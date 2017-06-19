مدرسة الكاريكاتير الصحفية هل إنتهت ؟

كان فن الكاريكاتير الساخر في الصحافة العراقية يؤدي دوراً حساساً ورئيسياً في الصحافة العراقية منذ بدء الحكم الوطني عام 1921 وحتى منتصف الثمانينات في القرن المنصرم . وقد أفرزت الصحف العراقية مجموعة كبيرة من مبدعي الكاريكاتير امثال غازي عبد الله وحمودي عذاب وبسام وخضير الحميري وغيرهم.. وكانت ثمة مجلات مثل (حبزبوز) التي كان يصدرها الصحفي الوطني العراقي الكبير (نوري ثابت) رحمه الله ومجلات قره ندل) التي كان يراسها الصحفي الشهير (صادق الازدي) ومجلة (الوادي) التي كان يصدرها الصحفي المعروف ( خالد الدرة)..قائمة اساسها على الرسوم الكاريكيترية التي كان لها دوي المدفع في التصدي للظواهر السياسية والاجتماعية غير الايجابية بشكل ساخر في التصدي للظواهر السياسية والاجتماعية غير الايجابية بشكل ساخر فرسم كاريكتيركان يعادل مقالة نارية يكتبها كاتب كبير مثل (ابراهيم صالح شكر ) وهو كاتب صحفي وطني شهير . وكان فن الكاريكاتير هو الاسرع في الدخول الى الذات العراقية مثقفة او غير مثقفة بل لربما حمل أناس يجهلون الكتابة والقراءة الرسم الكاريكتيري النقدي وأطلعه على أناس آخرين وهو يضحك قائلاً بلهجته الشعبية الدارجة (شوفوا..شوفوا .. قره ندل ايش ديكول اليوم بالمجلة ؟ ) وهكذا كان الرسم الكاريكتيري يؤدي دوره الارشادي الفكري في تغيير او التأثير على رؤية المواطن العراقي – يومئذ- في الناس والاحداث والظواهر .. بل ان نجاح الكاريكتير في كسب الرأي العام تجاه هذا الفن التأثيري البارز.. حدا بأحد رواد هذا الفن أن يصدر كراسين كبيرين يضمان ما ينشره في جريدة الشعب البغدادية أو مجلة (الاسبوع) التي كانت تصدر في منتصف الخمسينات ويرأس تحريرها الصحفي العراقي الكبير يحيى قاسم . وكان هذا الرسام الرائد هو المرحوم (غازي عبد الله البياتي). وفي مصر ادى الكاريكتير دوراً غاية في الاهمية في توعية الناس والتبصير بخطورة بعض الظواهر السلبية في المجتمع والسياسة والاقتصاد . وكانت مدرسة (روز اليوسف) وصحيفتها الصادرة بنفس الاسم التي كانت الصحفية الشهيرة (فاطمة اليوسف) والدة الكاتب والروائي المعروف (إحسان عبد القدوس) والتي كانت في الاصل ممثلة مسرحية . وقد ابرزت مجلتها مجموعة من مشاهير رسامي الكاريكتير المصري أمثال (صاروخان) الارمني و (صلاح جاهين) الزجال والممثل والصحفي المصري الكبير الذي كتب معظم الاغاني الوطنية لعبد الحليم حافظ في الفترة الناصرية أمثال (المسؤولية ) و (صورة ..صورة..كلنا عايزين صورة) و (أبو خالد نوارة بلدي ) وعشرات غيرها .

كما أن الرسام (مرسي الشافعي) و (رخا) ايضاً كانا من كبار مبدعي هذا الفن الى جانب جورج ناجي العلي وبهاء ياسين ومحمد سباعنه وفي الاردن عماد حجاج واسامة حجاج .. وعودة اخرى الى رسامي الكاريكتير بالعراق فأن المبدعين مؤيد نعمة وعبد الرحيم ياسر واحمد الربيعي وماهر الحجاج وشاهين البرزنجي من اقليم كردستان لايزالون يمارسون ابداعاتهم في الحقل الصحفي والاعلامي ثم يجب الا نغفل دور الرسام الكاريكتيري الرائد التربوي المعروف الاستاذ (حميد المحل) الذي كانت له ايضاً محاولات جادة في عمل بعض الافلام الكارتونية على الطريقة القديمة (قبل دخول تقنيات الانترنت ).

وعلى العموم فأن على الصحافة العراقية وكافة أجهزة الاعلام المقروء والمكتوب والمرئي .. ايلاء فن الكاريكتير الاهمية الكبرى التي يستحقها كأحد وسائل الاعلامي النقدي للظواهر غير الايجابية وان يكون (متناً) كما كان من قبل وأن يخرج من خانة ( الهامش) ليلعب دوره الفاعل في نقد السلبيات وتعرية الفاسدين والاشارة الى مواطن الخلل في إداء المؤسسات التنفيذية والتشريعية والاجتماعية .. أن يبقى كما هو الآن يمارس دوره على استحياء.

وبالمناسبة فأن اول رسامة كاريكتير عربية هي السيدة (أمية جحا) الحاصلة على جائزة الصحافة العربية عام (2001) وهي من مواليد غزة بفلسطين عام (1972) والحاصلة على (بكالوريوس ) في علم الرياضيات بمرتبة الشرف من جامعة الازهر عام (1995) وهي أول رسالة كاريكتير عربية ترسم في صحيفة سياسية يومية .

وفي الختام نحيي كافة رسامي الكاريكتير بالعراق وفي طليعتهم المبدع الكبير الاستاذ علي المندلاوي , آملين ان يتم تفعيل دور هذا الفن الراقي للتصدي لظاهرة الفساد وسرقة المال العام وسوء الادارة وتزوير الشهادات السائدة في بلادنا العزيزة باستشراء ظاهر في هذه الايام بكل أسف.