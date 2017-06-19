 نجوم تحت المطاردة:رونالدو متهم وفالكو ملاحق وميسي محكوم في جرائم التهرب من الضرائب 

مدريد‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬متهم،‭ ‬راداميل‭ ‬فالكاو‭ ‬ملاحق‭ ‬وليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬محكوم،‭ ‬يخوض‭ ‬القضاء‭ ‬الاسباني‭ ‬هجوما‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬على‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬وتريد‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬ردع‭ ‬من‭ ‬يسهلون‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يقترح‭ ‬المفوض‭ ‬الاوروبي‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬موسكوفيسي،‭ ‬الاربعاء‭ ‬توجيها‭ ‬لمكافحة‭ ‬‭”‬ضريبة‭ ‬التحسين‭”‬‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الثغرات‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬بهدف‭ ‬دفع‭ ‬اقل‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬دون‭ ‬مخالفة‭ ‬القوانين‭. ‬وصرح‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬قمنا‭ ‬بالقليل‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬عدم‭ ‬تشجيع‭ ‬الوسطاء‭ ‬الذين‭ ‬يساعدون‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬دفع‭ ‬حصتهم‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭”‬‭. ‬وتريد‭ ‬المفوضية‭ ‬ارغام‭ ‬المستشارين‭ ‬الماليين‭ ‬لاصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬الكبيرة‭ ‬او‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التصريح‭ ‬امام‭ ‬ادارة‭ ‬الضرائب‭ ‬بالمنتجات‭ ‬خلف‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬يقترحوها‭ ‬على‭ ‬زبائنهم‭. ‬واوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬‭”‬ستكون‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬الثغرات‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬بشكل‭ ‬افضل‭ ‬وبوقت‭ ‬اسرع‭”‬‭.‬

ملايين‭ ‬الصورة

ولا‭ ‬تستهدف‭ ‬المفوضية‭ ‬الرياضيين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وانما‭ ‬اسبانيا‭ ‬حيث‭ ‬تتسيد‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وقد‭ ‬سلطت‭ ‬الاضواء‭ ‬على‭ ‬المناورات‭ ‬المعقدة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬نجومها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الافلات‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بحقوق‭ ‬الصورة‭.‬

فبالاضافة‭ ‬الى‭ ‬اجورهم‭ ‬ومكافآت‭ ‬الفوز،‭ ‬يحصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬الكبار‭ ‬على‭ ‬عائدات‭ ‬بالملايين‭ ‬جراء‭ ‬بيع‭ ‬اسمائهم‭ ‬او‭ ‬صورهم‭ ‬الى‭ ‬شركات‭ ‬الدعاية‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الرياضية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬ومرورا‭ ‬بعلب‭ ‬الالبان‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬بدفع‭ ‬غرامة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬2,1‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بسبب‭ ‬اخفائه‭ ‬الارباح‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الصورة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الوهمية‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرات‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بأنها‭ ‬‭”‬جنات‭ ‬ضريبية‭”‬‭. ‬وبتأكيد‭ ‬هذه‭ ‬الادانة‭ ‬مجددا‭ ‬نهاية‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاسبانية‭ ‬ادعاء‭ ‬ميسي‭ ‬بأنه‭ ‬يجهل‭ ‬طريقة‭ ‬ادارة‭ ‬ثروته،‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭ ‬وانما‭ ‬اعربت‭ ‬عن‭ ‬الدهشة‭ ‬لان‭ ‬مستشاريه‭ ‬الضريبيين‭ ‬لم‭ ‬يلاحقوا‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬الكولومبي‭ ‬راداميل‭ ‬فالكاو‭ ‬مهاجم‭ ‬موناكو‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬المتهم‭ ‬باخفاء‭ ‬مبلغ‭ ‬5,6‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الصورة‭ ‬عن‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬مع‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬و2013،‭ ‬فقد‭ ‬وجهت‭ ‬التهمة‭ ‬الى‭ ‬وكيل‭ ‬اعماله‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬منديش‭ ‬وسيمثل‭ ‬امام‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيقفي‭ ‬27‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الحالي‭. ‬ومنديش،‭ ‬الشخصية‭ ‬الاكثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬هو‭ ‬ايضا‭ ‬وكيل‭ ‬اعمال‭ ‬مواطنه‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بطل‭ ‬اوروبا،‭ ‬والذي‭ ‬يواجه‭ ‬بدوره‭ ‬خطر‭ ‬الملاحقة‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتهمته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باخفاء‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬عن‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭. ‬واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬عمال‭ ‬الضرائب‭ ‬كارلوس‭ ‬كروزادو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬‭”‬اذا‭ ‬تم‭ ‬اتهامه‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬سيتساءل‭ ‬القاضي‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬حد‭ ‬هم‭ ‬مذنون‭ ‬المستشارون‭ ‬ووكلاء‭ ‬اعمال‭ ‬اللاعبين‭”‬‭.‬

شركة‭ ‬وهمية‭ ‬مقابل‭ ‬500‭ ‬يورو

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الرياضيون‭ ‬كغيرهم‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب،‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الضريبي‭ ‬ويعتمدون‭ ‬على‭ ‬وسطاء‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬وقال‭ ‬المفتش‭ ‬المالي‭ ‬الاسباني‭ ‬المتخصص‭ ‬بالجنات‭ ‬الضريبية‭ ‬خوسيه‭ ‬ماري‭ ‬بيلايز‭ ‬‭”‬عندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬النصائح،‭ ‬فالامر‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬اطلاقا‭ ‬المستشار‭ ‬الذي‭ ‬يساعدك‭ ‬على‭ ‬ملء‭ ‬بيان‭ ‬العائدات،‭ ‬وانما‭ ‬بمكاتب‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تركيب‭ ‬هيكليات‭ ‬مبهمة‭ ‬والكثير‭ ‬منها‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مصارف‭ ‬دولية‭”‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المكاتب‭ ‬تستطيع‭ ‬‭”‬ان‭ ‬تمنحك‭ ‬المعلومات‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭. ‬وبدونها،‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الولوج‭ ‬الى‭ ‬جنة‭ ‬ضريبية‭. ‬فبمجرد‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬ومبلغ‭ ‬500‭ ‬او‭ ‬800‭ ‬يورو،‭ ‬يهيء‭ ‬لك‭ ‬مكتب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬شركة‭ ‬وهمية‭ ‬او‭ ‬اثنتين‭ ‬مع‭ ‬حساب‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬مصارف‭ ‬سويسرا‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬جنة‭ ‬ضريبية‭ ‬اخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬لايستغرق‭ ‬سوى‭ ‬يومين‭ ‬او‭ ‬ثلاثة،‭ ‬وعمليا‭ ‬لا‭ ‬يكلف‭ ‬شيئا‭”‬‭. ‬ويذكِر‭ ‬بيلايز‭ ‬بأن‭ ‬مصارف‭ ‬انشأت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬175‭ ‬الف‭ ‬شركة‭ ‬خارجية‭ ‬مسجلة‭ ‬بين‭ ‬1959‭ ‬و2016‭ ‬في‭ ‬الباهاماس،‭ ‬احدى‭ ‬الجنات‭ ‬الضربية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحافيين‭ ‬الاستقصائيين‭.‬