الإستخفاف ضعف – كريم السلطاني

كلما حاولنا كشف الاحداث ومدلولاتها كلما وصلنا الى ما الذي يجب علينا فعله وماذا نريد ان نصل الى مبتغانا؟ ربما الكثيرون لايعلمون ماهي اهم الركائز لاقامة وتحقيق عدل وامن في بلد اصبح منذ عدة سنوات عرضة لمن هب ودب وهذا ليس من السهل القضاء عليه فلا الكلام يجدي نفعا ولا التصريحات ولا حتى الشعارات البراقة التي تطلق هنا وهناك،علينا بالسبل التي تصلنا الى بر الامان وعلينا فهم مايجب فهمه لأن الامر ليس بالسهل،فتكالب القوى الظلامية والافكار الضالة التي جاءتنا عبر الحدود والتي خطط ومهد لها الكثيرون باتقان وبمؤازرة قوى لها اهميتها في زرع ماتريد ان يكون في هذا البلد،فلابد للشعب والجماهير ان تكون صاحبة وعي شمولي بما يحدث وان تدرك تماما مايخطط له عبر الحدود لابقاء البلد تحت وطأة تلك الاحداث والافكار الهزيلة التي تريد العبث بمقدرات شعب وانهياره تماما وتفكيكه تحت شعارات هجينة لايقبلها المنطق ولا العقل،ولا حتى الانسانية برمتها،اذا مانريده هو فهم كل ما ألم بنا وان نكون عقلاء في تصرفاتنا ومعانينا،حتى لانكون بافعالنا نسهل ونتيح الفرص لافكار ومعتقدات وسياسات لاتريد الخير ولا الامان لهذا البلد وشعبه،ماجاء به هو بدايه تفريق وتمزيق مجتمع ذي لحمة وطنية والهدف من ذلك هو ان تضعف وتفكك تلك اللحمة وجعلها سهلة الانصياع للافكار التي طبلوا لها في مختلف الاماكن، لابد للمواطن والشعب بجميع مكوناته هو الالتفاف الى قياداته من اجل التخلص من هذا الوضع ومن ثم التفرغ لمحاسبة من هم السبب في ذلك والذين ساعدوا في انهيار البلد ووصوله الى مانحن فيه،مسؤولية الشعب هي ان يكون حريصا جدا وان يؤازر قياداته وابناء قواته والا يبقى بدوامة الشعارات الواهية التي تبعدنا عن مانريد تحقيقه والوصول اليه،الحكومة الحالية رغم الكثير من الاشكالات والضعف في بعض المواقف وهذا ناتج من تأثيرات كثيرة منها من الداخل الحكومي وبعضها من خارج الحدود .لكنها وقفت بجدية مع قضية الارهاب وداعش وشروع وتكاتفها وحرصها على وحدة الشعب وارضه وسيادته وواصلت سعيها الى التصدي الى مايسمى بداعش وردعها والقضاء على اوكارها واسترجاع ماحاولت السيطرة عليه،علينا ان نقف مع الحكومة بالرغم من الكثير من الملاحظات،هذا لايعني بأننا نقف صامتين متفرجين فلابد ان نتفاعل مع قراراتها وما تراه مناسبا في تلك المرحلة وخاصة مع مواقف رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لانه يملك من الشيء الكثير ولكن لابد من مؤازرته لان الكثير ممن يحيطون به يقفون موقفاً متشنج فيما يريد فعله،