 احصائية مثيرة عن حرائق الغابات الأكثر فتكاً حول العالم

باريس-(أ ف ب) - في ما يلي تذكير بحرائق الغابات الأكثر فتكا حول العالم، بعد حرائق ضخمة اسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا واصابة اكثر من 50 السبت في منطقة ليريا بوسط البرتغال.
2010 - روسيا- قضى حوالى 60 شخصا في حرائق التهمت من آخر تموز/يوليو إلى آخر آب/أغسطس أكثر من مليون هكتار من الغابات والسهول العشبية ودمرت قرى بكاملها في غرب البلاد الذي شهد موجة حر وجفاف غير مسبوقة.
2009 - استراليا- بين 7 و11 شباط/فبراير لقي 173 شخصا على الأقل مصرعهم في حرائق التهمت السهول العشبية في جنوب شرق البلاد، خصوصا ولاية فكتوريا حيث سويت مدن بكاملها وأكثر من ألفي منزل بالأرض. واشتعلت النيران طوال أسابيع قبل ان ينجح آلاف الاطفائيين والمتطوعين فياحتوائها، في موجة الحرائق الأسوأ في تاريخ استراليا.
2007 - اليونان- لقي حوالى 60 شخصا حتفهم في حرائق غابات غير مسبوقة التهمت 250 ألف هكتار في شبه جزيرة بيلوبونيز (جنوب) وجزيرة ايفيا (شمال شرق اثينا). وهذه الحرائق هي الأسوا في هذا البلد في السنوات الأخيرة.
1987 - الصين- اندلع حريق الغابات الأخطر في تاريخ الصين الحديث في ايار/مايو 1987 واسفر على الأقل عن مصرع 119 شخصا وإصابة 102 وتشريد 51 الفا في شمال شرق البلاد.
1949 - فرنسا- في آب/اغسطس قضى 82 عامل انقاذ بينهم اطفائيون ومتطوعون و23 جنديا من فوج المدفعية الـ33 في شاتيلرو (غرب) في منطقة لاند (جنوب غرب)، بعدما علقوا وسط دوامة فعلية من النيران أثارها تغير مفاجئ في اتجاه الرياح وقواتها.
1871 - الولايات المتحدة- يعتبر حريق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة، ذاك الذي اندلع في تشرين الاول/اكتوبر 1871 في بشتيغو (ولاية ويسكونسن) وقضى على 800 الى 1200 شخص بحسب التقديرات. ودمر الحريق الذي أعلن اندلاعه قبل أيام في الغابة، في ساعات قليلة هذه البلدة الحرجيةالتي كانت تعد 1700 نسمة، واتى على 16 قرية أخرى على مساحة 500 ألف هكتار.