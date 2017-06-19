المنتخب يستعد لنهائيات آسيا في لبنان

التركي دارين بديلاً عن كونتر لقيادة سلة العراق

بغداد – الزمان

اختار اتحاد كرة السلة المدرب التركي مصطفى دارين بديلا عن مواطنه ايرمان كونتر الذي فشلت صفقة التعاقد معه لقيادة منتخبنا الوطني في نهائيات اسيا التي تضيفها لبنان خلال اب المقبل، بعد ان تعاقد مع فريق غلطة سراي لتدريبه خلال الموسم المقبل .وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي ان جميع الامور الخاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد دارين قد انجزت وتم ارسال نسخة من العقد الموقع الى المدرب الجديد في تركيا بعد ان تم المصادقة عليه من قبل اللجنة الاولمبية ، مشيرا الى ان المدرب الجديد هو الاخر وقع على نسخة العقد واصبح رسميا مدربا لمنتخبنا .

واضاف ان المدرب الجديد يمتلك سمعة تدريبية جيدة وكان قد عمل مساعدا لمدرب المنتخب التركي في نهائيات كاس العالم التي استضافتها تركيا في 2010 وحصل فيها على المركز الثاني عالميا بعد منتخب الاحلام الاميركي ، لافتا الى ان العقد مع دارين سيكون فقط لقيادة منتخبنا في نهائيات اسيا في لبنان بعدها سيجري تقييم كامل له من قبل لجنة المدربين في الاستمرار بالتعاقد من عدمه مع المدرب.

على صعيد متصل ينتظر مساعد مدرب منتخبنا اتيلا طارق سمة الدخول للحضور الى بغداد وقيادة المنتخب في معسكر تدريبي في بغداد الذي يستمر الى مابعد عيد الفطر المباراك، ثم يغادر الوفد الى تركيا ليواصل معسكر بقيادة المدرب مصطفى دارين يستمر اسبوعين ، بعدها يحمل الوفد حقائبه باتجاه الصين تايبيه للمشاركة في بطولة وليم جونز خلال الفترة من 15 n 23 تموز المقبل، اذ من المؤمل ان يخوض في هذه البطولة تسع مباريات مع عدد من المدارس المختلفة الاسيوية والاوروبية والاميركية ، لتكون منافسات هذه البطولة خيراعداد للوطني قبل التوجه الى لبنان اذ اوقعتنا القرعة في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الصين والفلبين وقطر.وبشأن الموافقة النهائية على تجنيس اللاعب الاميركي دي ماريو ، اكد العميدي ان وزير الشباب سيطرح الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وان شاء الله سيتم توجيه الدعوة رسميا للمحترف دي ماريو الذي يمتلك امكانيات فنية عالية بعد الانتهاء من بعض الاجراءات، املا بان يكون هذا اللاعب اضافة جديدة للفريق بعد ان ابدى رغبة جيدة للانضمام الى صفوف المنتخب .

وكان اتحاد السلة وبالتشاور مع لجنة المدربين ومساعد المدرب قد اختار 22 لاعبا للالتحاق بمعسكر بغداد وهم من نادي الميناء عمر عامر وعلي عامر وعلي حاتم وحيدر جمعة ونور بدر ومن النفط علي عبد الله وكرار جاسم وحسين حسن والمحترف دي ماريو ومن الشرطة محمد صلاح وعلي مؤيد ونورس ضرار وذو الفقار فاضل ومن نفط الجنوب ذو الفقار فاهم وحسين هادي وجاسم محمد جبار ومن الكهرباء حسان علي عبد الله ومن الكرخ احمد عبيد ومحمد امين ومن الحلة ايهاب حسن واحمد عبد الخالق ومن البيشمركة ريكان عثمان .