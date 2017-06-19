أي نوع من الخرف

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فاتح عبد السلام
في كتاب حديث للباحثة البريطانية سوزان غرينفيلد اسمه (تغيرالعقل) تقول ان مليونين من سكان بريطانيا سيعانون من الخرف في حلول منتصف القرن الحالي .وتلفت الانتباه الى اكثر من خمسة وثلاثين مليون شخص في العالم كانوا مصابين بالخرف قبل سبع سنوات والعدد سيصبح اكثر من خمسة وستين مليوناً في العام ٢٠٣٠ واكثر من ١١٥ مليونا عام ٢٠٥٠ . وتقول ان الاعباء والتكاليف التي يتحملها المجتمع والحكومات جراء انتشار مرض الخرف تفوق تكاليف امراض اخرى خطيرة كالقلب والسرطان .
العالم يمشي للأمام بسرعة ولكنه يلتفت الى الوراء كل ساعة ليتحقق ،ماذا ترك من خسائر في الاصابات بهذا المرض ،حيث أدمغة الانسان باتت مع الايام معرضة لفقدان خلاياها . والخرف او ما يسمى الزهايمر احياناً ، اصبح داء العصر ونتاج ضغوطه بلا منازع في العالم ، أما في البلدان العربية فإن الاحصاءات شحيحة حول عدد الاصابات وسط تخلف في الوعي الاجتماعي في معالجة هذه الحالات . معظم الحلات حبيسة البيوت وتتكفل كثير من العائلات بمعالجة ابنائها من دون مساعدات حكومية ، ولا تزال المستشفيات الخاصة بالامراض العقلية محدودة العدد والعدة والاطباء، بالرغم من انّ المجتمعات العربية أحوج من سواها الى العلاج العقلي لاسباب اضافية لا تعاني منها الشعوب الاخرى تتعلق بما تفعله الحكومات العربية بالناس .
تنمية العقول تبدأ من رياض الاطفال، واصبحت انواع الميديا العالمية شريكا في تربية اطفالنا من دون السيطرة على ما يقومون باستقباله من معلومات وصور وافلام والعاب وقيم واسئلة وتجارب تتسرب مع افلام الكارتون الى ألعاب الانترنت الخاصة بالتسلية. لكن في العراق ، هناك مشكلات أعمق تخص الدماغ ،لاسيما في مرحلة الطفولة ،حيث الاطفال في خلال ثلاثة عقود كانوا على مقربة واحياناً صلة وثيقة بالحروب والعنف والسلاح ، وفي بعض مدن العراق خضع اطفال للتدريب القسري تحت سلطة المليشيات حيناً وتحت سلطة داعش حيناً آخر . اننا امام معضلة في بناء مستقبل جيل كامل ، وان التخصيصات المالية والمعنوية مهما بلغت في مجال التنشئة والتربية والتعليم فهي قليلة لمواجهة واقع سيء. والمسؤولية ليست من اختصاص وزارة دون سواها وانما هي مسؤولية حملة وطنية كبيرة يخص لها جزء واضح من ايرادات النفط من أجل اعادة بناء انسان كان هدف الجميع في التحطيم والاستغلال .
طفولة عراقية تحت هذا الضغط العظيم من البلاء المتنوع ستنتج بلا ادنى شك جيلاً مبتلى بالعقد أو جيلا هجيناً من نور وظلام في احسن حال. واذا كانت مجتمعات متقدمة تعنى بالطفولة عناية فائقة وتعدها مقدسة لها هذا العدد الهائل من المصابين بالخرف، فماذا ينتظرنا؟
رئيس التحرير
لندن