الإستقلال الثقافي – حسن عاتي الطائي

يعتبر الاستقلال بشتى صوره السياسية والاقتصادية والثقافية العمود الفقري لكل دولة تريد ان تكون حرة الإرادة في ادارة شؤونها والتحكم بمصيرها والتعبير عن شخصيتها الوطنية المستقلة ولها مكانتها في المجتمع الدولي.غير ان هذا الاستقلال لن يكون كاملا وناجزا حقا الا اذا كان هناك استقلال اقتصادي حقيقي يدعم ويسند الاستقلال السياسي كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر.اذ ان احدهما مكمل للاخر وهما وجهان لعملة واحدة.ومثلما ان الاستقلال السياسي التام امر حيوي ولابد منه لكل دولة من الدول تؤكد به حضورها الوطني على الساحة الدولية لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه شعبها وازاء غيرها فان الاستقلال الثقافي المتحرر من قيود التبعية والذيلية شرط لازم لتاكيد الهوية الوطنية الثقافية لتلك الدول حيث ان ذلك الاستقلال يساعد ويساهم في تشكيل شخصيتها الحضارية وهويتها القومية ووجودها المادي والمعنوي.وبما ان الثقافة لاتنفصل عن السياسة وتساعد المجتمع على التماسك والانسجام والتعايش المشترك بين ابنائه فانه لابد ان تكون تلك الثقافة انعكاسا للواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه باعتبارها نابعة من ضميره الوطني وتستقي ابداعها ورسالتها من وجدانه الحي ومن اشواقه وطموحاته المشروعة…وتحت ذريعة العولمة وتحول العالم الى قرية كونية صغيرة نتيجة للثورة العلمية والتقنية الهائلة في مجال المعلومات والاعلام والاتصالات وتلاشي الفواصل والموانع الجغرافية التي ترتبت على تلك العولمة تحاول الثقافة الغربية المتخمة بالانانية وحب السيطرة سلب الثقافات العالمية استقلالها الثقافي وسحق شخصيتها القومية وتحطيم دعائمها الفكرية وتمزيق تراثها الروحي معلنة بكل وضوح ان النموذج الثقافي الغربي والامريكي منه بشكل خاص هو النموذج الصحيح والاوحد ولانموذج غيره وهو المعيار والمقياس الامثل والوحيد الذي يجب الاخذ به وترك غيره من النماذج .واما مخالفة ذلك فانه يمثل خطأ وانحرافا عن القاعدة الطبيعية لثقافة العولمة.لقد ركزت الثقافة الغربية في اذهان الكثير من المثقفين المبهورين والمعجبين بنموذجها بان الثقافات غير الغربية عاجزة وقاصرة ولاتستطيع ان تستقل بذاتها ثقافيا وهي ثقافات مقلدة واتباعية ولم تساهم في اثراء الثقافة العالمية الا في اضيق الحدود وليس لديها الان ماتقوله وتحولت الى عبء ثقيل على الثقافة الغربية ولهذا فقد هيمن النموذج الثقافي الغربي والامريكي على السوق الثقافية الدولية الاستهلاكية واغرقها بشتى صنوف الفنون والاداب ووسائل الترفيه الرخيصة والمبتذلة التي تعمل على نزع الاستقلال الثقافي من كل دولة من الدول خاصة النامية منها والضعيفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وهو هدف العولمة الثقافية السري الذي تسعى لفرضه وتحقيقه بمختلف السبل.

ان ثقافتنا العربية ثقافة تاريخية وحضارية مبدعة لامقلدة ولاتابعة لها رسالتها وحضورها الدائم الاشراق والالق على مر التاريخ ولن تخضع او تستسلم لهذا المنطق الاستعماري الاعمى بفعل اصالتها وفخامتها وعبقريتها وقدرتها على التجدد والابداع والنمو ومقاومة الغزو الثقافي ايا كان مصدره وبما تمتلكه من مقومات النهوض والاخصاب ورفض كل اشكال الخنوع والتقليد والاستنساخ الثقافي.