العيادات الشعبية تمنح الإسعاف الفوري 110 ملايين دينار لأغراض الصيانة

الكرخ يقيم مأدبة إفطار للمصابين بالسرطان وفتاة تودّع كرسي المعاقين

بغداد – قصي منذر

اقامت دائرة صحة بغداد الكرخ مأدبة افطار في مستشفى الطفل المركزي للمرضى المصابين بالسرطان فيما ودعت فتاة في العقد الثاني من العمر كرسي المعاقين لتشارك زملاءها الطلبة حفلة التخرج في وقت اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن دعم مركز العمليات في الاسعاف الفوري بمبلغ 110 ملايين دينار.

وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس (نثمن دور منظمات المجتمع المدني التي كان لها حضور واضح ومميز في الكثير من المؤسسات الصحية لاسيما مستشفى الطفل من خلال تقديم الدعم المعنوي او المادي للاطفال وتوزيع بعض الهدايا).

مشيرا الى ان (توزيع الهديا والالعاب ادخل البهجة والسرور في نفوس الاطفال المصابين).

واجرى فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين في مستشفى الكرخ العام التابع للدائرة ذاتها عملية جراحية لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر تعاني شق الشفة العليا الولادي.

تأجيل عملية

ونقل البيان عن رئيس الفريق باسـم عـلـي القول ان (ذوي الطفلة راجعوا العيادة الاستشارية منذ كان عمرها يومان لكن الفريق قرر تأجيل العملية لحين بلوغها الشهر الرابع ذلك لزيادة وزنها وارتفاع نسبة خضاب الدم ونمو أعضائها لاستبعاد اي تشوهات خلقية في اعضاء الجسم الاخرى).

مضيفا انه (وبناء على نتائج التشخيص الطبي قرر الفريق الجراحي اجراء العملية لغلق الشق تحت التخدير العام وتكللت العملية بالنجاح وأخرجت المريضة بحالة صحية جيدة).

من جانبه ذكر مدير المستشفى رائد عبدالله الانباري أن (المستشفى متواصل بتقديم خدماته الصحية الطبية والعلاجية للمراجعين المرضى ومن مناطق بغداد وبقية المحافظات). لافتا الى ان (الملاكات الطبية تقوم بأجراء العديد من العمليات الجراحية وبالاختصاصات كافة). واعلن مستشفى العلوم العصبية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة عن تأهيل فتاة معاقة في العقد الثاني من العمر لتشارك زملاءها الطلبة حفلة التخرج. وقال مدير المستشفى باسم حنون جبار في بيان تلقته (الزمان) ان (المستشفى يقدم فضلى الخدمات الطبية ضمن طب وجراحة الجملة العصبية ويعالج عددا من الحالات المعقدة).

مشيرا الى ان (عيادة تصلب الاعصاب هي الوحيدة في دائرة الرصافة وتم افتتاحها بدعم مباشر من وزارة الصحة والبيئة).

مبينا ان (العيادة بحاجة الى تطويرمن اجل تقديم الخدمات الطبية للمراجعين بالاضافة الى ضرورة توفير العلاج النفسي للمرضى نظرا لوجود 60 بالمئة منهم يعاني الكابة الحادة).

من جهته قال رئيس قسم طب الاعصــاب في المستشفى سامر محمد سعيد العتبي ان (المريضة المقعدة كانت قد راجعت عيادة تصلب الاعصاب في المستشفى بكرسي خاص للمعاقين حيث تم اجراء الفــــحوصات اللازمة وعرضها على لجنة تشخيصية تقرر دخولها المستشفى لتلقي العلاج اللازم).

حالة مرضية

لافتا الى (تشخيص حالتها المرضية حيث كانت تعاني تصلب اللويحات العصبية المتعدد ومصابة بترنح مخيخي شديد).

مضيفا (وبعد 5 ايام من تلقي العلاج وجلسات العلاج الطبيعي المكثف استجابت المريضة للعلاج واستعادت قدرتها على الحركة لتغادر المستشفى وتشارك زملاءها حفلة التخرج).

من جانب اخر اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن دعم الإسعاف الفوري بـمبلغ 110 ملايين دينار لأغراض الصيانة والتدريب.

وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم في بيان تلقته (الزمان) امس (استناداً إلى موافقة الوزيرة عديلة حمود قامت الدائرة بصرف 110 مليون دينار إلى مركز العمليات قسم الإسعاف الفوري وذلك من حصة الوزارة المخصصة لدعم وتطوير المشاريع الصحية) وذكر انه (تم صرف 100 ملايين دينار لتصليح سيارات الاسعاف و10 ملايين لإكمال مستلزمات التدريب الخاص بالمركز التدريبي الإقليمي لخدمات طب الطوارئ لغرض إنجاح العملية التدريبية واستمرار وإدامة بناية المركز مما يحقق انسيابية في العمل وذلك خدمة للصالح العام).

وتابع ان (الدائرة منحت مبلغ 100 مليون دينار ايضا إلى قسم الاستقدام والإخلاء الطبي وحسب توجيهات الوزيرة عديلة حمود وهي من حصة الوزارة المخصصة لدعم المشاريع الصحية وانجاز الأعمال المتلكئة منها).

مشيرا الى ان (المبلغ سيصرف إلى قسم الاستقدام والإخلاء الطبي لتأهيل تجهيز صالة العمليات في مركز الناصرية للقلب إضافة إلى تأهيل دار سكن مناسب للفريق الطبي الأجنبي الذي سيبدأ بتطبيق برنامج الاستقدام الطبي لعلاج المرضى في المركز).