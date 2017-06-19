النجم الهندي شاروخان متهم بالقتل 

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬‭: ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والمواقع‭ ‬الهندية‭ ‬ان‭ ‬ابرز‭ ‬نجوم‭ ‬السينما‭ ‬العندية‭ ‬متهم‭ ‬بجريمة‭ ‬قتل‭ . ‬حيث‮ ‬‭ ‬يواجه‭ ‬الفنان‭ ‬الهندي‭ ‬شاروخان‭ ‬Shah‭ ‬Rukh‭ ‬Khan‭ ‬ومالك‭ ‬شركة‭ ‬الإنتاج‭ ‬Excel‭ ‬Entertainment‭ ‬Pvt‭ ‬Ltd‭ ‬تهما‭ ‬خطيرة‭ ‬‭(‬لتسببهما‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬نتيجة‭ ‬لفعل‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭ ‬أو‭ ‬سلامتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬للخطر‭)‬‭.‬

تهمة‭ ‬القتل‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬عقوبة‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬سجن،‭ ‬تتعلق‭ ‬بحادث‭ ‬وفاة‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬لأحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬أثناء‭ ‬جولة‭ ‬ترويجية‭ ‬لفريق‭ ‬فيلم‭ ‬“ريس”‭ ‬،بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬hindustantimes‭. ‬كان‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬شرطة‭ ‬‭(‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬‭)‬‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬تقريرا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬التدافع‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬السكة‭ ‬الحديد‭ ‬فادودارا‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يناير،‭ ‬سببها‭ ‬الرئيسي‭ ‬إصرار‭ ‬فريق‭ ‬خان‭ ‬علي‭ ‬الترويج‭ ‬للفيلم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مزدحم‭.‬

كان‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختنق‭ ‬أثناء‭ ‬احتشاد‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬15,000‭ ‬شخص‭ ‬تجمعوا‭ ‬لإلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬علي‭ ‬خان‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬علي‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬من‭ ‬مومباي‭ ‬إلى‭ ‬نيودلهي‭. ‬وصف‭ ‬شاروخ‭ ‬الحادث‭ ‬بأنه‭ ‬“مؤسف”‭ ‬وحتى‭ ‬أفراد‭ ‬أسرة‭ ‬المتوفى‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ضد‭ ‬الممثل‭. ‬ويدعي‭ ‬التقرير‭ ‬‮ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬رمي‭ ‬قمصان‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬علي‭ ‬الحشد‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬“الحادث‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬وقع”‭.‬