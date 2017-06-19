رئيس الوزراء صاحب السلطة والصلاحية – طارق حرب

يوم 2017/6/18 نشرت وسائل الاعلام تصريحين غير متطابقين بشأن الخلاف السعودي القطري ولا نقول انهما متناقضان الاول تصريح رئيس الوزراء والثاني تصريح نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي في قضية واحدة هي قضية الخلاف السعودي القطري وإذا كان الدستور والقانون والنظام يعطي الشرعية والمشروعية لتصريح رئيس الوزراء ذلك ان المادة (78) من الدستور عدت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة اي جميع الدولة من سلطة تنفيذية رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء وبرلمان وكل الدولة العراقية والعلاقات التي يقيمها العراق مع الدول الاخرى تعد من السياسة العامة للدولة كالعلاقة مع الدولتين المختلفتين السعودية وقطر ولم ينح الدستور اي شخصية حكومية اخرى هذه الصلاحية او جزء منها كرئيس الجمهورية او نوابه وبالتالي فأن موقف رئيس الوزراء وتعامله وسياسته مع دولتي السعودية وقطر هي الواجبة التنفيذ والتي يعول عليها دستوريا وقانونيا لاسيما وان نظام الحكم هو نظام برلماني طبقا للمادة الاولى من الدستور تكون فيه السلطات والصلاحيات والاختصاصات لرئيس الوزراء وليس نظامنا نظاما رئاسيا لتكون السلطات لرئيس الجمهورية ونائبة ولم يمنح الدستور نائب رئيس الجمهورية اية صلاحية او سلطة وهذا تأكد من المادة الخامسة من قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 والتي قررت ان نائب رئيس الجمهورية يمارس الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجمهورية وحيث ان هذه الصلاحية لرئيس الوزراء دستوريا فلا يجوز لرئيس الجمهورية تخويله هذه الصلاحية لانه لا يملك هذه الصلاحية لكي يخولها والامر ذاته تكرر في النظام رقم (1) لسنة 2015 التي حددت المادة الرابعة منه صلاحيات ونائب رئيس الجمهورية بالمهام والواجبات التي يحددها رئيس الجمهورية واذا كان نائب رئيس الجمهورية قد اظهرفي مصر عداءه لقطر وتقربه من السعودية وهذا يخالف سياسة رئيس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من السعودية وقطر كون مصلحة البلاد تتحقق بعدم الدخول في حالة عداء لاية دولة والتصرف بمعيار واحد بين هاتين الدولتين والاصل مصلحة العراق وليس مصلحة السعودية او مصلحة قطر كون العراق بحاجة الى صداقة جميع الدول والشعوب وعدم الدخول في منازعات لاية دولة وان على العراق تحقيق مصلحة العراق اولا وليس مصلحة السعودية او مصلحة قطر لذا فأن المعول عليه موقف رئيس الوزراء واعتبار ما اورده نائب رئيس الجمهورية غير معول عليها قانونا ودستورا فالخير ما يحدده رئيس الوزراء وليس اية جهة اخرى طالما ان الدستور مع رئيس الوزراء .