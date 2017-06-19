تشتت الدون وتفوّق هدف برشلونة يتصدّران موقعة البرتغال والمكسيك

سانشيز يتألق وتشيلي تكتفي بثنائية في مرمى الكاميرون

{ موسكو – وكالات: حقق منتخب تشيلي فوزًا مستحقًا على نظيره الكاميروني، بهدفين دون رد، مساء اول امس الأحد، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس القارات، التي تقام في روسيا. كان المنتخب الكاميروني محظوظًا للغاية للخروج بتعادل سلبي في الشوط الأول، في ظل تألق كاسح لمنتخب تشيلي الذي أضاع فرصًا بالجملة منذ الدقيقة الأولى، عندما تصدى القائم الأيسر لفرصة إدواردو فارجاس. كما تألق الحارس الكاميروني فابريس أوندوا، وأنقذ مرماه من أهداف مؤكدة، بالتصدي لفرص لتشارلز أرانجيز وجوزيه فونزاليدا، وتسديدة قوية لإيدسون بوتش، ولكنه عجز مرة وحيدة، حيث سجل فارجاس هدفًا في مرماه بالوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية إعادة الفيديو. شكل المنتخب الكاميروني بعض الخطورة من الهجمات المرتدة، حيث تصدى جوني هيريرا حارس تشيلي لفرصة مؤكدة من فنسنت بو بكر، كما سدد موكانجو كرة قوية بجوار القائم الأيسر، وألغى الحكم هدفًا سجله المدافع ميشيل نجادو برأسه، بسبب وجود مخالفة في الدقيقة 17 . تماسك منتخب الكاميرون في الشوط الثاني، وقدم أداءً أفضل نسبيًا، إلا أنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى تشيلي، باستثناء ركلة حرة سددها بينامين موكانجو بجوار المقص الأيمن، ومحاولات غير مؤثرة للاعب وسط نيجيسا، بينما لم يستفد أسود الكاميرون من انطلاقات المزعج كريستيان باسوجوج الجناح الأيمن. أسرع خوان أنطونيو بيتزي مدرب تشيلي لتنشيط الصفوف، بإجراء 3 تبديلات في أقل من ربع ساعة، حيث أشرك أليكسيس سانشيز وليوناردو فالنسيا وجاتو سيلفا مكان بوتش وفونزاليدا وتشارليز أرانجيز، ما ساهم في تحسن الأداء الهجومي لتشيلي، حيث أضاع ماوريسيو إيسلا هدفًا مؤكدًا بضربة رأس بجوار القائم في الدقيقة 72 . وفي الدقيقة 81 ، كافأ أليكسيس سانشيز مدربه على إشراكه في الشوط الثاني، حيث لعب كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى، انقض عليها أرتورو فيدال برأسه في الشباك، مسجلاً الهدف الأول في وقت قاتل. أما هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون، فلجأ للبدلاء بعد فوات الأوان، حيث أشرك نيكولاس جامالو وجورج مانجيك مكان سيباستيان سياني وأندري نيجيسا، في الدقائق الخمس الأخيرة. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بلغت الإثارة ذروتها، حيث انفرد سانشيز بالمرمى وراوغ الحارس والمدافع الكاميروني، وسدد الكرة في جسد لاعب آخر، قبل أن يكملها إدواردو فارجاس في الشباك، لينتظر قرار الحكم بعد اللجوء لإعادة الفيديو، التي أكدت صحة الهدف، ليعزز تقدم تشيلي بثنائية.

تشتت رونالدو

وحرم المدافع المكسيكي، هيكتور مورينو، المنتخب البرتغالي من الفوز بالمباراة الأولى للفريقين في كأس القارات 2017، اول امس الأحد، عندما سجل هدفًا برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 . وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الروسي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، إثر فوزه في المباراة الافتتاحية، يوم السبت الماضي، على نيوزيلندا (2-0)، وتأتي البرتغال مع المكسيك في المركز الثاني بنقطة واحدة. وقدم المنتخبان كرة هجومية أخاذة خلال اللقاء، وأمتعا الجمهور الحاضر في ملعب كازان، وقد خرجنا من هذه المباراة بمجموعة من الملاحظات نوجزها في التقرير التالي.

