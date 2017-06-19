بغداد تبحث مع الكهرباء منع التجاوز على حصة العاصمة

الفهداوي يدعو إيران إلى إطلاق الغاز لتشغيل المحطات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مع محافظ بغداد عطوان العطواني التجاوزات على المواقع المستثناة وقد بدأت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحالة التي أثرت سلبا على ساعات التجهيز.

وقال بيان امس ان (العاصمة بغداد قد تأثرت بزيادة ساعات القطع بسبب الاستثناءات الممنوحة للمواقع الحكومية والخدمية كدوائر الماء والصرف الصحي والمستشفيات وعدد من المواقع العسكرية التي تضاعفت كميات الطاقة الممنوحة اليها بسبب حالات التجاوز والتي وصلت الى حدود الإلف ميغاواط وقد تو توجيه بتشكيل فرق تفتيش مسائية خلال الأيام الماضية قامت بتشخيص العديد من هذه الحالات وتم إزالتها، كم تم قطع التيار الكهربائي عن هذه المواقع من اجل حث مسؤولي تلك المواقع لمحاسبة مرتكبي الأفعال السلبية).

منح طاقة

واضاف البيان ان (الوزارة حريصة على منح طاقة كهربائية الى دوائر الماء والصرف الصحي وهناك اتفاق مسبق والوزارة ملتزمة به مفاده بان يتم استثناء تلك المواقع من القطع المبرمج طيلة أشهر العام باستثناء أشهر حمل الذروة يكون منحها 20 ساعة كهرباء مقابل 4 ساعات قطع يتم اختيارها في مدة حمل الذروة وبإمكان هذه الجهات الاستفادة من المولدات الخاصة بها)، ووجه الفهداوي الى (زيادة التنسيق بين الوزارة وديوان محافظة بغداد من خلال مدير عام توزيع الطاقة في مقر الوزارة بالإضافة إلى ممثل عن المحافظ وتكون هناك لقاءات يومية وترفع تقارير مشتركة للفهداوي ولعطوان تبين ساعات التجهيز المحددة بناءً على الأحمال مع مقارنة ساعات التجهيز الفعلية ليحدد من خلالها الخلل إن وجد)، وابدى العطواني (استعداده للتعاون المثمر الذي يصب في خدمة المواطن)، متعهداً (بمتابعة إي حالة سلبية تؤثر على عدالة التوزيع وزيادة الأحمال في الطاقة). وعلى صعيد اخر اتهم الفهداوي وزارة النفط الإيرانية بالمسؤولية عن عدم تحسن واقع منظومة الكهرباء الوطنية في العراق مشيراً إلى تأخرها وعدم إطلاقها الغاز الطبيعي وعدم التزامها بالعقد الذي تم بين البلدين. ونقل البيان عن الفهداوي القول إن (تأخر وزارة النفط في ايران بإطلاق الغاز الطبيعي حال دون تحسن واقع منظومة الكهرباء الوطنية في البلاد حيث كان من المؤمل إطلاق الجانب الإيراني للغاز الطبيعي حسب العقد الذي تم بين البلدين منذ أشهر)، مشيراً الى انه (بعد استكمال خطوط الأنابيب الواصلة الى محطات المنصورية الغازية التي تبلغ طاقتها 730 ميغاواط والصدر الغازية التي تبلغ طاقتها 640 ميغاواط وبسماية الاستثمارية التي تبلغ طاقتها الان الف ميغاواط وانجاز عمليات فحص هذه الأنابيب وإتمام جميع الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية عن طريق المصرف العراقي للتجارة منذ اكثر من شهر إلا أن إيران لم تطلق الغاز)، وتابع ان (الغاز الذي لو تم إطلاقه حسب الاتفاق بكمية 25 مليون متر مكعب يوميا تكفي لتشغيل 2500 ميغاواط من الطاقة تكون حصة العاصمة بغداد منها اكثر من 1500 ميغاواط كانت ستسهم في ارتفاع ساعات التجهيز الكهربائي الى معدلات مرضية فضلا عن تجهيز المتبقي الى محافظات الفرات الأوسط)، واوضح الفهداوي انه (اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير النفط الإيراني من اجل حل هذا الامر كما ان الوزارة قد نفذت جميع الالتزامات الخاصة بها رغم استبدال المصرف الوسيط اكثر من مرة بسبب طلب الجانب الايراني الا ان الغاز لم يطلق حتى الان وبدون عذر مشروع)،

مؤكدا أن (تحديد حصص الطاقة الكهربائية للعاصمة بغداد والمحافظات يتم عن طريق اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات في مجلس الوزراء)، واكدت الوزارة ان اهالي منطقة الكفاءات في محافظة البصرة رفضوا نصب محولات كهربائية نظامية لهم.

تابع البيان ان (صور التظاهرات وحرق الاطارات التي قام بها عدد من مواطني التجاوز العشوائي بمنطقة الكفاءات في المحافظة وتناولتها بعض وسائل الاعلام الجمعة الماضية تتعلق بعطب محولة توزيع ورفض أبناء المنطقة الاشتراك النظامي ونصب المقاييس لهم من اجل استبدالها) حسب البيان، مشيرا الى (اصرار الاهالي على نصب المحولة واستمرار حالة التجاوز بدون الاشتراك الاصولي وهذا مخالف للقانون والتعليمات)، واضاف إن (الوزارة ترى هذه الحالة السلبية في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه لايصال الطاقة الكهربائية بشكل اصولي لهم ان هناك عددا من وسائل الاعلام تتناول هذه الحالات بطريقة تنافي الحقيقة من اجل تأجيج الرأي العام وتجعل الهدف الذي تعمل ونعمل من اجله كإعلام في إبراز وايصال الحقائق الى الجمهور بعيد المنال).

استبدال مصرف

فيما كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى غيداء كمبش عن رفع الحكومة الايرانية اسعار بيع الغاز لتشغيل محطة المنصورية اربعة اضعاف دون مبرر. وقالت كمبش في تصريح امس ان (محطة المنصورية الغازية كان من المؤمل بدء انتاجها لاكثر من 700 ميغا واط في 26 من شهر تشرين الاول العام الماضي لكن الجانب الايراني يماطل طوال المدة الماضية في تزويدها بالغاز لتشغيلها بعدما رفع اسعاره اربعة اضعاف قياسا بالاسعار العالمية للغاز).

خطأ فادح

واضافت ان (الجانب الايراني استغل خطأ فادحا ارتكبته وزارة النفط العراقية من خلال انجاز مشروع مد انبوب الغاز بين العراق وايران والذي كلف خزينة البلاد عشرات المليارات دون اخذ بنظر الاعتبار التوقيع على خطة استيراد الغاز واسعاره ما جعل الجانب الايراني يستغل هذه النقطة ويرفع الاسعار باربعة اضعاف)، واكدت (ضرورة كشف مضامين عقد استيراد الغاز الايراني واسباب تأخره امام الرأي العام بشكل شفاف لان المتضرر من تأخير تشغيل المحطة هم اهالي المحافظة بالدرجة الاولى)، واعربت كمبش عن (استغرابها من استيراد الغاز الايراني في حين ان هناك اكبر احتياطي للغاز في العراق يبعد امتارا عن محطة المنصورية الغازية)، مشيرة الى (ضرورة الاسراع باستخراج الغاز والعمل على تشغيل المحطة لانها ستنهي ازمة الطاقة في المحافظة واجزاء من العاصمة بغداد).