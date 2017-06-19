إحباط سبعة إعتداءات في ديالى

كركوك تعزو التدهور الأمني لخسائر داعش في الموصل وتؤكد إمكانية إجراء إستفتاء الإستقلال

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قيادة عمليات دجلة من احباط اعتداءات عدة على محافظة ديالى ابرزها قتل انتحاري في ناحي قرة تبة قبل تفجير نفسه على مقهى شعبي، فيما ارجعت محافظة كركوك سبب التدهور الامني الى هروب قادة داعش من الموصل اليها. وقال قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان ( اندحار تنظيم داعش في الموصل والانبار دفعه للضغط باتجاه ديالى لفتح بؤر توتر واضرار بالامن والاستقرار من خلال عمليات اجرامية تنفذ هنا وهناك).

إحباط هجمات

واضاف ان (عمليات دجلة وباشراف مباشر من قبله احبطت 7 هجمات للتنظيم خلال شهر رمضان اغلبها بالاحزمة الناسفة او ما يطلق عليها داعش بالغزوات). مشيرا الى ان (جهد القيادة كبير في تحقيق الاستقرار). وبين العزاوي ان (اجهزة الاستخبارات في المحافظة ادت دورا محوريا وفعالا في انقاذ ارواح العشرات من المدنيين بعمليات نوعية لم يعلن عن اغلبها لدواع امنية ولحين استكمال التحقيقات). داعيا الاهالي الى (عدم التأخر في الابلاغ عن اي حالة مشتبه بها). واشار الى ان (ابواب قيادة عمليات دجلة مفتوحة وهي تضمن الحماية وسرية الهوية لمن يدلي باي معلومات تؤدي الى تعزيز الاستقرار والامان). وتابع العزاوي ان ( مفرزة من الشرطة نجحت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الاقتراب من احدى التجمعات المدنية وسط ناحية قره تبه). واضاف ان (اليقظة والمتابعة لمفرزة شرطة ديالى اسهمت في احباط الهجوم الانتحاري الذي كان معدا لاستهداف المدنيين). مشيدا (بشجاعة المفرزة الامنية وسرعة ردة فعلها في معالجة الموقف وانقاذ المدنيين). ومن جانبه دعا عضو مجلس المحافظة عامر الكيلاني الى فتح تحقيق عاجل بما سماها حرب الهاونات على حوض الداينية شرق بعقوبة، وقال الكيلاني في تصريح امس ان (قرى حوض الداينية تتعرض منذ أيام إلى عمليات قصف متكررة بالهاونات من مناطق قريبة من الحوض). مطالبا (بفتح تحقيق عاجل بحرب الهاونات على تلك القرى)وأضاف أن (الوضع في حوض الداينية يحتاج إلى حكمة لانتزاع فتيله والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلة الأمنية). محذرا من (خطورة غض النظر عما يجري في الحوض وتداعياته الإنسانية الكبيرة على آلاف الأسر وحصول حركة نزوح جماعية إذا لم تتوقف الهاونات). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (صاروخا سقط في قرية المزرعة ضمن قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أخر).

فرض طوق

وأضاف أن (قوة امنية وصلت الى المكان وفرضت طوقا حول المنطقة).وفي كركوك قال المحافظ نجم الدين كريم في بيان أمس ان (النشاطات الأجرامية لداعش الأرهابي في تزايد بمنطقة حوض حمرين والتي تشكل تهديدا على أمن محافظات ديالى وتكريت). مبينا ان (اخرها هو التعرض الفاشل لتلك العصابات في منطقة الزركة بقضاء الطوز).واضاف ان (هذا الهجوم كان متوقعا بسبب وصول عمليات تحرير مدينة الموصل الى مراحلها النهائية وهروب الدواعش الى الحويجة والمناطق النائية والجبلية فيها). وبشان اجراء عملية الاستفتاء في اقليم كردستان اكد كريم ان (اجراء الاستفتاء ممارسة ديمقراطية لمعرفه اراء المواطنين). مبديا استعداد (كركوك للمشاركه فيها). وفي بغداد قال مصدر امس ان (قوة أمنية نفذت عملية تفتيش في منطقة كويريش أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص يشكلون عصابة لسرقة المنازل). وأضاف أن (القوة الأمنية نقلت المعتقلين إلى مركز أمني من أجل استكمال التحقيق معهم تمهيدا لعرضهم على القضاء).