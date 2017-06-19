العتبة تدعو إلى مضاعفة الجهود لحفظ سلامة الزائرين

العتبة العلوية تدعو إلى مضاعفة الجهود لحفظ سلامة الزائرين

النجف – سعدون الجابري

دعا الأمين العام للعتبة العلوية في محافظة النجف نزار هاشم حبل المتين إلى مضاعفة الجهود لحفظ سلامة وأمن وراحة الزائرين الكرام خلال ايام شهر رمضان ومراسم الزيارة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (حبل المتين تفقد مركز الاتصالات والمراقبة التقنية التابع الى قسم شؤون حفظ النظام في العتبة، حيث اطلع على عملية تنظيم حركة الزائرين)، مثمنا (جهود المنتسبين العاملين في خدمة الزائرين)، داعياً (إلى مضاعفة الجهود لحفظ سلامة وأمن وراحة الزائرين لغاية الانتهاء من مراسم الزيارة وانتهاء ايام شهر رمضان المبارك)، واضاف ان (حبل المتين وجه نداء لاسلكيا الى منتسبي قسم شؤون حفظ النظام ومقاتلي فرقة الإمام علي القتالية التابعة للعتبة والذين يقدمون الخدمات للزائرين، مقدما لهم التوصيات بسعة الصدر والتحمل وتقديم الخدمات المضاعفة للزائرين)، واوضح ان (العمل في العتبة بدأ ومنذ اليوم الأول لإطلالة شهر رمضان المبارك بالاستعدادات المبكرة والتهيؤ لخدمة الزائرين في ما يتعلق بتوفير البرامج الروحية والفكرية والخدمية خلال أيام وليالي الشهر الفضيل)، وتابع (اما بالخصوص الزيارة المليونية المتمثلة بالأيام الثلاثة الذي يتم فيها إحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين (ع) التي انتهت امس الاول ثم الى ليالي القدر المباركة وحتى عيد الفطر المبارك فقد تم وضع خطة أمنية قدمنا فيها أولوية انسيابية حركة الزائرين وحفظ سلامتهم وأمنهم بالدرجة الأولى، إضافة الى استنفار الجهود الكاملة لتقديم مختلف الخدمات لهم مع توفير الأجواء الروحية والإيمانية لهم وتقديم المسائل الشرعية، مع تقديم أكثر من 15 ألف وجبة لفترتي الإفطار والسحور للزائرين).

تقديم وجبات

واوضح حبل المتين ان (مضيف العتبة مستمر بتقديم الوجبات الغذائية ببركة أمير المؤمنين (ع) حتى نهاية أيام الشهر الفضيل، مع تقديم خدمات النقل وتوفير الآليات من مناطق القطع الى أقرب الأماكن المؤدية الى المرقد الطاهر، إضافة الى الخدمات الأمنية والطبية وغيرها من الخدمات).

وأستقبلت مدينة النجف آلاف الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) والليلة الأولى من ليالي القدر وتوافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات على العتبة العلوية للمشاركة في إحياء الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان الفضيل وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، حيث أرســــــــلت محافظة كربلاء أحد أفواج الطـــــــوارئ إلى النجف للمشاركة في تأمين حماية الزائرين الوافــــــــدين إلى المدينة).