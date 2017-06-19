عين الزمان

تلفريك بغداد – عبدالزهرة الطالقاني

لا أعرف لم لا يفكر المسؤولون الاداريون لمدينة بغداد بان يشيدوا لها (تلفريك) مع الإختيار بعناية لمكان نصبه وتشييده، فليس من المعقول ان الفكرة غابت عنهم، والمقصود هنا محافظة بغداد ومجلسها وأمانة بغداد.. وهذه الفكرة حسب الظاهر لم ترد في الاذهان لا في أيام الغنى ولا أيام الفقر.. بل أن أي مشروع متميز غائب عن تفكير هذه الادارات، وحتى لانبخس القوم اشياءهم ،فقد تم وضع مجموعة نصب في ساحات بغداد، ونصب واحد من اكبر دواليب الهواء في المنطقة في حدائق الزوراء، وهو معلم بارز واضح للعيان ،كما قارب مشروع مول وفندق الحارثية الاستثماري على الانتهاء.

نعود لموضوعنا، فلو كانت مثل تلك المشاريع موجودة لظهرت إلى العيان عن طريق الإعلام على أقل تقدير، ولصرح المسؤولون عنها وقالوا وزادوا وأستخدموها دعاية إنتخابية.

إلا أنها غير موجودة حسب الظاهر، كما كنا نسمع عن مترو بغداد الذي مات مع المشاريع الميتة. تلفريك بغداد معلم جمالي وسياحي وترفيهي وحضاري يضيف لبغداد جمالاً وبهاءً.. وهو مشروع إستثماري مدر للربح ومضمون النجاح.

كما أنه وسيلة نقل ناجحة بين الكرخ والرصافة إذا خطط له بشكل جيد ودقيق.. وربما تكون لـ(تلفريك بغداد) محطات وإتجاهات تزيد من أهميته والمتعة المتحققة نتيجة الرحلة فيه.. فالعائلة العراقية اليوم بحاجة إلى مرافق ترفيهية تجعل من السياحة الداخلية مقصداً ومنفذاً وبديلاً للسياحة الخارجية. هذا المشروع إذا ما عرض للإستثمار فأن الشركات العالمية والوطنية تسعى للحصول عليه والإستثمار فيه، وهو مشروع يمكن أن يكون متكاملاً، تصميماً وتشييداً وإدارة لضمان نجاحه. كما أن تسليم المشروع إلى شركة عالمية رصينة ومتخصصة يضمن إنجازه بسرعة قياسية وبتقنية عالية ودون تلكؤ. فما هي مواصفات تلفريك بغداد؟ وأين يمكن تشييده؟ وكيف يمكن الإفادة منه لإغراض متعددة؟.. منها الترفيه والسياحة والنقل.. فهو يمكن أن يكون الجسر الثامن او التاسع، ويمكن تشييده على شكل قوس، يعبر نهر دجلة مرتين ويلتقي في الرصافة مستفيدا من انكسارات دجلة في الزوية والجادرية وصولاً إلى الكاظمية، وكذلك ممكن ان ينطلق من الزوراء وينتهي في جزيرة بغداد. كما أن محطات التلفريك يمكن أن تصبح مناطق تجارية ومراكز تسوق وترفيه أيضاً، تضم مطاعم وكافتريات ومرافق أخرى. فتوفر فرص مناسبة للاستثمار السياحي.

إن التنقل بالتلفريك يوفر لبغداد فرصة ذهبية لتخفيف الإزدحام، ويوفر فرصة للتشغيل تمتد إلى (18) ساعة يومياً (6 صباحا-12 ليلا)، وهذا المشروع يمكن أن يصمم على أساس الحاجة، ومناطق محطات الصعود والنزول.. أن مثل هذا المشروع إذا تبنته امانة بغداد أو محافظتها سيكون احد من المنجزات المهمة والعلامات الفارقة، وأنه سيحصل على الموافقات الرسمية. خاصةً وأن مخططاته الاولية تنجز من قبل دائرة المشاريع في أمانة بغداد، بما يسهم بتوفير الأراضي المناسبة وإحياء مناطق وربطها ببعض بما فيها مدينة بسماية التي تُعد المشروع السكني الاكبر في العراق . بقي ان نقول لكل محبي بغداد أن يصوتوا لهذا المشروع. وأترك موضوع الترويج له عبر وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك) لشبابنا الناهض بما يعزز مكانة وهيبة وجمال بغداد.