تركيز رونالدو المفقود

لم يقدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مباراة سيئة أمام المكسيك، وصنع هدف منتخب بلاده الأول بتمريرة بينيششة لزميله ريكاردو كواريزما، إلا أنه ظهر مشتتًا في لحظات كثيرة من المباراة. لكن رونالدو أيضًا لم يلق الدعم اللازم من زملائه داخل منطقة الجزاء، خصوصًا من ناني الذي غاب تمامًا عن الأجواء، بيد أن الدون ظهر في أحيان أخرى بطيئًا ومفتقدًا لكامل تركيزه عند امتلاك الكرة. ويأتي هذا الأداء المتفاوت وسط مزاعم حول إمكانية مغادرة رونالدو لريال مدريد، بعد اتهامه من قبل النيابة الإسبانية بالتهرب الضريبي.

هدف برشلونة

برز خلال هذه المباراة الظهير الأيمن للمنتخب البرتغالي، سيدريك سواريس، الذي تدور الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف. ويمر برشلونة بأزمة حقيقية في مركز الظهير الأيمن، بعدما فشل سيرجي روبرتو في تثبيت قدميه في هذا الموقع، إضافةً إلى تأثير الإصابات المتلاحقة على أليكس فيدال، بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس إلى يوفنتوس. وسجل سيدريك هدف بلاده الثاني في مرمى المكسيك، وشكلت انطلاقاته من الناحية اليمنى إزعاجًا كبيرًا لدفاع الخصم، علمًا بأن فريقه الحالي، ساوثهامبتون الإنكليزي، قد حدد سعرًا باهظًا للتخلي عنه. ارتكب البرتغالي رفاييل جيريرو هفوة قاتلة، تسببت في تسجيل المكسيك لهدف التعادل في الشوط الأول، مفسدًا على فريقه فرصة الخروج بنقاط المباراة الثلاث. وفشل جيريرو في تشتيت كرة مرفوعة من الناحية اليسرى، لتمر بين قدميه وتصل إلى المهاجم المكسيكي، كارلوس فيلا، الذي رفعها بدوره إلى زميله خافيير هرنانديز، فما كان من الأخير إلا أن غرسها برأسه في الشباك. ولم يقدم جيريرو المستوى المنتظر منه في هذه المباراة، علمًا بأنه لعب في مركز الظهير الأيسر، وربما تأثر بابتعاده عن هذا المركز طوال الموسم المنقضي، حيث اعتمد عليه مدرب بوروسيا دورتموند السابق، توماس توخيل، كلاعب وسط متأخر.

العميد بديلاً

جلس قائد المنتخب المكسيكي، رفاييل ماركيز، على مقاعد البدلاء، ربما بسبب افتقاده لحساسية المباريات، إثر غيابه عن الملاعب لمدة طويلة بسبب الإصابة. ومع اجتيازه 38 عامًا من عمره، يأمل ماركيز أن يحظى بفرصة اللعب خلال المباريات المقبلة، لإنعاش آماله في المشاركة بمونديال روسيا، العام المقبل. ولعب ماركيز حتى يومنا هذا 139 ماراة دولية، واستمراره على الصعيد الدولي سيعني مشاركته في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، منذ المشاركة الأولى في عام 2002.

الفيديو ينقذ المكسيك

أحرز المنتخب البرتغالي هدفا ثانيًا في الشوط الأول، إلا أن حكم الساحة قرر الاستعانة بحكام الفيديو من أجل التأكد من صحته، ليقرر إلغاءه لاحقًا. وأظهرت لقطات الفيديو تقدم مدافع المنتخب البرتغالي، بيبي، بسنتيمترات قليلة على آخر مدافعي المكسيك، لحظة لمسه الكرة التي جاء منها الهدف.ويبدو أن مراقبة لقطات كهذه عن طريق الفيديو، سيجعل من الأخطاء المؤثرة خلال المباريات أمرًا نادرًا الحدوث.