نائبة تدعو إلى إيقاف التلاعب بثروات العراق

الطاقة البرلمانية لـ (الزمان): الإقليم يدرس جدوى العقد النفطي مع روسيا

بغداد – شيماء عادل

عد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال احمد ان من حق اقليم كردستان توقيع عقود نفطية وغير نفطية مع شركات اجنبية مشيرا الى ان مطالبات بعض النواب بشأن الغاء تلك العقود مرفوضة وليس لاحد الاعتراض عليها سوى الحكومة المركزية فيما دعت النائبة عالية نصيف الى ايقاف التلاعب بثروات البلد.

وقال عضو اللجنة جمال احمد لـ(الزمان) امس ان (الاقليم له الحرية الكاملة في ابرام العقود النفطية وغير النفطية مع شركات اجنبية وليس من حق النواب ان يطالبوا بايقاف تلك العقود وانما من حق الحكومة المركزية المتمثلة برئيس الوزراء حيدر العبادي او وزارة النفط) لافتا الى ان (الاقليم لم يوقع على عقد مع الشركة الروسية وانما على مذكرة تفاهم وهي ليست الاولى حيث هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم سابقة وبالتالي فأن تلك المذكرة هي بمثابة دراسة جدوى لهذا العقد اذا توصل الطرفان الى نتائج ايجابية سيتم توقيع العقد).

قطاع نفطي

واكد احمد ان (المذكرة تشمل 5 محاور تتضمن اجراء اعمال استكشافية والاستثمار في القطاع النفطي واخذ بعض الحقول وتطوير القطاع بالاضافة الى فتح مجالات اخرى للاستثمار فضلا عن التسيق الامني بين الجانبين). من جهتها طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة المركزية بإيقاف العقود النفطية التي أبرمها إلاقليم مع شركة روس نفط الروسية عادة الموضوع تجاوزاً على القانون. وقالت نصيف في بيان امس إن (حكومة الإقليم أبرمت مجموعة من العقود النفطية مع شركة روس نفط الروسية دون موافقة أو حتى استشارة الحكومة المركزية) مشيرة إلى أن (العقد يعد خرقاً للدستور وتجاوزاً على القانون وتلاعباً بثروات البلد) وأوضحت نصيف أن (التعاقدات تضمنت اتفاقيات نفطية وعقد تجهيزات ومذكرة مفتوحة) مؤكدة أن (جميع تلك التعاقدات لم يتم الكشف عن تفاصيلها وبنودها كما وان الحكومة لم تخاطب الإقليم بشأن التعاقدات التي تعد تجاوزاً على السلطة والصلاحيات) وتساءلت نصيف (ما الجدوى من منح الإقليم حصة من الموازنة الاتحادية وفقاً لحجم صادراته عبر شركة سومو إذا كان يتعاقد كيفما يشاء مع الشركات العالمية؟) على حد تعبيرها.

ايقاف عقد

مطالبة الحكومة بـ (إيقاف تلك العقود والضغط على الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية لإلزامه بعدم التعاقد مع الإقليم دون المرور بالحكومة المركزية بعدها الجهة الوحيدة التي يحق لها التصرف بثروات البلد). وكانت كتلة تغيير الكردستانية قد حذرت من المجازفة بالثروات وتكبيل كردستان بعقود قد تؤدي الى ازمات اقتصادية لا نهاية لها. وقال النائب بيستون فائق لـ (الزمان) ان (ملف النفط في الاقليم غير الشفاف وجميع الاحزاب ليس لها علم بالعقود التي توقعها حكومة الاقليم سواء كانت في عمليات انتاج الخام او من خلال حصولها على الاموال خلال بيع النفط الخام وحتى عمليات الاستكشافات التي تقوم بها بعض الشركات الاجنبية هي الاخرى مبهمة). وأكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود عدم إطلاع كتلته على تفاصيل العقود النفطية التي أبرمتها كردستان مع روسيا. وقال محمود في تصريح امس إن (موارد النفط لا تخضع لأية مؤسسة رقابية) لافتا إلى أن (العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم سابقا شكلت خسارة فادحة ليس للمواطنين فحسب وإنما للأجيال المقبلة أيضا) وأضاف محمود أن (الاتحاد الوطني غير مطلع على تفاصيل تلك العقود النفطية). وكانت الشركة الروسية قد وقعت اتفاقا مع إلاقليم لشراء النفط الخام وذلك ضمن اتفاق للتعاون في مجال التنقيب واستخراج النفط واللوجستيك إلى جانب التجارة بموارد الطاقة.