المنتجات النفطية تقدم الدعم اللوجستي للمناطق المحررة

خبير لـ (الزمان): إعادة تأهيل حقل المنصورية تستغرق سنوات

بغداد- شيماء عادل

تواصل اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي المشكلة في شركة توزيع المنتجات النفطية جولاتها الأسبوعية الى المناطق المحررة ومخيمات النازحين وقطعات الحشد الشعبي لتقديم الدعم المادي واللوجستي والمساعدات الغذائية ضمن المدن والأحياء العديدة التي يتم زيارتها، فيما اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان حقل المنصورية الغازي الموجود في محافظة ديالى يحتاج الى اعادة تأهيل قد تستغرق خمسة اعوام. وقال مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة التوزيع تولي ملف دعم النازحين والمناطق المحررة والقوات الأمنية والحشد الشعبي أولوية قصوى كونها من القضايا الوطنية من حيث ضرورة تخفيف الظروف التي يواجهونها )، واضاف إن (نشاط الشركة من خلال اللجنة المركزية لدعم النازحين والحشد الشعبي يعتمد الجولات الأسبوعية للمناطق المحررة ومخيمات النازحين و أن الحملات التي نفذتها اللجنة بلغت نحو 42 حملة منذ إنطلاق عمليات التحرير الأولى اضافة الى قيام بعض فروع الشركة في المحافظات بزيارات الى ساحات القتال حيث تنتشر وتعسكر القوات المسلحة ).

حشد شعبي

واوضح البيان ان (جهودها ستستمر في دعم الحشد الشعبي والنازحين الى حين انتهاء العمليات العسكرية بالقضاء النهائي على العصابات الإرهابية وإعادة النازحين الى بيوتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم). فيما قام مجموعة من موظفي الهيئة العامة لتوزيع المنتجات النفطية فرع صلاح الدين بتسيير قافلة المساعدات الانسانية بواقع 300سلة غذائية الى العوائل النازحة من قضاء الشرقاط ومناطق جنوب الموصل في مراكز إيواء النازحين ومنها مدرسة الأنواء الجوية و مدرسة المستنصرية في حي الشهداء وفي بناية أحدى الدوائر الحكومية في منطقة الشهداء ايضآ ومدارس حي الديوم ومجمعات هياكل بيوت للأستثمار اضافة إلى المخيم الرئيسي في الحجاج .وتعد هذه الحملة هي السابعة من بين الحملات السابقة التي قامت بها ملاكات شركة التوزيع شعوراً منهم بأنهم ابناء البلد الواحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ،علماً أن اغلب فروع شركة التوزيع في المحافظات تقوم بحملات مماثلة في تقديم العون والمساعده للعوائل النازحة المنتشرة هناك. على صعيد اخر اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى يحتاج الى اعادة تأهيل قد تستغرق 5 سنوات ، نافيا وجود محاولات لاجهاض استثمار الحقل.

اكبر حقل

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (تأهيل الحقل يحتاج الى 5 سنوات لاعادته للعمل بسبب سيطرة داعش وتطهيره من الارهاب كان قبل اشهر)، نافيا (وجود محاولات لاجهاض استثمار الحقل). مشيرا الى انه (لا يعد الحقل الاكبر لانتاج الغاز في البلاد). واتهمت النائبة عن المحافظة غيداء كمبش دولا اقليمية بمحاولة اجهاض استثمار اكبر حقل غاز في البلاد. وقالت كمبش في تصريح امس ان (الشركات المستثمرة للحقل الغازي في المحافظة هي بالاحرى واجهة لدول اقليمية تسعى لاجهاض استثماره كونه اكبر حقل غاز في البلاد لاسيما وان انتاجه سيغير الكثير من معدلات الانتاج العالمي ويضع البلاد في موقع مميز في انتاج الغاز).واضافت ان (الوضع الامني في محيط الحقل جيد لكن لم تبادر الشركات المستثمرة بعمليات الانتاج ما يؤكد شكوكنا بان دولا اقليمية بعضها عربي تسعى الى اجهاض عملية استثماره الى اشعار اخر)، مشيرة الى ان (هناك دولا اقليمية عدة تشعر بالقلق من قدرات العراق في مجال الغاز الطبيعي ووجود احتياطات ضخمة لديه، لذا تسعى بطرق غير مباشرة الى اجهاض عمليات استثماره وانتاجه بطرق مختلفة لكي تبقى هذه الدول في صدارة الانتاج بقطاع الغاز على مستوى العالم).