مذكرات الحاج خليل الأستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -1

رسالة من القنصل العثماني تثير الريبة وسط بشرى الإطاحة بالسلطان عبد الحميد

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

نزحت هذه العائلة من استراباد ايران قبل اكثر من قرنين ونصف القرن وهي من الاقوام التي سكنت العراق والسبب في ذلك يرجع الى ان جدهم الأكبر كان اميرا لاستراباد ويدعى يوسف الاسترابادي وفي الوقت نفسه ملتزما لجميع الرسوم المفروضة من الحكومة الإيرانية سنويا على الاهلين ويسلم بدل الالتزام الى الحكومة بدون مماطلة كما كان اجداده من قبل وكما كان يفعل الشيخ خزعل في المحمرة. وبينما هو في اوج سعادته وهنائه اذا بيد القدر تتدخل في شؤونه وتفسد عليه مجرى حياته طلبت الحكومة منه دفع المبلغ المفروض عليه مضاعفا وهو يأبى ذلك.. وينتج من ذلك توتر العلاقات بينه وبين الحكومة فيطرد الجباة والموظفين الخاضعين لها وهناك تضطر الحكومة الى ارسال قوة كبيرة وكافية لاخضاعه ومريديه فاشتبك الطرفان في معارك حامية كان الفوز فيها الى جانب الحكومة. انسحب الحاج يوسف وجماعته الى الجبال التي يسكنها اخواله (التركمان) حيث كانت امه من بنات رؤسائهم وابوه من رؤساء الفولاذيين واخذ معه ما خف حمله وغلا ثمنه واعتصم بالجبال. ظنت الحكومة انها قضت عليه القضاء التام واذا به بعد مدة يسيرة يلم شعثه ويجمع فلول عشيرته ويتبعه اخواله التركمان وهم المشهورون بالقوة والجبروت والنابغون في المعارك الماهرون في ركب الخيول هجم على أراضيه ومدينته التي كانت تحتلها الحكومة وطردها من المواقع المهمة واستقر فيها كسابقه ومن ثمة جهزت الحكومة جيشا قويا وهاجمته بعنف وطردته من أراضيه، مرة ثانية. وظل الحاج يوسف ما بين منتصر ومخذول ثلاث سنوات الى ان عجز عن الحروب ورأى من المستحيل الإقامة في ملكه واراضيه والحكومة تطارده لا تفتر عنه ومهما اوتي من قوة ومن وفرة المال والرجال لا يمكن له ان يقاوم دولة ذات سيادة وبالأخص عندما رأى ان سلطته قد تقلصت وأصبحت بضاعته مزجاة كاسدة وانفض عنه رجاله فلا يعيرونه التفاتا فجمع ما استطاع جمعه من أمواله التي يمكن نقلها ويغلو ثمنها وتوجه شطر العراق، تاركا وطنه ومسقط رأسه وظل يتنقل من مدينة الى مدينة حتى القى به الترحال في النجف وهنا ابتاع دارا ممتازة وأخرى في كربلاء وثالثة في الكاظمية ورابعة في بغداد وخامسة في سامراء وفتح لولده محلا للتجارة في النجف وسارت الأمور سيرا حسنا ومهما يكن من امر فان الوطن ومسقط الرأس يكون عزيزا فوسط العلماء والرؤساء لدى الحكومة الإيرانية لاعادته الى محله الى ان هذه المساعي ذهبت ادراج الرياح.

ترك الحاج يوسف مدينة النجف وأهله فيها وذهب الى استانبول ظنا منه ان رجال الاستانة يمكنهم التوسط بينه وبين الحكومة الإيرانية وبقي هناك يبذل الأموال ويستفز الرجال، عله ينجح في مسعاه لكنه باء بالفشل المريع عندئذ كتب الى السلطان العثماني كتابا يبين فيه استعداده لتقديم خدمة الى الدولة العثمانية فيما اذا زود بقوة كافية، ان يحتل تبريز وأذربيجان بكل سهولة ويقدمها لقمة باردة للدولة العثمانية..!

