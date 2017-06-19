إستفتاء على مغادرة عقل الخلط – شامل حمد الله

الاستفتاء الذي يتبعه الاستقلال حدث تاريخي سياسي كبير الفائدة للعقل العراقي و العربي، فعقد المواطنة انشأها العرب كعقد اذعان منذ البداية، فالرسالة الاسلامية حاولت تخفيف حدة القبيلة العنصرية لكنها تلكأت على ايدي الملوك” الخلفاء”.

لفظ الموالي وابعاد غير العرب- بأستثناء مرحلة علي بن ابي طالب- نمت وترسخت واصبح العمل بالحقوق فضيلة وليس واجبا تراه العقول التي تدير الدولة.

الورم العربي كانت ايضا له عدواه على باقي القوميات و بدرجات تفاوتت، لكنها نقلت شيئا من المرض فجرى فهم القومية عند الاخرين بشكل لا يتجاوز اللغة و العادات تأخرت اللغة ام رافقها سوء العادة فليس مهما!

لم يشهد العراق خبالا سياسيا مثل خبال العقد الحالي، خبال بدأ بضخ الطائفية لتكون بئرا للمال يتحول فيه ملقلق اللسان الى صاحب شركات بدعوى حب ال البيت و بعث ثاراتهم التي تنتهي بحرب يقاتل فيها ممسوخ العقل جارا فيتحول بيت القتيل الى ملك لزعيم يدعي الثارات.

خبال تستعر فيه حملة الانتخاب لمجيء مكون يريد ان يقلب الصورة لصالح اسماء كانت سبب الخراب، ماتت الالوف و نهبت مليارات وتكسر العراق بمن يعيش من اجياله و اصبح مستقبل اجنة المستقبل في خطر، و الغريب ان تتم عملية التعليل للخراب بجملة مقرفة لا ينطقها الا غبي او لص وهي” التحول للديمقراطية”!

ديمقراطية العرب كذبة لا دخل لهم فيها سوى انهم لايفهمون الاخرين و قد لا يفهمون ما يفيدهم لانهم يبحثون عن الانيات او يتأمروا ضد الاخرين ستراتيجيا وليس عن ذكاء بل عن خبرة تعلموها من التاريخ، وهنا فالاسوأ منهم هم المشابهون لتفكيرهم من القوميات المجاورة.

غريب ايضا ان ينظر قادة احزاب اسلامية وغيرها الى ان مكتب الحزب هو مكتب ملكية لعقار اسمه العراق، فأن كانت العاصمة بغداد قد زادت قذارتها بوجود بعضهم فالمحافظات تضم وساخات فروع بعضهم، لكنا وللاسف وصلنا الى عدم التفكير بما يحدث خارج ساحة الصراع في العاصمة.

جماعة معارضة الاستفتاء لا يحبون الكرد، بل مقهورون من حق الارض الذي سيكتسبها شعب لن يعود مضطرا لسماع او مشاهدة وجوه عليها بكتريا الكذب ولسان ينطق بالسخف و الكذب صدع رؤوسنا بشعارات انتهت بفقدان كل امل بعد ان ضيعوا الحاضر و اثبتوا كذب سمعتهم التي صدقناها سابقا.

الاستفتاء هاجمه كل من فيهم بذرة من سوء البعث العراقي، وبالمناسبة فأن تجربة العمل السياسي اثبتت ان لافتات كبرى الاحزاب قد لا تساوي ثمن الحبر الملون الذي ترفعه على مقارها.

ومن خبل البعض، انهم يضعون العلم العراقي على مكاتبهم حتى وان كان صاحب المكتب موظفا او كاسبا، ويضع ايضا رايات بشعارات غاياتها الافصاح عن جانب القوة التي تتحكم في الشارع.

من فوائد الاستفتاء، كسر حاجز القبول بثوب فصاله يعدل على مقاسات النواب الحاليين الذين اسعفتهم المصاهرة، والاستفتاء يعني تحريك الشارع لخطوة مفيدة لقطع الشوارع ليوم للاستفادة من التاريخ بعدم تكرار خطيئاته، وكذلك لقول لا و الف لا لمن لاهم له الا البقاء لسرقة اخر فلس و قتل اخر نفس في سبيل ان يكون رئيسا ولو في الخلاء.