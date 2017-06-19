كردستان جنتي – ماجد عبد الرحيم الجامعي

يمتد الجسد الكردي على ارض المعمورة حيث الفكر والمشاركة الوجدانـــــــية في بناء الانســـــانية لحقب زمنية موغلة في القدم التاريخي وقــــد رســـــــموا لشخصياتهم بصمة لاتبتعد كثيرا عن ملامح بصمــــات الاقوام الاخرى المتعايشة معها والتي اوجدت حضارات كبيرة يشار اليها بالبنيان كالحضارات العربية لاسيما العراقية ..

لقد ارتبـــــــط اسم الكرد باعالي المرتفعات الجبلية لدول مؤثرة في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع ومحطات التبادل التجاري والثـــقافي وانك تراهم تحت اسم كردستان العراق ومرة اخرى كردســـــتان ايران وثالثة كردستان تركيا ورابعة كردستان بلاد الشام .. الخ .

ودفعهم لهذا ظلم الظروف التي وضعتهم فيها الحكومات الظالمة وذلك لتأمين السكن والعيش في مغاور وقرى حدودية درءا لبطش الحاكمين الذين يرفضون الاعتراف بهم كقومية لها كيان مستقل وتاريخ لايمكن انكاره.

واذا كان الحـــــــديث منصبا عن اكراد العراق فقد عانوا الكثير من عنت الحكومات الجمـــــــهورية المتعاقبة فاختاروا لنفسهم خانة المعارضة المسلحة التي استــــــنزفت الدماء الكــــثيرة من ابناء شعــــــبنا المظلوم وصارت بمرور الــــــزمن ازمــــــــة ثقة لها طرفان متقاطعان الاول يتمثل بالشعب الكردي الذي اختار النضال المسلح لاستحصال حقوقه المشروعة والطرف الثاني تمثل بالحكومات العراقية التي ترى في تحرك الاكراد نوايا الانفصال عن جسد العراق الواحد والتوحد مع كردستان المنطـــــقة بدولة قومية كبيرة ومؤثرة عالميا واقليميا ..

ولم تنفع لذلك المفاوضات التي لم تكن تفرز سوى اتفاقات ثنائية فارغة المحتوى هدفها زمني مرتبط بهدنة مؤقتة يعقبها اقتتال ومنها اتفاقية الحكم الذاتي الوهمية (11 آذار ) …

ولكن الشعب الذي اراد الحياة استجاب له القدر فكان له ما اراد في تسعينات القرن الماضي حينما تم الحصار الشامل على العراق من قبل امريكا ومن كان معها وصارت منطقة كردستان عصية على حكومة صدام ونظام البعث ..

لقد اســــــــتطاع الكرد حينما شعروا ببعد الخطر عن منطقتهم ان يقوموا بالتخطيط الســـــــــريع والتنفيذ الاسرع لاعادة بناء الانسان هناك وترتيـــــــب مفردات البنى التحــــتية واستثمار القدرات المتاحة كافة لاعادة زهو المنطقة الشمالية في محافظات معدودات وتطوير المنشآت السياحية ورسم السياسات المعتدلة والمتحررة نوعا ما واختاروا لهم علما يمثــــــــل قوميتهم وجعلوه مــــتقدما على باقي الاعلام ..

ولم يغادر هؤلاء المتحررون باحة الوطن الكبير (العراق) عندما شاركوا بشكل فاعل في التــــخطيط لاسقاط النظام السابق والعمل بفاعلية بحــــكومات وبرلمانات ما بعد السقوط ..

فلهم من الــــــرجال والنساء في برلمانات المركز وبرلمان الاقليم ولهم وجود في حكومة المركز وحكومة الاقليم وانتزعوا بدبلوماسيتهم الناجحة حقوقهم في الزمن الجــــديد ليعود الجبل والوادي الى ما عهدناه رمز الجمال واراحة النفس من عناء طويل حيث الازاهير والنباتات الخضراء وانسياب المياه الرقراقة والشــــلالات المتدفقة الملهمة للشعراء والادباء وحتى الساسة المنتجعون على اطراف الطبيعة الغناء …