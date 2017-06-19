الصحة لـ (الزمان): التنظيم إستخدم مواد خام لتصنيع الأدوية في الموصل

البرلمان: الهجوم الصاروخي الإيراني على داعش جرى بموافقة العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية امس أن الضربة الصاروخية التي نفذتها ايران عبر الاجواء العراقية على اهداف لتنظيم داعش داخل الاراضي السورية كانت بموافقة العراق، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم كان بهدف إنزال العقاب على منفذي العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في طهران.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الباري زيباري في تصريح إن (الضربات الصاروخية التي وجهتها ايران لداعش داخل الاراضي السورية هي جزء من التنسيق المشترك ضمن غرفة العمليات الرباعية بين العراق وسوريا وروسيا وايران اضافة الى التحالف الدولي)، مؤكدًا أن (إطلاق الصواريخ عبر الاجواء العراقية لايمكن ان يحصل من دون تنسيق نتيجة لوجود خطوط طيران مدني وعسكري). وتابع زيباري ان (التنسيق موجود لضمان عدم حصول اي حوادث عرضية خلال العملية العسكرية بخاصة ان اجواء المنطقة تزدحم بالطيران المدني والعسكري)، لافتًا الى ان (اللجنة تؤيد أي جهود تبذل من اي طرف لاضعاف او انهاء تنظيم داعش الارهابي). وفي طهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية أطلقت صواريخ على مقر قيادة داعش في دير الزور بسوريا. واكد في بيان إن الهدف من العملية هو (إنزال العقاب على منفذي العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في طهران)، موضحًا أنه (تم إطلاق صواريخ أرض – أرض من قواعد الصواريخ لقوات جو فضاء للحرس الثوري في محافظات كرمانشاه وكردستان لتدك مواقع الإرهابيين التكفيريين). من جهة اخرى، تساءلت جريدة الغارديان البريطانية ما إذا كانت هزيمة الإرهابيين وتحرير مدينتي الرقة والموصل ستفسح مجالا للمواجهة المسلحة بين واشنطن وطهران.وقالت في تقرير (ليس من قبيل المصادفة أن أول زيارة خارجية قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد توليه الرئاسة كانت إلى الرياض، علما بأن السعودية هي أكبر خصوم إيران الإقليميين).

مهمة شديدة

مضيفة (علاوة على فرض عقوبات جديدة، وتصريحات أمريكية شديدة اللهجة موجهة ضد طهران، قامت القوات الأمريكية 3 مرات خلال الشهر الماضي بغارات على الفصائل المدعومة من طهران والمتحالفة مع حكومة دمشق في منطقة التنف جنوب غربي سوريا عند الحدود مع العراق والأردن.وإلى ذلك، وقعت في مضيق هرمز الأربعاء الماضي حادثة احتكاك خطيرة بين البحرية الأمريكية والإيرانية).وتعليقا على هذه التطورات، قال تريتا فارسي، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، مؤلف كتاب (العدو المفقود: أوباما وإيران وفوز الدبلوماسية)، قال(عن طريق زيارته إلى السعودية وإعلان عزمه عزل إيران لم يغلق ترامب نافذة الحوار الشامل فحسب، بل وفتح الأخرى للحرب المحتملة). من جانبه، حذر إيلان غولدنبيرغ، مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، من أن وجود عدو مشترك لدى واشنطن وطهران هو ما يجنب المنطقة حدوث مواجهة مسلحة جديدة، وقال(بعد اختفاء داعش من الخريطة، قد ينتهي التسامح بين الفصائل الشيعية المدعومة من طهران والجماعات التي تحظى بدعم أمريكي، ونلاحظ الآن أن الأوضاع تتفاقم بسرعة كبيرة). ميدانيًا، أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين بأن اربع عبوات لاصقة استهدفت توقتيات متفرقة مركبات مسلحي داعش داخل الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي المحافظة في تطور مفاجئ بمنطقة تعد معقلا للتنظيم.واضاف المصدر ان (الانفجارات لم تؤد الى خسائر بشرية في التنظيم وفق المعلومات المتوفرة لكنها دفعت الى اطلاق حالة استنفار واسعة). الى ذلك، تقدمت قوات حرس الحدود من منفذ الوليد الحدودي باتجاه منفذ القائم ومسكت مسافة 40 كيلو مترًا، بحسب مصدر امني اوضح إن (قوة من قيادة حرس الحدود – المنطقة الثانية في الأنبار تقدمت صباح امس من منفذ الوليد الحدودي مع سوريا باتجاه منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا أيضا وتمكنت من تطهير ومسك 40 كيلو مترًا من منفذ الوليد الحدودي باتجاه منفذ القائم الحدودي)، مشيرا الى ان (هناك عمليات تطهير وتقدم لقوات حرس الحدود حتى تحرير وتطهير الحدود السورية العراقية غربي الأنبار).

الى ذلك نوهت وزارة الصحة والبيئة الى ان الادوية التي عثر عليها في حي الشفاء هي مواد خام وبخزين كبير في معملين احداهما حكومي والاخر مختلط في الموصل قبل احداث داعش، محذرة من الجهات التي تحاول زعزعة الامن الصحي في البلاد من خلال قذف التهم ونشر معلومات تضلل الرأي العام . وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (الأدوية الحكومية التي عثر عليها بعد تحرير حي الشفاء في ايمن الموصل كانت تستخدم كمواد خام وبخزين كبير في معملي احدهما حكومي والآخر مختلط قبل سيطرة داعش على المدينة)، لافتا الى ان (ما نسب من اتهام للوزارة عبر أحدى المواقع بتوفيرها تلك الادوية باطل)، وتابع مطلك ان (الوزارة ارسلت مدير عام دائرة محافظة نينوى ليث حبابة لمتابعة الموضوع حيث اكد ان تلك الادوية او المواد الخام تعود لمعملي ادوية الحكماء ونينوى وما قام به داعش بعد احتلال المحافظة هو تشغيل المعملين لانتاج بعض الادوية وبقي حتى تحرير المدينة من دنسهم).

حذر ودقة

ودعا مطلك وسائل الإعلام إلى توخي (الحذر والدقة والتأكد من المصدر الرسمي قبل نشر أي معلومة يمس الوزارة او مؤسساتها الصحية وملاكاتها من أجل تقديم خدمات متكاملة وبالأخص لأهالي محافظة نينوى وجرحى مقاتلينا الابطال والحشد الشعبي)، وتابع ان (الوزارة تحتفظ بحق الرد والمقاضاة القانونية لأي جهة تحاول زعزعة الأمن الصحي للبلد من خلال الأخبار العارية عن الصحة وغير الرسمية). وكان عضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه قد طالب الوزارة بالتحقيق في كيفية وصول تلك الادوية خلال وجود داعش في المحافظة. وقال طه في بيان امس انه (تم الكشف عن وجود اطنان من الادوية في المجمع الطبي بحي الشفاء والذي سيطرت عليه القوات)، لافتا الى ان (الادوية مصنوعة من قبل الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء وتم انتاجها في الشهر الثامن من العام المنصرم)، مطالبا الحكومة والوزارة بـ(التحقيق الفوري والعاجل في الموضوع والكشف عن كيفية وصول تلك الادوية خلال تلك المدة رغم اشتداد المعركة بالمدينة)، مبينا ان (داعش استخدم تلك الادوية في علاج جرحاه). مشيرا الى ان (اللجنة ستمارس دورها الرقابي في التحري عن الموضوع الخطير بالتنسيق مع الجهات المعنية).