كسر دفاعات داعش في باب البيض وتوغل لتطهير المستشفيات بالموصل

‮ ‬الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

أعلن‭ ‬قائد‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬لتحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬شمالي‭ ‬العراق،‭ ‬امس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬باشرت‭ ‬باقتحام‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬للمدينة‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن،‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬يار‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬أذاعه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬الجيش،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬والشرطة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بعملية‭ ‬اقتحام‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬لتحرير‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‮»‬‭.‬‮ ‬

وتعد‭ ‬منطقة‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬التحدي‭ ‬الأبرز‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تحرير‭ ‬المدينة،‭ ‬بسبب‭ ‬أزقتها‭ ‬الضيقة‭ ‬والمتشعبة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المركبات‭ ‬العسكرية‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬دخولها،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬اكتظاظها‭ ‬بالمدنيين‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬‭(‬تتبع‭ ‬الداخلية‭)‬‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬قتلت‭ ‬19‭ ‬عنصرًا‭ ‬من‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬ودمرت‭ ‬6‭ ‬مركبات‭ ‬مفخخة،‭ ‬واستعادت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬رائد‭ ‬جودت،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬توغلت‭ ‬شمال‭ ‬حي‭ ‬الشفاء‭ ‬واستعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬ومصرف‭ ‬الدم،‭ ‬وقتلت‭ ‬19‭ ‬عنصرًا‭ ‬من‭ ‬داعش،‭ ‬ودمرت‭ ‬6‭ ‬مركبات‭ ‬‭(‬عربات‭)‬‭ ‬مفخخة‭ ‬و4‭ ‬دراجات‭ ‬نارية،‭ ‬واقتربت‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬ضفة‭ ‬النهر‭ ‬‭(‬دجلة‭)‬‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬جودت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬أخرى‭ ‬تتقدم‭ ‬حاليًا‭ ‬لتحرير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ومستشفى‭ ‬الجمهوري‭ ‬ومستشفى‭ ‬الطفل‭ ‬وكلية‭ ‬الطب‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬جودت‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواته‭ ‬كسرت‭ ‬الخط‭ ‬الدفاعي‭ ‬الاول‭ ‬والثاني‭ ‬للدواعش‭ ‬وانها‭ ‬توغلت‭ ‬150‭ ‬متراً‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬باب‭ ‬البيض‮»‬‭. ‬وحي‭ ‬الشفاء‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬هما‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬التنظيم‭ ‬أحياء‭ ‬المدينة‭ ‬واحدًا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة،‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أشهر،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬وفي‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬شرقي‭ ‬العراق،‭ ‬شّنت‭ ‬قوات‭ ‬مشتركة‭ ‬هجومًا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬نفط‭ ‬خانة‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وقال‭ ‬حبيب‭ ‬الشمري،‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬برتبة‭ ‬نقيب،‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬والحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬نية‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬قطعات‭ ‬‭(‬قوات‭)‬‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نفط‭ ‬خانة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