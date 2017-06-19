فنانة سورية تحتفل في مدرسة إبنها

القاهرة‭- ‬الزمان‭: ‬احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سلاف‭ ‬فواخرجي‭ ‬بانتهاء‭ ‬ابنها‭ ‬الأكبر‭ ‬‮«‬حمزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬امتحانات‭ ‬البكالوريا‭ ‬أو‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬تذكارية‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬وزملائه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لمديرة‭ ‬مدرسته،‭ ‬وأهالي‭ ‬الطلاب‭.‬

سلاف‭ ‬كتبت‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬الصور‭:‬‭ ‬‮«‬اخيرا‭ ‬خلصنا‭ ‬البكالوريا‭ … ‬شعور‭ ‬غريب‭ ‬،‭ ‬بقدر‭ ‬مافيه‭ ‬فرح‭ ‬بقدر‭ ‬ماهو‭ ‬مؤثر،‭ ‬احلى‭ ‬طلاب‭ ‬وأهالي‭ ‬الطلاب‭ ‬،‭ ‬واحلى‭ ‬مدرسة‭ ‬وأروع‭ ‬وأغلى‭ ‬مديرة‭…‬‭ ‬الله‭ ‬لايضوع‭ ‬تعبكم‭ ‬انتوا‭ ‬أمل‭ ‬سوريا‭ ‬وانتوا‭ ‬اللي‭ ‬رح‭ ‬تبنوها‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬هنأها‭ ‬محبيهامتمنيين‭ ‬لابنها‭ ‬ولكل‭ ‬الطلاب‭ ‬أن‭ ‬يكلل‭ ‬الله‭ ‬تعبهم‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬سلاف‭ ‬فواخرجي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬هجرة‭ ‬الصعايدة‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬تصويره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سلاف‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أنهت‭ ‬بعض‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بشخصيتها‭ ‬في‭ ‬المسلسل،‭ ‬حيثتجسد‭ ‬دور‭ ‬‮«‬غزية‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬اضطرها‭ ‬للخضوع‭ ‬لتدريبات‭ ‬على‭ ‬الرقص‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دروس‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية‭.‬