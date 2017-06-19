شاحنة  تدهس عمداً جمعاً من المصلين في لندن  

لندن-(أ ف ب) – اعلنت الشرطة البريطانية ان شاحنة صغيرة دهست ليل الاحد-الاثنين جمعا من المارة في شمال-شرق لندن مما اسفر عن سقوط “العديد من الجرحى”، مشيرة الى انها اعتقلت شخصا.

وقالت الشرطة في بيان انه “تم استدعاء الشرطة بعيد الساعة 00,20 (23,20 ت غ) إثر ورود انباء عن اصطدام شاحنة بجمع من المارة”، مضيفة “هناك عدد من الجرحى” و”تم اعتقال شخص”.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها “أرسلت فرقاً عدة الى (مكان) الحادث على طريق سيفن سيسترز”.

ووفقا لمجلس المسلمين، المنظمة التمثيلية لمسلمي بريطانيا، فإنّ الاصطدام حصل أمام مسجد.

وقال المجلس على تويتر “تبلّغنا بأن شاحنة صغيرة صدمت المصلين عند خروجهم من مسجد فينسبوري بارك. نصلي للضحايا”.