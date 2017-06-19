بغداد لاتستحق الأهمال – جاسم مراد

لاندري كيف نوقظ ضمائر المسؤولين ، ونقصد بالمسؤولين ، بالمعنى الجمعي ، لكل شخص له تاثير على بغداد ، عمال البلديات ، مديرو إدارات البلديات ، سيدة أمانة بغداد والمحيطين بها ، وزير الاشغال والاسكان ، المعنيين في العناية بالجسور ، المشرفون على ترميم الشوارع ، المعنيين بالتشجير ، المهتمين بالمحافظة على شكل وهندسة الابنية في الاحياء السكنية والشوارع العامة ، وزارة الكهرباء وطاقمها في الكرخ والرصافة ، مديرية المجاري ، الوزراء ، وكل من يشعر بالغيرة على بغداد .

لاتستغربوا عندما نقول بان هذا الزمن هو من اكثر الازمان اجحافا واهمالا بحق مدينة بغداد ، ثم لاتستغربوا عندما نؤكد لكم بان ميزانية امانة بغداد مضافا لها ماتجبيه من المحال والمشاريع والمخالفات والعقود يوازي او يفوق على ميزانية دولة مثل المملكة الاردنية الهاشمية ، ولكن انظروا للاردن وتعالوا لبغداد واحسبوا الفوارق بين تلك الدولة ومدينة بغداد .

في دول العالم المتحضر يشكل امين العاصمة ومديرو البلديات ، عنوان ذلك البلد في النظام ، والرقي ، والمدنية ، وهندسة المدينة وشوارعها الزاهية بالاشجار والزهور ونظام المحال التجارية والمقاهي ، نعم ..عنوان ذلك البلد .

ولكي لانطيل عليكم ، تعالوا معنا لنشخص هذا الاهمال المقصود تارة ، وشعليه تارة أخرى. وبسبب الفساد والرشا التي باتت شبه علنية ، وهذا الامر لم تشهد مثله بغداد في تاريخها من حيث جسارة المرتشين ووقاحة الفاسدين ، لنبدأ من الكرادة الشرقية ، وتحديدا المجاري فيها ، ففي معظم الايام نشهد طفح المجاري في الشارع العام وداخل الازقة ، وتمر في تلك الشوارع عربات المسؤولين وهم بداخلها ولم يكترثوا لتلك الروائح أو حتى يتوقفوا عند اسبابها ، كما نشاهد الكثير من مسؤولي الامانة الموقرة يتمشون بين الحافات اليابسة ويضعون ايديهم على انوفهم من شدة الروائح النتنة ، اما شوارع الازقة وقرب المدارس ، فانها تخرجك من كونك في مدينة العاصمة التي كانت اجمل ماتكون الى القرية الزراعية ، محفرة مهدمة لاتصلح للمشي إلا ركوب الحمير والعبور عليها حيث تريد ، وكنا نعرف إن امانة العاصمة ووحداتها المنتشرة في كل العاصمة تمتلك من معامل الاسفلت والاليات والمهندسن والعمال مايجعلها أن تكون رحومة عطوفة على مدينتها والناس والاطفال الساكنين فيها .

ثم تعالوا معنا لنعبر جسر ملعب الشعب ، فماذا نجد ..؟ ، انظروا الى الحديد الرابط لشارع الجسر فتجدونه مطوياً وملفوفاً على رصيف الجسر ، وكأن عملية الطوي صارت اهون من اعادة اصلاحها واعادتها الى جسم الشارع لتكون الرابط القوي له ، هذا الاهمال يشعر اي انسان بان هناك تصرفاً مقصوداً لترييف بغداد ، وجعلها اسوأ عواصم ومدن العالم ، نعم عملية مقصودة للتخريب والاهمال لسيدة المدن ، وإلا ماذا يعني هذا الاهمال لعاصمة تكتنز بكل عوامل التطور لما يمتلكه العراق من اموال وخيرات نفط وزراعة وامكانيات بشرية خلاقة وطاقات شبابية وفكرية وهندسية وثقافية وفنية يصعب ان تجدها في بلدان اخرى .

واعبروا معنا للعديد من المجسرات ، ثم امشوا بشارع قناة الجيش وخصوصا تحت مجسراته ، ستجدون الحفر وتاكل المجسرات وخراب قناة الجيش ، وكل الامور لاتحتاج إلا للصيانة والمتابعة المخلصة الجادة الامينة ، ثم لاتنسوا شارع محمد القاسم ، فبالرغم من اهميته لكل احياء بغداد فانه متعب بالحفر ، واضلع الحديد الرابط بين الشارع تكاد أن تخرج من مكانها . ففي منطقة الكرخ الامر مختلف عن الرصافة ، فشوارعها ومعظم احياء الكرخ نظيفة مشجرة ، اما الرصافة واحيائها فهي شبه مهملة .

في كل عام تنظم امانة العاصمة مهرجان الورود في حدائق الزوراء ، وهذا عمل مهم وتشكر عليه ، لكننا لم نجد في العديد من شوارع الرصافة اهتماما بالتشجير ، وفي حي الكرادة الشرقية داخل فهي مهملة تماما من عملية التشجير وترميم شوارعها وازقتها .

ليس مقبولا تماما أن نرمي ملابسنا الوسخة على حبال الاخرين ، ونقول الارهاب هو السبب ، ثم نقول الفساد هو السبب الاخر ، وقلة الموارد السبب الثالث ، ولكن في حقيقة الامر السبب الحقيقي بعدم وجود قانون صارم، وحاكم قوي ، ومسؤولين قلوبهم على وطنهم ومدنهم قبل اياديهم في جيوبهم ، معيب على كل مسؤول يرى ثم يدير وجهه ، والخزي والعار لمن وصل للحكم ايا كان ذلك الحكم ، كأن يكون مدير بلدية ومشرفاً على العمال أو مراقباً على البناء العشوائي ، أو وزيرا ويدير ظهره عن ناسه ومدينته وبلده ويروح ينهب ويبني في البلدان الاخرى ، نعم معيب ذلك ، وليعلم الجميع إن العراق له تاريخ ، ويحاسب بقساوة من يتجاوز على شعبه وتاريخ الوطن ، ومن يفلت الان بحكم المعادلات القائمة في الحكم شيلني وشيلك وهذه طائفتي وتلك طائفتهم، ففي الغد ليس بمقدورأحد الافلات من الحساب ، وبئس المسؤول الذي يقبل أن يكون علكة في حلوق الناس ، وتاريخه بعدما كان نظيفا يشوهه في سوق النخاسة .