الإستغلال الوظيفي – ريم البازي

منذ القدم عرفت المرأة بتحديها لعواقب الحياة وخاصة خارج أسوار منزلها لتؤدي ادوارها الاجتماعية المختلفة وشغلت من القرون الماضية والوسطى بالعمل واعطاء الحرية لها كانت سعيدة في داخلها وتتظاهر بالراحة لان دورها سام وصاحبة مسؤوليات في خوض غمار العمل في البيت وخارجه.

ايضا احـــــــترام الرجــــــــل لها في العمل يخلق جوا من المحبة والتعـــــــاون ويحـــــــــترمها احتراما جادا في سعيه لتحقيق حاجات كثيرة لها بغية حصــــولها على ماتطمح له من اجل نفسها واسرتها ثانيا.

ويعد تقييم علاقة الرجل بالمراة في اطار العمل علاقة إخوية بعيدة كل البعد عن الانتهازية سواء كان زميلها او مديرها ويبادرها بالمثل ويحافظ عليها لكسب ثقتها .

لكن في الاونة الاخيرة زمن الانفتاح والانحطاط أدت المتغيرات والازمات الاقتصادية واختفاء الروابط الانسانية رافقها الكثير من التقنيات والثقافات الدخلية والغريبة على تقاليد مجتمعنا والمطالب التي لا تنتهي داخل وظيفتها .

اثرت كل هذه العوامل على المرأة وبدأت تعاني اليوم من ارتباك شديد على نفسيتها واتخاذها افكارا وتصرفات خاطئة بالاضافة الى تفكك وانقسام سيؤثر على عملها الوظيفي واستغلالها من قبل المدراء واصحاب النفوذ لغرض فرض سيطرتهم وجعلها مسيرة لا مخيرة بطريقة فعالة في زمن المخاطر

الابتزاز وضعف الايمان جعلها كالجارية لدى شهريارها يستمتع مقابل عذابها اي عذاب الضمير ثم تركـــــها وقت مايشاء تنهار بحسرتها مقابل ان لا تخسر وظيفتها ايعقل ذلك استدراجها للفاحشة بعد علاقة محرمة وتهديدها وبالتالي تخريب وتدمير كرامتها بدلائل وتتحول الى قضية ساخنة من قضايا المجتمع ضاع فيها الشرف والحياء والعفة .

على من يقف مع المرأة المسكينة التي تسعى نحو عمل شريف وكسب رزق الوقوف بوجه من يحاول الحاق الفساد الاخلاقي والمادي ليس فقط الابتزاز يواجه المرأة وانما الرجل ايضا لكن بطريقة اخرى بعد اكمال دراسته بجهد وسهر ليالي يحاول البحث عن فرصة عمل ليفيد بلده ومجتمعه من معلومات وذكاء وابداع وتطوير الاجيال القادمة لكن الظروف الاقتصادية في زمن اللا رحمة منعته من تحقيق ما اراده فاصبح مثلا طالب الدكتوراه في اللغة العربية بياع خضراوات وينسى شهادته الجامعية لان ما يطمح له في مجال اختصاصة يحتاج الى دفع مبلغ مادي كبير .

نحن لا نستهـــــــين بعـــــمل صاحب الخــــــضراوات انه عــــــمل شريف ونصفق له ولكن ظلم على الجهات عدم مساعدة من تخرج من الجامعة حيث يحــــــــاول الخريج خــــوض تجربته في مجال اختصاصه حيث شروط التعيين اصبحت معقدة واسرعت بتقطيع احلام الشباب.

هذا لا يجوز اذا تجاوز التنازلات التي قدمتها المرأة او قدمها الرجل لانها تعتبر من جرائم الخطيرة وظيفيا واخلاقيا في عصرنا الظالم.نتمنى من الجميع ان يساهم في تحديد الوازع الايمان بالله والتحلي بالاخلاق الحمـــــــيدة وتحديد مســــــؤوليات كل مدير وتعاونه مع موظفـــــــــيه بامانـــــــة وصدق مع احتــــرام القوانــــــين العادلة الهادفة التي تجرم الأفعال السيـــئة في تواصل افراد المجتمع مع بعضهم واعلان عن حملة احذروا الاستـــــــــغلال وقاوموا الابتـــــــــزاز من اجل مواجهة هذه الظاهــــرة وتقديم المساندة اللازمة لضحاياها والحد من آثارها على المجتمع حتى يظل الوطــــن وشعبه مصدر عز وفخر واحترام.