الثابت وفي ان ينتهي بالوقت المطلوب وامام استمرار التعامل مع رغبة الاندية التي اكثر ما تريد من المباريات وسط رغبتها ولابد من حلول وإجراءات تضمن السير بالمسابقة كما يجري الحالي عليه في كل ارجاء العالم والاهم ان يستفيد الاتحاد ولجنة المسابقات من المشاكل التي تمر بها المسابقة ووضع المعالجات المطلوبة بعدما بات الدوري يشكل عبء ليس على الفرق بل على اللاعبين والجمهور وبقية الاطراف وبات دوريا شاذا امام مجاملات الاتحاد مع الفرق في تمشية الامور كيفما يشاء قبل ان يهدر الوقت من خلال عمل لامعنى له ولابد من السير في طريق العمل المنظم والمقبول الذي افتقدناه من فترة حتى دخل الدوري حالة مملة وما ذنب الجمهور ان ياتي في هكذا ظروف وفي ساعة متاخرة ليتابع المباريات التي كان يفترض ان تنتهبي في وقت افضل وتحديد مواعيد المباريات وان تكون خط احمر امام الكل ولايمكن ان يبقى العمل في الاتحاد يجري تحت ضغوط الفرق و لايمكن ان الامور تبقى سائبة كما تجري وفي عمل افتقد للجدية من حيث تطبيق تعليمات الدوري وان تنفذ من قبل الاندية تحت اي مسوغات كانت

سير المباراة

واعود للمباراة التي شهدة حالة تنظيمية تعد الأفضل ليس في الموسم بل في جميع المباريات الاخيرة التي شهدها الملعب وهو عمل طيب كما كان للحضور الجماهيري اثره رغم وقت المباراة المتاخر لكن طبيعة واهمية المباراة تحضى باهتمام جريا على العادة في كل الاوقات التي تقام فيها لاسباب معروفة

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف ليرفع الزوراء رصيده الى 53 نقطة في الموقع الخامس والثاني الى 54 في الموقع الرابع وكان بامكان الجوية حسم الامور في الشوط الاول بعدما تقدم عن طريق حمادي احمد د 19 ولو تمكن بشار رسن من تسديد ركلة الجزاء بشكل صحيح د46 لانهى الامور وليبقي على امال الزوراء في العودة بالمباراة للتعادل وهو ما حصل عندما كفر مهندعبد الرحيم عن اخطاءه واداءه المتواضع بتسجيل هدف التعادل ويعيد المباراة للبداية وينقذ فريقه من الخسارة الثانية امام الغريم الجوية في اقل من شهر وفي كل الاحوال لفريق مثل الزوراء يعد التعادل افضل من الخسارة التي تاتي ممن اي فريق اخر الا من الجوية

المباراة لم ترتق الى المستوى المنتظر من الفريقين ولجا الجوية للهجوم سعيا للتقدم وتحقيق الاريحية وكاد ان يتحقق ذلك لو تمكن حمادي من التسجيل د15 من كرة ردها الحارس محمد كاصد قبل ان يعود ويهز الشباك بجهد فردي من كرة صعبة اخطا في تقديرها الدفاع والحارس دون ان يتردد من ايداعها 19. وفرط الجوية بفرصة الفوز وفي انهاء الامور في الشوط الاول لو استغل الفرص السانحة.

كما يجب والاكثر اضاعة ضربة الجزاء التي تصدى لها محمد كاصد الذي عوض عن خطاءه الفاضح وراء تسجيل الجوية لهدف التقدم والذي منحه التفوق والتقدم والسيطرة النسبية بعدما اختفى الزوراء

مفاتيح هجومية

لعب الجوية بمفاتيح هجومية نقلته اللعب اغلب الشوط الاول في ملعب الزوراء مستغلا تراجعه بعدما تخلى عن منطقة الوسط وعدم الرجوع لمنطقته ما جعل من الطرف المقابل ان يستخدم سلاح الهجوم والتجوال في ملعب الزوراء الذي بقي مسرحا خلال وقت الشوط الاول بعدما عجز لاعبوه من مجاراة الجوية وفي اداء غير متوقع و واستمر ضاغطا على دفاع الزوراء بفضل تفوق خط لوسط الذي كان في العمل المطلوب وسنحت اكثر من فرصة لم يستغلها كما يجب حيث ضربة الجزاء التي فرط بها اللاعب بشار التي اتت في وقت مناسب وكادت ان تنهي الامور انسجاما مع الاداء الهجومي والتفوق الازرق الواضح وتقديم شوط مقبول لكن ما اعاق الامور التفريط بضربة الجزاء التي كان يفترض ان يسددها حمادي الذي كان في وضع نفسي جيد وامام وضع متقدم بعدما سجل الهدف الاول وكان افضل اللاعبين تحركا وامام اكثر من محاولة للتسجيل ولو سجل الجوية ضربة الجزاء لضمن النتيجة

ملامح الشوط الاول

ومن ابرز ملامح الشوط الاول كثرة اعتراضات اللاعبين على قرارات الحكم حيث ضربة الجزاء الواضحة بعدما قام مدافع الزوراء احمد فاضل بعرقلة عماد محسن من الخلف تحت انظار الحكم الذي لم يتردد في احتسابها وكان على لاعبي الزوراء ان لايخرجوا على قرارات الحكم بهذه الطريقة وتقبل الامور كما هي ولاداع لتلك التصرفات في مثل اجواء هكذا مباراة المتابعة جماهيريا ويفترض على اللاعبين التعامل بفهم مع قرارات الحكم وهو ما ينطبق على لاعبي الجوية الذين لم ينكفوا من الاعتراض ايضا على اخطاء واضحة وكاد احد ابرزعناصر الزوراء حسين ان يحقق التعادل لفريقه في اخطر كرة لولبية كادت ان تهز شباك الجوية لولا يقظة فهد الذي ابعدها لركنية د 34 لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف

الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني تبادلا للهجمات اخطرها تلك التي ضيعها امجد كلف د89 ثم امجد راضي في اضاعة اخطر فرص فريقه التي كانت تحتاج الى اجتهاد من اللاعب لاستثمار الفرصة وحسم الامور من جانبه ادرك عصام حمد تغير اللعب واجراء التغيرات الناجحة والخروج من اللعب الدفاعي والتوجه نحو الهجوم وبسط السيطرة على اللعب وبدا بالحلول عبر التحرك المهم لامجد كلف بشكل جدي وكان ان يلعب اساسيا بعد المستوى الواضح المؤثر بعد دخوله ونجح في تحريك الجهة اليمنى ودعم جهود اللاعب حسين قبل ان يظهر التحرك المطلوب لمنطقة الوسط والسيطرة عليها والضغط على الجوية والتقدم للامام لتثمر عن تسجيل هدف التعادل د72 الذي زاد من اندفاع الزوراء مستفيدا من تراجع الجوية للحفاظ على هدف التقدم كما غاب التركيز عن لاعبي الفريق الذين تباطئوا في نقل الكرات خلال الفترة الثانية التي تمكن فيها الزوراء من ادارة الامور بشكل فني وفرض سيطرته مع مرور الوقت الذي شهد تفوقا للبطل الذي اقترب من حسم النتيجة لو استغل المساحات التي تركها لاعبو وسط الجوية

ارتفاع الاداء

وارتفع اداء الفريقين في الربع الاخير للتاكيد على اهمية النتيجة واللعب من اجل الفوز اللذين فشلا في تحقيقه لان اي منها لم يعكس مستواه المطلوب حيث ظهر الجوية متفوق نسبيا في الشوط الاول ونجح الوسط في تمرير الكرات المطلوب للهجوم لياتي هدفه الوحيد وكان يتعين على المدرب باسم قاسم ان يحدد من يسدد ركلة الجزاء فرصة الفوز التي اهدرها بشار رسن امام الوضع الذي يمر به الفريق في اهمية تاكيد جدارته من خلال تحقيق الفوز في مباراة اللقب التي مؤكد تركت اثارها على الفريق الذي استفاد من نتائج المرحلة الثانية بشكل واضح وتقدم بثقة للموقع الحالي لكنه اراد التغلب على الزوراء حتى يحدد ملامح المنافسة على لقب الدوري والآمال التي لازالت قائمة بقوة من خلال الاحد عشر مباراة القادمة التي مؤكد سيركز عليها المدرب وان تحسب الامور بدقة اذا ما اراد مواصلة الحديث عن احراز للقب وحقق افضل النتائج في المرحلة الحالية حيث الفوز على زاخو والكهرباء والامانة ونفط لجنوب ونفط الوسط والنجف كما تعادل مع الشرطة والطلبة والميناء

حظوظ الزوراء

الطرف الاخر

وعلى الطرف الاخر تكون حظوظ الزوراء قد تراجعت بعد التعادل وهو الثامن في الدوري كا استنزفته الخسارات الخمس ليفرط باكثر من 30 نقطة وهو عدد كبير لفريق مثل الزوراء انهى الموسم الماضي دون خسارة قبل ان يخطف اللقب وهو يلعب دفاعا عنه كما فشل في محو اثار خسارته الاخيرة امام الجوية التي ابعدته عن بطولة الاتحاد الاسيوي بعد اربع مواجهات جمعتهما في الدوري المحلي وبطولة الاتحاد الاسيوي لمينجح في التغب في اب منها على الجوية وسيخرج الفريق الخميس المقبل الى النجف في مهمة صعبة بعد نتيجة اللقاء الاول التي انتهت زورائية التي حسمت في الثوان الاخيرة وبعدها سيكون ضيفا على البحري في البصرة وتظهر المهمة الاخرى صعبة امام تحديات اللعب في ملاعب المحافظات التي اكثر ما يتعثر فيها كما حصل مع كربلاء في اخر خروج له كما شهدت المرحلة الحالية تذبذب المستوى عندما خسر مرتين متتاليتين امام الوسط والامانة فيما تعادل مع الشرطة وتغلب على فرق نفط الجنوب والميناء والحسين والكهرباء والطلبة لكنه لم يعبر عن نفسه كبطل للموسم لاخير وقادر للدفاع عنه قبل ان يتراجع للموقع الخامس وتركالتعاكل مع الجوية اثارا نفسية عل الانصار الذي يدركوتن طبيعة الامور المقبلة في المنافسة ولو على احد المراكز الثلاث المؤدية الى مشاركة خارجية لكن الامو لم تنهي بعد وكل شيء قابل للتغير في ظل تصاعد المنافسة خصوصا بين اصحاب المواقع المتقدمة في سلم الدوري

مباريات الخميس

وتجري الخميس ثلاث مباريات الاولى في العاصمة بين الجوية والطلاب والاخرى يبين الميناء ونفط الوسط ويستقبل النجف الزوراء.