خلف الكواليس

عندما اصبحت حياتنا تدار من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، فأحيانا اشياء بسيطة تترك اثرا كبيرا في النفوس في الفيسبوك اكبر تجمع نسائي من مختلف الاعمار تضم اكثر من 99 الف أمراة من مختلف البلدان والمذاهب.

الاغلبية يعتقد انه عبارة عن مجموعة نسوية للدردشة الا ان محتواه اعظم بكثير من اسمه انه عائلة تتشارك الحزن قبل الفرح استطاعت هاتان المجموعتان مساعدة الكثير سواء كان ماديا ام معنويا وايجاد الحلول لمشاكل تجتاح المنازل عن طريق التعاون بين الاعضاء وكذلك توصيل مواضيع عن الحالات الانسانية الحرجة للذين يمكن شفاؤها مجانا ك تلك الانسانة الراقية التي تفتح نوافذ الامل ليدخل النور حتى يمحي العتمة (د.رفيف الياسري) التي استطاعت ان تتابع شفاء حالات كثيرة عن طريق هاتان المجموعتين وعلى حسابها الخاص.

البهجة بعد شقاء وتعب طويل عندما ننظر الى موضوع ما من زاويا محددة سوف تضيع الكثير من المعرفة.

ان اصحاب النفوس الضعيفة ممن يحاولون ان يشوهوا صورة فتيات بلدهم استطاعوا ان يدخلوا الى احدى المجموعتين على انهم فتيات حتى يستطيعوا التجسس على مواضيع النساء حتى ينشروها في صفحات اخرى او يحاولون ابتزاز الاعضاء وكأن الرجولة قد ودعت العالم الى كوكب اخر.

وتمادت الذكورية حتى تصل الى خصوصية النساء.

الم يقولوا ان المرأة بنصف عقل لماذا كل هذا الشقاء للوصول الى طريقة تفكيرها ومعرفة خصوصيتها .. ألم يقولوا ان المرأة عورة لماذا اذن يتجسسون ليتأملوا ملامح وجهها.

واصبحت غايتهم الوحيدة كيفية الدخول الى احدى المجموعتين حتى يستطيعوا أغلاقها بحجة انها غير اخلاقية.

ان تساعد شخص دون معرفتة انه عمل غير اخلاقي.. ان تعطي املا لمن فقد الامل انه عمل غير اخلاقي.. ان تشجع من يمتلك موهبة في زحمة الحياة انه عمل غير اخلاقي.. ا

ن تبتسم لمواقف مضحكة بعد ان نسيت كيف الابتسامة في ارض الحزن انه عمل غير اخلاقي .. ان تحاول ان تجد حلا لمشكلة ليست لها صلة بك عمل غير اخلاقي .. ان تتحرر من الانانية انه عمل غير اخلاقي.

ما هي الاخلاق اذن ؟! ان ابتز واتجسس وافضح هل هذا اخلاق شباب وطني ؟

عندما اجد التعاون والمحبة في هاتان المجموعتين وكيف ان تساعد الانثى انثى غيرها دون معرفتها اشعر ان وطني مازال في ارضة بقعة امل واذا قلت ان السلام الحقيقي انه موجود على مجموعتين في مواقع التواصل الاجتماعي لا ابال، مهما كان الشئ بسيطا عندما يقدم بحب سيترك اثرا جميلا.

سجى السوداني