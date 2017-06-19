القاهرة تبلغ حلفاءها الخليجيين خطتها لاحتواء حماس واعادة فتح معبر رفح  

رفض مصري لعودة السفير الاسرائيلي السابق
القاهرة- مصطفى عمارة
فى الوقت التى تستعد فيه مصرلإعادة فتح معبر رفح خلال الايام القادمة كشف مصدر امني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان مصر ابلغت دول الخليج وعلى راسها السعودية ان المتطلبات الامنية الحالية تقتضي العمل على احتواء حركة حماس بدلا من زيادة الضغط عليها حتى لا تتجه الى طهران او الدوحة . فى السياق ذاته كشف فايز ابو شحاته احد المقربين لحركة حماس فى غزه فى تصريحات خاصة انه تم التوصل الى تفاهمات خلال زيارة وفد حماس للقاهرة على تشكيل لجنه لادارة شئون غزة بمبلغ 500 مليون دولار برئاسة محمد دحلان واوضح ابو شحاته ان دحلان سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وجمع الاموال وادارة المعابر بين غزة ومصر فضلا عن المفاوضات مع اسرائيل فيما يخص المعابر فى مقابل ان تبقى حقيبة الامن والداخلية فى ايدى حماس .وكانت اجتماعات تمت فى القاهرة اثناء زيادة وفد حماس اليها بين قيادات حماس ومحمد دحلان للوصول الى تفاهمات لحل الخلافات بينهما بعد توتر العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس .
من ناحية اخرى كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات للزمان ان مصر رفضت طلبا اسرائيليا بعودة السفيرا لاسرائيلى السابق ديفيد جوفرين الى القاهرة لممارسة عمله بعد ان اعتبرته مصر شخصية غير مرغوب فيها بعد الاتصالات التى اجراها مع عدد من السياسيين والشخصيات العامة فى القاهرة وهو ما رأت مصر فيه تهديدا للامن المصري، فى الوقت نفسه رفضت مصر طلبا اسرائيليا بزيارة نتنياهو لمصر باعتبار ان الوقت الحالي غير مناسب للزيارة
فيما نفى مصدر امني فى تصريحات للزمان الانباء التى ترددت عن سيطرة اسرائيل على تيران وصنافير بعد موافقة البرلمان على تسليمهما للسعودية واضاف المصدر انه على العكس من ذلك فان افاقية ترسيم الحدود تعيد السيادة العسكرية المصرية على الجزيرتين لان مصر طبقا لتلك الاتفاقية ملزمة بالدفاع عن تلك الجزيرتين لمدة 65 عاما .وأضاف المصدر ان مصر لن تسمح لاسرائيل او لاية قوة اخرى تهديد امنها القومي فى البحر الاحمر وخليج العقبة.
فى السياق ذاته اكد د/ ابراهيم الدميرى وزير النقل السابق فى تصريحات للزمان ان موافقة البرلمان على اتفاقية لترسيم الحدود مع السعودية سوف تعيد الى الحياة مشروع جسر الملك سلمان والذى توقف بسبب ازمة الجزيرتين واضاف ان تكلفة المشروع سوف تصل الى 5 مليارات جنيه الا انه يدر عائدا يغطى تكلفته فى 10 سنوات كما يمكن من خلاله تحرير خطوط الغاز والبترول والكهرباء والمياه الى جانب رسوم العبور .