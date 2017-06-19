فنانة سورية تحتفل في مدرسة إبنها

القاهرة- الزمان: احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بانتهاء ابنها الأكبر «حمزة» من امتحانات البكالوريا أو الثانوية العامة، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع ابنها وزملائه، بالإضافة لمديرة مدرسته، وأهالي الطلاب.
سلاف كتبت معلقة على الصور: «اخيرا خلصنا البكالوريا … شعور غريب ، بقدر مافيه فرح بقدر ماهو مؤثر، احلى طلاب وأهالي الطلاب ، واحلى مدرسة وأروع وأغلى مديرة… الله لايضوع تعبكم انتوا أمل سوريا وانتوا اللي رح تبنوها»، حيث هنأها محبيهامتمنيين لابنها ولكل الطلاب أن يكلل الله تعبهم بالنجاح والتوفيق.
يُذكر أن سلاف فواخرجي كان من المفترض أن تشارك في دراما رمضان بمسلسل «هجرة الصعايدة»، إلا أنه تم تأجيل تصويره من قبل الشركة المنتجة، وذلك على الرغم من أن سلاف كانت قد أنهت بعض الاستعدادات الخاصة بشخصيتها في المسلسل، حيثتجسد دور «غزية»، مما اضطرها للخضوع لتدريبات على الرقص إلى جانب دروس اللهجة الصعيدية.