آذان صاغية

كان هذا الكتاب اول مسمار دقه في نفسه بيده فأخطأت ارادته الغرض، وتعدى سهمه المرمى حيث انه عندما وصل الكتاب الى يد السلطان وعرف مضمونه رده الى الظرف وبعث به من ساعته الى الحكومة الإيرانية معنونا الى سلطانهم وهذا شأن أصحاب الحكم في كل زمان ومكان يتوجسون خيفة حتى ممن يريد لهم النفع.. وحتى ممن يتفانى دونهم بالارواح، وتتوقف أعمالهم على ما توحيه لهم اوهامهم ومهما تكن القضايا بالنسبة لغيرهم مؤلمة وقضية لا يكترثون بها، ولا يعيرونها اذنا صاغية، وهكذا انطبق على الحاج يوسف المثل القائل (أراد ان يكحل عينها فعماها) وما ان وصل الكتاب بيد شاه ايران واطّلعت الحكومة عليه حتى اقامت الأرض واقعدتها فاصدرت الأوامر بقتل الفولاذيين أينما وجدوا وفي أي مكان شوهدوا.. وفي نفس الوقت جعلت الحكومة العثمانية الحاج يوسف تحت المراقبة سرا، اذ خشيت حركاته وجرأته فبثت حوله العيون والجواسيس يترصدون حركاته وسكناته وهنا شعر الحاج يوسف ان قصور الاماني ترنحت تحت انامله التي خطت الكتاب، وبقيت روحه تأكل جسمه غما، كما يأكل السيف غمده وكان الحق في جانبه، اذ رأى حياته جحيما لا يطاق بعد ذلك العز، وتلك السعادة التي كان يتمتع بها، فالان لا يستطيع العودة الى العراق وبقي كالسجين في الاستانة حيث كانت الطرق مقفولة امام وجهه تدور حوله الجواسيس أينما توجه وانى اقام! وعلى كل كانت حياته شاقة، وافكاره دائما في اضطراب وعافيته ليست مضمونة بالنجاح حتى وافاه الاجل المحتوم هناك، ودفن في مقبرة الاستانة وديعة ومن بعد نقلوا جثمانه الى النجف ودفن في الصحن الحيدري، تحت ميزاب الذهب الموجود حاليا. بقي الحاج باقر في النجف مدة قصيرة بعد وفاة ابيه الحاج يوسف حيث ان المعيشة لم ترق له في هذه المدينة لاسباب لا مجال لذكرها هنا، فانتقل منها هو وولده الحاج كاظم الى كربلاء وما ان استقر بها مدة من الزمن حتى وافاه الاجل ودفن في الصحن الحسيني، تحت طاق الباب المسمى باب قاضي الحاجات، ومن ثمة انتقل ولده الحاج كاظم الى الكاظمية وفتح محلا للتجارة هناك في خان (ابي أقلام) واخذت اعماله تتوسع، حتى صار له ذكر طيب واسم معروف بالامانة والصدق وحسن النية، فتزوج احدى بنات الاشراف التي انجبت له ولدين سماهما مهدي وعبد الهادي، وما ان بلغ عمر الأول 18 عاما والثاني 15 عاما انتقل والدهما الى جوار ربه. بقي الولدان يديران امر التجارة بارشاد امهما على احسن ما يرام، حيث كانت الام من النساء العاقلات المبدبرات ذات عقل راجح وذكاء وافر وكان الولدان لا يخرجان عن طاعتها فوفقهم الله في اعمالهما وبارك لهما في التجارة فشيدت الام لهما دارا كبيرة غير الدار الأولى وشيدت بجانبهما دارا للضيافة (ديوان خانة) الموجودة الان (1) في الكاظمية. وعندما تم بناء الدارين سافرت الى بيت الله الحرام ويصحبها ولداها وكاتبها المسمى محمد حسين وعبداها ياقوت وطاهر وخدم اخرون وكان ذلك سنة 1261 هجرية ولما عادوا من الحج تزوج الولدان وانجبا اولادا وصار لامهما احفاد وهي في قيد الحياة وهكذا تفرعت هذه العائلة بحكم الطبيعة كالشجرة التي تتفرع اغصانها وتتوحد فروعها. شيدوا ما يقارب الثمان عشرة دارا في الكاظمية، لسكنى هذه العائلة وتفرد الأولاد والاحفاد في الدور هم وازواجهم كل بحسبه ولكن الطعام والطبخ كان في مكان واحد يطهى في الديوان ويوزع بواسطة العبيد والوصائف على الدور وظل الحال هكذا امدا غير قليل الى ان تلاشت هذه العادة تدريجيا وصار كل ساكن دار من هذه العائلة يطبخ في داره واظن عندما انتقلت الوالدة الى رحمة ربها تغيرت عادة الطبخ.

هذه نبذة قصيرة من تاريخ هذه العائلة ادرجناها هنا ليطلع عليها القارئ اذ لابد له ذلك لانها طرف الحبل الذي يتصل بما نحن في صدده من مغامرات سليلها خليل الاستربادي الذي يدور عليه محور هذا الكتاب (1).

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(1) الى هنا ينتهي الاديب الأستاذ عبد علي الخزرجي في التعريف بتأريخ اسرة الحاج خليل الاستربادي في مقدمة الجزء الأول من هذه المذكرات الذي اضطلع الأستاذ المذكور بكتابتها وقد تناول فيها مغامرات الحاج خليل في فترة الصبا والشباب ولم ينشر هذا الجزء حتى الان وعسى ان اوفق الى نشره في المستقبل.

(1)

من سوء الحظ لم اكن على وفاق مع الحكومة فهدموا داري ونهبوا اموالي ولم اجد مفرا الا الخروج من العراق والسكن في حدود كرمنشاه وكردستان في أراضي (بشدر ودوكان) حيث كنت قد اشتريت قبل ثلاث سنوات مقاطعة في تلك الأراضي وكنت قد استأجرت قرية من السيد جعفر كظماوي نسيب حسين قلي خان وكانت لدي أيضا قرية رهينة ومقاطعتين راجعة الى حسين خان معين الرعايا وهو صديق قديم. وبعد ان اردت ان اكتب ما جرى لي في هذه الحقبة من حياتي فالتفاصيل كثيرة..! هناك عشيرة الكوليائية كبيرة وقوية ومحاطة بجبال ويرأسها خمسة عشر شيخا، وهم عبارة عن اخوة واولاد عم وأصحاب ثروة وقلاع ويحظون باحترام الجميع. وكان هؤلاء الرؤساء يودوني كثيرا وقد جاءوا الى محل اقامتي ليأخذوني عندهم في أراضيهم فلم أوافق..! وكذلك الحاج بهرام الكردستاني ورئيس كئولة كانوا يحتفظون لي بمحبة فوق العادة. كانت الحكومة الإيرانية آنذاك ضعيفة وبسبب تطلع الناس الى الحرية والاستقلال حصل سوء تفاهم بين الأهالي والحكومة لذلك فقد سنحت لي الفرصة لاكون احد المتنفذين في تلك الانحاء، فقد حالفني اهل القرى واحاطت بي عصابة قوية. اربع سنوات مضت علي وانا في هذا المكان في احد الأيام وبينما انا جالس على سطح القلعة رأيت رجلا (ساعي) مقبلا نحوي فجاء وسلم علي واعطاني رسالة موجهة لي من قبل خليل بيك, معاون القنصل العثماني , كتب فيها: ابشرك بان السلطان عبد الحميد خان قد عزل عن منصبه وصدر عفو عام توجه الى العراق بأسرع وقت..! خيل الي ان هناك مكيدة من وراء هذه الرسالة فهم يريدون ان اذهب الى العراق كي يقبضوا علي..؟ وبعد ان فرغت من قراءة الرسالة امرت رجالي بحبس ساعي البريد هذا ووضع القيود في رجله ويديه فضربوه كم سطرة وقالوا له ان خليل سيقتلك في هذه الليلة! لقد خاف الرجل كثيرا وعند حلول الظلام دخلت عليه وبيدي جماغ(1). سألت الرجل: من بعثك الي؟ وبأي جسارة جئت الى هنا؟ ان لم تصدقني الحديث سأقتلك في هذه الليلة! فتوسل بي كثيرا وقال ابقني محبوسا عندك وارسل احد رجالك الى خليل بيك فان ظهر سلامة موقفي فمالك حق علي! وان ظهر عكس ذلك فافعل بي ما تراه. وفي الصباح جاء (خيال) يحمل رسالة من الحاج حسن أبو التمن وداخل الظرف وجدت رسالة من شقيقي الحاج صادق يخبرني فيه بان والي بغداد بعث ببرقية الى قنصل كرمنشاه يبلغه بالعفو، اسرع بالمجيئ فالعائلة تنتظر مجيئك ولما كنت مشتاقا الى رؤية والدتي واخواني واقاربي فلم اضيع الوقت فسلكت طريق الخروج دخلت الى قصر شيرين وتناولت غذائي فيها ثم توجهت الى خانقين عبرت الحدود الايرانية وهناك رأيت في انتظاري ضابط شرطة وبمعيته عشرون خيالا سلم علي وقال: فلان صديقك كان معي بانتظارك وذهب واوصاني بان اصطحبك اليه اني لم اعرف الرجل الذي كناه فجئت معه ودخلنا الى السراي وذهبنا الى غرفة القائممقام الواقعة في السطح وعند جلوسنا في الغرفة دار بخاطري انه سيلقي القبض علي واحبس لانه من اين علم هذا الرجل بمقدمي؟ فبقيت متحيرا اضرب اخماسا باسداس واذا بمدير التحرير يدخل الغرفة، وهو صديق قديم لي، كنت قد نسيته وقد اتصل به اخي الحاج صادق وبعد ان استرحت قليلا قال: غذاؤك سيكون عند القائممقام في هذه الاثناء جاء الأخير وسلم احدنا على الاخر، اصطحبني بعدها الى بيته حيث تناولنا وجبة الغداء وبت ليلتي في خانقين ثم توجهت للسفر الى بغداد.

(2)

وعند بلوغي جبل حمرين رأيت رجلا يركض وهو يصيح اين ولد العرب؟ فوقفت وطلبت من الذين يلاحقونه ان يتركوه وشأنه فرد علي احدهم يشتمني عندها ترجلت عن جوادي وسلمت الزمام الى السائس فقال رفيقه يا جلبي اقسمت عليك بالله ان لا تتدخل؟ فقد يحدث ما لا تحمد عقباه فتبتلي في هذه الاثناء واذا رجل من تبريز كان رفيق سفر ترجل عن جواده وسحب القامة وتقدم الرجل الخائف نحوي وصار دخيلا علي فاصبحت في ورطة سألت المطاردين ما تريدون من الرجل؟ قالوا: نطلبه عتبة , هو مكاري ونحن مكارية لا تتدخلون بيننا خلصنا الرجل من ايدي هؤلاء الرجال والحمد له. وعند وصولنا خان بني سعد رأينا جماعة جاؤوا خصيصا لاستقبالنا ومنها توجهنا الى الكاظمية وكان هناك جماعة أيضا بانتظارنا في الديوان وبعد تبادل التحية والسلام غيرنا ملابسنا بملابس نظيفة ووجدنا الكثير من الموظفين قد جاؤوا وهم مدعوين على الغداء. كان موظفو الصحة يحتجزون الطريق وفي رأس الجسر وقف اربع عساكر مع عريف اخبرت اخي باني سأذهب الى رأس الجسر لان لدي حملين من المتاع محمولة على البغال قد تركتها هناك وعند وصولي وجدت البغال مع المكاري قد منعوا من دخول الكاظمية في حين ان هناك احمالاً لاخرين يسمحون بدخولها.! وعندما سألت عن سبب ذلك قالوا من يدفع رشوة يدخل ومن لا يدفع يمنع من الدخول.. فذهبت الى العريف وترجيت منه ان يسمح لاحمالي ان تدخل لان البغال تعبت من ثقل الحمولة ثم اني قبل ساعتين سمحت لي بالعبور فرخص البغال الان فقال لي: لم اكن اعرف ان مجيئك من ايران فيجب عليك ان تذهب الى دائرة الصحة في الخان اجبتهم: ابعثوا معي احد رجالكم فلم يعجبه كلامي وقال: (انت موقوف إني سعيت بعد حتى امشيكم، تهددني ؟ وحكى غلط فاربد وجهي وقلت: لا اله الا الله كيف يجبرون الشخص على ان يخرج من طوره؟ فقال احدهم يا خليل اقسم عليك بالله ان تتحمل هذا الكلام فسأذهب الى اخيك الحاج جعفر فذهب اليه وكان من جملة المدعوين في الديوان رئيس الصحة وضباط عسكريين فركبوا وجاءوا سألوني: لم انت متعطل؟ اجبتهم: العريف منعني فسألوا العريف عن سبب ذلك؟ قال: ستأتي الشرطة بعد ساعة فنرسلهم.. قالوا: يا كاذب رأينا في الطريق زواراً وليس معهم شرطة، سألوني اجبتهم: اعطيته ليرة قال: اذا تعطيني ثلاث ليرات اسمح لك بالمرور! والا سأبقبك الى الظهر قال الضابط: ابطحوا العريف ارضا ضربه عدة عصي على ظهره وامر بحبسه ورجعنا الى البيت.

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(1) جماغ: بالجيم المعطشة مفردة عامية يراد بها العصا الغليظة.