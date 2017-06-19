التركمان يرفعون علمهم وسط مندلي دعماً لوحدة الصف والكلمة

الصحة والبيئة بمجلس ديالى تطالب بإطلاق

قروض إعمار المناطق المحرّرة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى الحكومة المركزية إلى إطلاق قروض لسكــــــــــــنة المناطق المحررة بفائدة منخفضة لمساعدة الأهالي على الإسراع بإعادة اعمار منازلهم المدمرة .

وقالت رئيس اللجـــــــــــــنة نجاة الطائي لــ ( الزمان ) إن ( أكثر من 5000 وحدة سكنية دمرت بعد أحداث حزيران 2014 على يد الجماعات الإرهابية بعد اجتياحها لمناطق واسعة من ديالى، إضافة إلى ما سببته العمليات العسكرية من ضـــرر أصاب الكثيـــر من المنازل السكنية ) .

واضافت الطائي ، أن ( آلاف الأسر ما تزال عالقة في ملف النزوح القسري رغم الموافقة الرسمية بعودتها بــــــــــسبب عدم وجود منازل تأويها والتي دمرت في أحداث حزيران 2014 ) .

لافتا إلى أن ( منح قروض مالية سيؤدي إلى حركة قوية في عجلة البناء ويعيد نشاط الاقتصاد المحلي للمناطق المحررة ) .

ودعت عضو مجلس ديالى الحكومة المركزية ، إلى ( إطلاق قروض مالية خاصة لسكنة المناطق المحررة ومنها نواحي جلولاء والعظيم والسعدية وقرى شمال المقدادية وناحية المنصورية ومناطق اخرى تعرضت للإرهاب بفائدة منخفضة جدا لمساعدة الأهالي على الإسراع بإعادة اعمار منازلهم بعد توثيق الأضرار للمنازل بشكل مسبق لتحديد مبلغ التعويض المالي الذي ستصرفه الحكومة المركزية باعتباره حقا قانونيا للمتضررين وإعطاء مرونة اكبـــــر في آليات البناء والاعمار ) .

الى ذلك أعلن قائد في الجبهة التركمانية في محافظة ديالى ، عن رفع أكبر علم قومي للتركماني وسط ناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز .

وقال النائب الســـــــــــابق عن محافظة ديالى والقيادي في الجبهة التركمانية العراقية حسن اوزمن لــ ( الزمان ) ، إن ( التركمان رفعوا اكبر علم قومي للتركمان وسط ناحية مندلي بمحافظة ديالى ) .

مبيناً أن ( التركمان يشكلون 75 بالمائة من سكان الناحية التي يصل تعدادها الى 20 ألف نسمة ومن حقهم الطبيعي رفع العلم ) . وأضاف اوزمن ، أن ( العلم التركماني يحتوي هلالا وستة نجمات وترمز للمناطق والولايات التركمانية ) ،

مشيرا الى ان ( التركــــــــمان دائماً يدعمون وحدة الصف ووحدة الكلمة وهم ركن أســــــــــــاسي في وحـــــــــــدة البلاد ويشكلون ثالث قومية بعد العرب والكرد.

ولهم ثقل سكاني في ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين وباقي مناطق توركمن ايلي ) .