رمضان والعيد والمتقاعد – فريد عبد الكريم حنتوش

ان شهر رمضان كريم في كل شيء حسن وجميل فالأكل موفور بأنواع لذيذة والجميع يتناوله والكل يتسابق في العطاء و اضافة الى حالة التسامح الواضحة وترى الغالبية نظيفة الجسم والملبس لأن الكل يتسابق في العطاء للكل رغم ان المأكل و المشرب لا يقدم ألا في المساء وليس في الافطار فحسب و انما يعوض عن الصيام بتقديم ما لذ وطاب حتى في السحور فجرآ وترى الجميع يتجنبون الخطأ حتى الفجر الا ما ندر فأنت لا تسمع ألا الجميل من الكلام وتحس بكل ذلك بشكل اوضح عند منتصف رمضان يوم الكركيعان والكريكشون حيث يتزاور الاطفال من الجيران ليلاً بعد الفطور وترى وتسمع الجميل واللطيف من الكرم وفرح الشباب ذكوراً و اناثاً وما ان يقترب رمضان من نهايته حتى يقوم الكبار بتهيئة الملابس الجيده للجميع لاسيما الاطفال وتهيئة المأكولات الحلوة واللذيذة للأيام الثلاثة من العيد ويتعايد كل رئيس اسرة و زوجته مع العوائل الاخرى.

ويذهب الجميع من الصغار في بداية اليوم الاول لاستلام عيدياتهم من الام والاب ويعطونهم وهم على اشد الفرح والسعادة وتزداد العلاقة بين الصغار والكبار وليس هناك من حقد او غل بين الجميع وإنما الود والفرح والزيارات العائلية مع بعضها بعضا.

وبذلك فالدنيا ايام العيد على اجمل ما يكون ولهذا فالجميع ينتظره بفارغ الصبر لاسيما وان ايامه عطلة رسمية لجميع من يعمل و من لا يعمل عدا المكلف بالواجب ولا تشاهد الالم او الحزن في عيون كثيرة ألا ما ندر وان الاطفال يذهبون نهاراً الى الدواليب و الى المراجيح وغيرها من الامور الجميلة التي تفرحهم و تفرح من يقوم عليها لأنها تجلب لهم الخير كل الخير … الخ .

ان الفرح يغمر الجميع عدا من كانت عنده وفاة او مشكلة لمختلف الاسباب وهو حق لهم كونهم قد فقدوا احد اعزتهم وان هناك اناسا كانوا قلة اخذوا يكثرون في السنين الاخيرة ألا وهو العدد الاكبر من المتقاعدين من الوظيفة و هؤلاء كانوا يفرحون في ايام العيد لكن العسر الذي يعيشونه قد حولهم من اناس يفرحون بهذه المناسبة الى اناس لا يتمنون ان تأتي لأنها تجلب لهم الصرف الكبير الذي لا يستطيعونه و بالتالي الاستدانة من الاخرين الذي تكون عبئاً باهضا عليهم و لا يستطيعون سدادها و هم في موقع اجتماعي ربما متميز وينعكس الحزن على عموم اهل البيت و اكثره على الزوج و الزوجة و الابن الاكبر فالعين بصيرة و اليد قصيرة و لا يستطيعون تقديم شيء لشراء الملابس الجميلة التي يلبسها الاطفال و الكبار و المأكل الجميل و اللذيذ الذي ياكلة الغير و هم لا يستطيعون تقديم ما يقدم للأطفال من مبلغ بسيط لاسيما اطفال الجيران و الاقارب الاقرب فالأقرب مما يجعل العيد و الفرح بالعيد والتفكير فيه من الامور السيئة التي تجلب الحزن و تحول البيت من ايام فرح الى ايام حزن و كآبة و يفكرون في هذه المناسبات المفرحة ويتمنون ان لا تأتي فلا حل قريب لها ألا الموت لمن يفكر في الخلاص من هذه المشكلة فهل يجوز ان نموت في غير المقرر لنا من السماء، ثم هل ذلك هو الحل ؟!!؟ واقول للمسؤول شوف نفسك شوف غيرك لما كانت الظروف المالية سيئة ورحم الله امرءا اسعد غيره بالحق.

البصرة