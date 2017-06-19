العبادي يعتزم تجديد صولة الفرسان في البصرة للقضاء على النزاعات المسلحة

مجلس المحافظة لـ (الزمان) : فتح ملفات فساد كبرى بمشاريع فاشلة

بغداد – محمد الصالحي

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة عن فتحها ملفات فساد مهمة تقدر بقيمة عشرات مليارات الدنانير, مشيرة إلى أن ابرز تلك الملفات شراء سيارات عبر مجلس المحافظة لمطار المحافظة, فيما تؤكد مصادر عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي شن عملية امنية واسعة في المحافظة على غرار صــــــولة الفرسان. وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري لـ ( الزمان) أمس ان ( مجلس المحافظة كلف لجنتنا والرقابة المالية في المجلس للتحقيق بملفات فساد كبيرة في المحافظة). مبينا أن (اللجنة باشرت بفتح تلك الملفات وجمع الادلة وسيتم النظر بها الاسبوع المقبل لوضعها امام القضاء وهيئة النزاهة لمحاسبة المتورطين).وأوضح أن (ابرز تلك الملفات شراء سيارات عبر مجلس المحافظة لمطار المحافظة وبنى تحتية وهدر اموال عامة واختفاء اموال طائلة دون اي انجاز يذكر ببعض المشاريع).ولفت المنصوري إلى أن (قيمة الاموال تصل إلى 50 مليار دينار لكل مشروع من المشاريع والملفات التي تحقق بها اللجنة). وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة احمد السليطي، ان اللجنة التي شكلها المجلس مؤخراً لمتابعة شبهات فساد المشاريع في المحافظة، ستباشر عملها يوم الاحد المقبل، مشيرا الى ان أحد الملفات المقدمة للجنة يخص مبلغ 17 مليار دينار الذي تفاوض عليه او استلمه عدد من المسؤولين في ديوان المحافظة كعمولة لتنفيذ مشروع مجاري القبلة المتكامل في العام 2016. .

استلام عمولات

وقال السليطي في تصريح امس ان (هناك وثائق وصلت الى مجلس المحافظة مؤخرا مفادها ان هناك مسؤولين من ديوان المحافظة استلموا عمولات لتنفيذ عدد من المشاريع المحالة في العام 2016 ومشاريع اخرى متوقفة من ابرزها مشروع مجاري القبلة المتكامل والذي شهد التفاوض او الحصول على عمولة تقدر بـ 17 مليار دينار لتنفيذه).فيما نفى المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة ماجد النصراوي ، الشائعات التي ترددت عن القاء القبض عليه من قبل قوة قادمة من بغداد بتهم تتعلق بالفساد وقال المكتب في بيان موقع باسم المحافظ امس (قبل أشهر تم تقديم أوراق مفبركة كاذبة ضدنا الى قيادة تيار شهيد المحراب، وخضعت تلك الأوراق الى التحقيق والفحص وغيرها من الامور التدقيقية).

مبيناً أن (اللجنة المشكلة لأجل ذلك انهت تحقيقها، وتبين لها أن الأوراق مفبركة، وغايتها التسقيط وثنينا عن اكمال مسيرتنا في خدمة أبناء المحافظة).

واضاف ان (قيادة تيار شهيد المحراب الخالد المتمثلة بزعيمه عمار الحكيم وهيئة القيادة والمكتب السياسي ارتأت بالتنسيق معنا تحويل كافة الأوراق والملفات لهيئة النزاهة رسمياً للتحقيق فيها وتبيان الحقائق للرأي العام). مضيفاً أن (المرتجفين والفاشلين لم يكتفوا بالتسقيط بل أخذوا يبثوا شائعة تلو الأخرى، وآخرها شائعة اعتقالنا).

انتقدت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة قائد العمليات اللواء جميل الشمري لكشفه توقيت انطلاق العملية العسكرية المرتقبة في المدينة ومهامها عبر وسائل الاعلام. وقال نائب رئيس اللجنة غانم حميد المياحي في تصريح أمس ان (العملية العسكرية لبسط الامن ونزع سلاح العشائر المتنازعة واعتقال المطلوبين للقضاء كان يعد لها منذ مدة تمهيداً لانطلاقها وتحقيق اهدافها بسرية كاملة، غير ان الشمري كشف عن تفاصيلها ومهامها عبر وسائل الاعلام وكان من المفترض التكتم عليها حتى ساعة انطلاقها).

خطأ امني

مشيرا الى ان (ذلك الافشاء يعد خطأ أمني وله مردودات سلبية وأعطى فرصة ذهبية ومتنفسا للمجرمين للهروب والإفلات من قبضة العدالة والقوات الامنية لانهم حصلوا عبر وسائل الاعلام على اشعار بالعملية وتوقيتها وأهدافها اضافة الى بعض العشائر التي لها سجل في النزاعات العشائرية ستتحرك لإخفاء ما تمتلكه من سلاح ثقيل ومتوسط بعدما قامت باستخدامه في الكثــير من النزاعات).

وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري كشف في وقت سابق عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في المحافظة مطلع شهر تموز 2017، لبسط الامن ونزع سلاح العشائر والحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة، وكشف القيادي في ائتلاف المواطن فادي الشمري عن توجه الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة البصرة المحلية للقيام بعملية عسكرية لضرب مواطن الإرهاب والجريمة المنظمة في المحافظة والمتمثل بوجود العديد من الخارجين على القانون، واصفا التوجه الذي باركته المرجعية الدينية بأنه الأكبر الذي تشهده المحافظة.

وقال الشمري في تصريح أمس ان ( هناك العديد من الشخصيات التي لبست لباس الدين والجهاد واستغلت مناصبها لزعزعة الوضع الأمني في البصرة)، مشيرا الى ان (هناك عملا استخباريا كبيرا لجمع المعلومات تمهيدا للعملية الكبرى التي قال ان موعد انطلاقها سيكون قريبا).

موضحا ان (تلك العملية تأتي استكمالا لخطوات مشروع جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق والتي تبناها المجلس الأعلى الإسلامي وحشد جميع الجهود من اجل تمريره داخل قبة البرلمان).

مشيرا الى ان ( الخطوة المقبلة قد تمت مناقشتها مع القائد العام للقوات المسلحة حيث أفضت تلك النقاشات الى الاتفاق على ان تضطلع الحكومة الاتحادية بإرسال قوة مدربة تدريبا خاصا إلى محافظة البصرة لفرض سلطة القانون وتجفيف منابع الإرهاب تمهيدا لإحداث انتقاله نوعية على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي في المحافظة).

الى ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن اصدار امر باعتقال شخص ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرتدي قيافة ضابط في الجيش.

وقالت الوزارة في بيان لقته (الزمان) أمس ان (الوزارة اصدرت امرا باعتقال شخص ظهر على الفيسبوك يرتدي زي ضابط في الجيش).

ونفت كتائب جند الإمام المنضوية في الحشد الشعبي صلتها بشخص يرتدي قيافة ضابط في الجيش ظهر في موقع “فيسبوك” وهو يلاحق أحد قناصي تنظيم داعش مؤكدة أنها ستلاحق هذا الشخص الذي ادعى انتماءه لها قانونيا.