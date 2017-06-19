الحرب على الفقر – ناجح صالح

ما الفقر الا علامة من علامات التخلف الاقتصادي والاجتماعي معا ، كما أنه يشير الى غياب العدالة الاجتماعية في الوطن الذي يمتلك الثروات الهائلة .

والفقر يذل المرء ويمتهن كرامته ، وقد يدفعه الى الاستجداء هادرا ماء وجهه لينقذ أسرته من غائلة الجوع ، وقد يدفع المرء الى الانتحار أحيانا هربا من واقع مؤلم أو الى الجريمة في أحيان أخرى, وهو من جانب آخر يجرح شخصية المرء ويفقده توازنه وسط أجواء متناقضة في أسلوب عيشها بما فيه من رفاه وبما فيه من حرمان .

والكثير من الأوطان التي أنعم الله عليها بالثروات راحت تعمل وتخطط لترفيه أبنائها وانتشال فقرائها من الهوة السحيقة التي تفصلهم عن غيرهم ..فأقامت مشاريع اقتصادية مستغلة ثرواتها في هذا الاتجاه مسخرة الأيدي العاملة لامتصاص البطالة وعدم تعطيل رأس المال لتربح بالتالي ثروات اضافية لها مردود كبير في تحسين مستوى المعيشة مع خدمات هائلة وانجازات حضارية، الا أن بعض الأوطان ومنها وطننا العربي ، التي لها ثروات هائلة تقف عاجزة عن أداء دورها الحضاري لاسيما الاقتصادي منه ،فلا ثمة تخطيط ولا قدرة على تحقيق المنجزات ليبقى التباين بين أبناء الوطن الواحد في نوع العيش والرفاهية تباينا شاسعا . وهكذا تتراءى الصورة بأنها اجحاف لشريحة واسعة من أبناء الوطن يظللهم الفقر وتنعدم لديهم الرغبة في الحياة .

ان الحرب على الفقر هو الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .. حرب تسخر فيها كل طاقات الوطن البشرية والاقتصادية لتحقيق الأهداف التي تبذل الجهود لأجلها ، وأول هذه الأهداف هو تحقيق عدالة اجتماعية بين أبناء الوطن بما فيها من رفع الغبن عن الطبقات المسحوقة .. واعطاء وجه حضاري وتقديم خدمات لائقة تنسجم مع عجلة الحياة التي ترفض الكسل والخنوع . أما اذا توقفت هذه العجلة ولم يدرك أولو الأمر بأن قوة الاقتصاد الوطني هو عصب الدولة وهو الذي يحميها من المخاطر التي قد تهددها فذلك هو الضعف والهوان بل التخلف بعينه ومعه الاثرة المفرطة . ان بقاء الفقر في وطن يمتلك الثروات عار وخزي على الدولة بل جريمة ازاء أبناء الوطن .

ان الحرب على الفقر ليس بتوزيع الهبات على الفقراء لتكون مذلة على النفوس ولا بعملية ترميم عاجلة لا تفعل شيئا أمام أعداد لا يستهان بها من المعدمين ، انما الحل الوحيد لانقاذ الوطن بأجمعه هو استغلال الثروات الاستغلال الأمثل بمشاريع تدر أرباحا طائلة لتزيد من ثروة الوطن ثروات يساهم فيها كل القادرين على العمل وفي طليعتهم من لهم الكفاءات العالية والخبرات المتراكمة ، وبذلك نبني وطنا ليس فيه صراع طبقي يحقد فيه الفقراء على الأغنياء ، اذ لا خير في وطن تعلو فيه الأحقاد على المحبة والوئام .