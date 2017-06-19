الأزمة الخليجية – لؤي الشقاقي

اولا وقبل كل شيء انا لست مع طرف ضد اخر فكلهم اوغلوا في دماء العراقيين وكلهم دعموا الارهاب وكانوا سبباً في استمرار المشاكل والفتن في العراق ومن بعدها مصر وسوريا وليبيا والخ لكن من كان منهم بلا ذنب فليرمها بحجر .الازمة الخليجية الحالية افرزت وقائع كثيرة قسم منها كانت مفاجئة والاخرى كانت متوقعة ولكن الاغرب هو الهدوء الذي تقود به قطر الازمة الشيء الذي ينبئ بأن قطر تعرف اين تذهب وتعرف بأن امريكا في صف من يدفع اكثر او من يعرف كيف يدفع ،حيث كانت الاخيرة تؤيد الخطوات التصعيدية لدول الخليج ضد قطر لكونها تريد تحقيق مكاسب وتطويع قطر لتؤدي ما عليها وتدفع الجزية خصوصا انها اي قطر رفضت التعامل مع مؤسسة ترامب وابنته وزوجها الى قبل تسلمه الرئاسة “تناست دول الخليج ان في قطر مختصين في ادارة الاموال والاستثمارات جعلت من قطر من فضلى دول العالم اقتصادياً وعلمياً” و بحسب اخر الاخبار فان حجم الاسثمارات القطرية التي ستعقد اتفاقياتها مع امريكا لن يتعدى 76 مليار دولار مقسمة على مراحل ومبدئياً 21 مليار بينما استثمرت السعودية مايقرب من 400 مليار ومبدئياً مبلغ يفوق 140 مليار والرابح هنا امريكا ، لكن قطر اوقعت السعودية وشركائها في الفخ الذي نصبوه لها ، وسيظهر التعاون الامريكي القطري جلياً في المناروات البحرية التي ستجري في الخليج قريباً .دول الخليج بحصارها لقطر لم تؤثر على قطر بل أذت نفسها والمنطقة اولا دفعت قطر لتذهب نحو تركيا وايران لمحاولة خلق توازن وسد الفراغ فيما تصوروا انها ستردعها وثانيا سمحت لتركيا ان تتركز في المنطقة وتبني لها قاعدة وجذر في خطوة لم تكن تحلم بها تركيا نفسها ولم تكن لتتوقعها ابداً .

ثالثا السعودية وحلفائها بحصارهم الاقتصادي لقطر وفي شهر رمضان اعادوا امجاد كفار قريش في حصار الهاشميين في شعاب مكة 3 سنوات وقد نجحت قطر في تلافي اثار الازمة الاقتصادية بفتح ممرات مع تركيا وايران وخسر الخليج سوقاً مهماً وقريباً ، رابعا الحصار والازمة دفعت قطر لتجري اتفاقات مع امريكا وكلا من ايران وتركيا بمعزل عن دول الخليج الثلاث مما يعني كسر شوكة مجلس التعاون الخليجي ، خامسا الازمة اوجدت لايران متنفساً من ازماتها حتى لو كان منفذ هواء بسيط ومؤقت لكنه اتى في وقته .

سادسا تخلصت قطر من الصورة البشعة التي هي تمثل حقيقة دعمها للجماعات المسلحة المتطرفة ورفدها للارهاب وصانعيه حيث ظهرت قطر بمظهر المغلوبة على امرها ولبست قميص يوسف بعد ان اجتمع عليه اخوته ليقتلوه حتى يخلو لهم وجه ترامب .

لكن الحدث الاهم الذي مر على العرب مرور الكرام بسبب الازمة ولم ينتبه له الا قلة من الناس ان الكونكرس الامريكي قرر مع بداية الازمة وفي ذروتها ان ينقل السفارة الامريكية الى القدس عادها العاصمة الاسرائيلية بشكل رسمي في خطوة كانت ترنو اليها اسرائيل وتعمل لها وتزرع منذ عقود وحان قطاف ما كانوا يزرعون وعلى العرب ايضاً ان يجنون ما كانوا يزرعون ، قد أكلوا عندما أكل كبشهم الابيض “العراق” وصاروا بعده كأحجار الدومينو يسقطون .