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شر البلية ما يبكي – فيصل جاسم العايش

لماذا عليك أن تضحك إذا أصبت ببلوى أية بلوى وبأي شكل من اشكالها ، الأنّ الحكمة تطلب منك أن تضحك حين يقول لك القائل ” شر البلية ما يضحك ” وهل الضحك هنا هو تعبير مأساوي عن البلية التي ابتليت بها ، فليس لمريض مبتلى بمرض لا خلاص منه أن يضحك ، وهو يحسب ايامه القادمات القريبات من نهاية وجوده كأنسان . هي اذن تعبير كوميدي لأنك تطلق اللفظ وتقصد ضدّه فالضحك كالبكاء وحين ارادوا التورية قلبوا المعادلة اللفظية فبدلاً من اطلاق لفظة البكاء أطلقوا لفظة الضحك ، وذلك منه الكثير في لغتنا العربية ولكننا سنقلب المعادلة راساً على عقب وسنباشر القول دون تورية او كتابة او أي نوع من انواع البلاغة فنقول “شر البلية ما يُبكي ” نعم، والانكى من ذلك ان البكاء هنا سيكون بدموع حارقة ، فليس امامك الا ما يوجب الحزن والبكاء والالم والمعاناة والعناءات ، وليس امامك وأنت ترى ما يحل بأبناء بلدك وهم يعيشون في خيام رثة بلا ماء ولا كهرباء ولا ابسط متطلبات الحياة يفترشون الحصى وياكلون الفتات من الطعام ، ولن تكفي كل ما نسمّيه المساعدات الانسانية لوأد جوع النازحين ليوم او ليومين ناهيك عن امراض كبار السن والمقعدين والاطفال الذين شردهم الارهاب في الوهاد والصحارى تحت اشعة شمس لاهبة لا تعرف الرحمة في فصول الصيف، وأمطار وصقيع وبرد يتغلغل في العظام في فصول الشتاء ، حيث تستوطن الحمى أجساد الاطفال الرضّع والصبية والعجائز وما ابلغ المتنبي حين وصف الحمى فقال :

بذلت لها المطارف والحشايا

فعافتها وباتت في عظامي .

وها هي الحمى تستوطن كل اعضاء الجسد ، العقل والقلب والاصابع والعيون والاكباد والافئدة والضمائر ، وكل دمعة من عين طفلة تركت مدرستها وبيتها والعابها في بيتها الذي فجّره الارهابيون الدواعش وقتلوا اباها واخاها وحرموها من نعمة الحياة في ظل عائلة يسعى ربها الى قوت ابنائه واهليه الى ذلك ماسعى ، لتجد نفسها وحيدة في خيمة تحت رعاية عائلة اخرى. شر البلية ما يبكي لا ما يضحك ، وبلوانا كبيرة في ظل هذا الوجود اللا انساني لفئة ضالة عاثت فساداً في الارض وما عليها ولم يسلم منها لا البشر ولا الحجر .