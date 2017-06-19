أي نوع من الخرف

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فاتح عبد السلام

‮ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬حديث‭ ‬للباحثة‭ ‬البريطانية‭ ‬سوزان‭ ‬غرينفيلد‭ ‬اسمه‭ ‬(تغيرالعقل)‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬مليونين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬بريطانيا‭ ‬سيعانون‭ ‬من‭ ‬الخرف‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭ .‬وتلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬الى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كانوا‭ ‬مصابين‭ ‬بالخرف‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬والعدد‭ ‬سيصبح‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬وستين‭ ‬مليوناً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٣٠‬‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬‮١١٥‬‭ ‬مليونا‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٥٠‬‭ ‬‭. ‬وتقول‭ ‬ان‭ ‬الاعباء‭ ‬والتكاليف‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬المجتمع‭ ‬والحكومات‭ ‬جراء‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬الخرف‭ ‬تفوق‭ ‬تكاليف‭ ‬امراض‭ ‬اخرى‭ ‬خطيرة‭ ‬كالقلب‭ ‬والسرطان‭ .‬

العالم‭ ‬يمشي‭ ‬للأمام‭ ‬بسرعة‭ ‬ولكنه‭ ‬يلتفت‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬ليتحقق‭ ‬،ماذا‭ ‬ترك‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الاصابات‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬،حيث‭ ‬أدمغة‭ ‬الانسان‭ ‬باتت‭ ‬مع‭ ‬الايام‭ ‬معرضة‭ ‬لفقدان‭ ‬خلاياها‭ . ‬والخرف‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الزهايمر‭ ‬احياناً‭ ‬،‭ ‬اصبح‭ ‬داء‭ ‬العصر‭ ‬ونتاج‭ ‬ضغوطه‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬فإن‭ ‬الاحصاءات‭ ‬شحيحة‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬الاصابات‭ ‬وسط‭ ‬تخلف‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ . ‬معظم‭ ‬الحلات‭ ‬حبيسة‭ ‬البيوت‭ ‬وتتكفل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬بمعالجة‭ ‬ابنائها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مساعدات‭ ‬حكومية‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالامراض‭ ‬العقلية‭ ‬محدودة‭ ‬العدد‭ ‬والعدة‭ ‬والاطباء،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬أحوج‭ ‬من‭ ‬سواها‭ ‬الى‭ ‬العلاج‭ ‬العقلي‭ ‬لاسباب‭ ‬اضافية‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الشعوب‭ ‬الاخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بما‭ ‬تفعله‭ ‬الحكومات‭ ‬العربية‭ ‬بالناس‭ .‬

تنمية‭ ‬العقول‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الاطفال،‭ ‬واصبحت‭ ‬انواع‭ ‬الميديا‭ ‬العالمية‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬اطفالنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬باستقباله‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وصور‭ ‬وافلام‭ ‬والعاب‭ ‬وقيم‭ ‬واسئلة‭ ‬وتجارب‭ ‬تتسرب‭ ‬مع‭ ‬افلام‭ ‬الكارتون‭ ‬الى‭ ‬ألعاب‭ ‬الانترنت‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتسلية‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬مشكلات‭ ‬أعمق‭ ‬تخص‭ ‬الدماغ‭ ‬،لاسيما‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬،حيث‭ ‬الاطفال‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬واحياناً‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بالحروب‭ ‬والعنف‭ ‬والسلاح‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬خضع‭ ‬اطفال‭ ‬للتدريب‭ ‬القسري‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬المليشيات‭ ‬حيناً‭ ‬وتحت‭ ‬سلطة‭ ‬داعش‭ ‬حيناً‭ ‬آخر‭ . ‬اننا‭ ‬امام‭ ‬معضلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬جيل‭ ‬كامل‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬التخصيصات‭ ‬المالية‭ ‬والمعنوية‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنشئة‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فهي‭ ‬قليلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬واقع‭ ‬سيء‭. ‬والمسؤولية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬وزارة‭ ‬دون‭ ‬سواها‭ ‬وانما‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة‭ ‬يخص‭ ‬لها‭ ‬جزء‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬ايرادات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬انسان‮ ‬‭ ‬كان‭ ‬هدف‮ ‬‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬التحطيم‭ ‬والاستغلال‭ .‬

طفولة‭ ‬عراقية‭ ‬تحت‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬العظيم‭ ‬من‭ ‬البلاء‭ ‬المتنوع‭ ‬ستنتج‭ ‬بلا‭ ‬ادنى‭ ‬شك‭ ‬جيلاً‭ ‬مبتلى‭ ‬بالعقد‭ ‬أو‭ ‬جيلا‭ ‬هجيناً‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬وظلام‭ ‬في‭ ‬احسن‭ ‬حال‭. ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬مجتمعات‭ ‬متقدمة‭ ‬تعنى‭ ‬بالطفولة‭ ‬عناية‭ ‬فائقة‭ ‬وتعدها‭ ‬مقدسة‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بالخرف،‭ ‬فماذا‭ ‬ينتظرنا؟

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