 احصائية مثيرة عن حرائق الغابات الأكثر فتكاً حول العالم

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬تذكير‭ ‬بحرائق‭ ‬الغابات‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬حرائق‭ ‬ضخمة‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬واصابة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ليريا‭ ‬بوسط‭ ‬البرتغال‭.‬

2010‭ ‬‭-‬‭ ‬روسيا‭-‬‭ ‬قضى‭ ‬حوالى‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬حرائق‭ ‬التهمت‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الغابات‭ ‬والسهول‭ ‬العشبية‭ ‬ودمرت‭ ‬قرى‭ ‬بكاملها‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬وجفاف‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭.‬

2009‭ ‬‭-‬‭ ‬استراليا‭-‬‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و11‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لقي‭ ‬173‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬حرائق‭ ‬التهمت‭ ‬السهول‭ ‬العشبية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬خصوصا‭ ‬ولاية‭ ‬فكتوريا‭ ‬حيث‭ ‬سويت‭ ‬مدن‭ ‬بكاملها‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬منزل‭ ‬بالأرض‭. ‬واشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬طوال‭ ‬أسابيع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬آلاف‭ ‬الاطفائيين‭ ‬والمتطوعين‭ ‬فياحتوائها،‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬الحرائق‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬استراليا‭.‬

2007‭ ‬‭-‬‭ ‬اليونان‭-‬‭ ‬لقي‭ ‬حوالى‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬حرائق‭ ‬غابات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬التهمت‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬بيلوبونيز‭ ‬‭(‬جنوب‭)‬‭ ‬وجزيرة‭ ‬ايفيا‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬اثينا‭)‬‭. ‬وهذه‭ ‬الحرائق‭ ‬هي‭ ‬الأسوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

1987‭ ‬‭-‬‭ ‬الصين‭-‬‭ ‬اندلع‭ ‬حريق‭ ‬الغابات‭ ‬الأخطر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصين‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬1987‭ ‬واسفر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬119‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬102‭ ‬وتشريد‭ ‬51‭ ‬الفا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

1949‭ ‬‭-‬‭ ‬فرنسا‭-‬‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬قضى‭ ‬82‭ ‬عامل‭ ‬انقاذ‭ ‬بينهم‭ ‬اطفائيون‭ ‬ومتطوعون‭ ‬و23‭ ‬جنديا‭ ‬من‭ ‬فوج‭ ‬المدفعية‭ ‬الـ33‭ ‬في‭ ‬شاتيلرو‭ ‬‭(‬غرب‭)‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لاند‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬علقوا‭ ‬وسط‭ ‬دوامة‭ ‬فعلية‭ ‬من‭ ‬النيران‭ ‬أثارها‭ ‬تغير‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الرياح‭ ‬وقواتها‭.‬

1871‭ ‬‭-‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭-‬‭ ‬يعتبر‭ ‬حريق‭ ‬الغابات‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬1871‭ ‬في‭ ‬بشتيغو‭ ‬‭(‬ولاية‭ ‬ويسكونسن‭)‬‭ ‬وقضى‭ ‬على‭ ‬800‭ ‬الى‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬التقديرات‭. ‬ودمر‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬اندلاعه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الغابة،‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬الحرجيةالتي‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬1700‭ ‬نسمة،‭ ‬واتى‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬قرية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭.‬