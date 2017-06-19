القاهرة تبلغ حلفاءها الخليجيين خطتها لاحتواء حماس واعادة فتح معبر رفح  

‭ ‬رفض‭ ‬مصري‭ ‬لعودة‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬السابق

القاهرة‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬التى‭ ‬تستعد‭ ‬فيه‭ ‬مصرلإعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ابلغت‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬السعودية‭ ‬ان‭ ‬المتطلبات‭ ‬الامنية‭ ‬الحالية‭ ‬تقتضي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬او‭ ‬الدوحة‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬فايز‭ ‬ابو‭ ‬شحاته‭ ‬احد‭ ‬المقربين‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬للقاهرة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنه‭ ‬لادارة‭ ‬شئون‭ ‬غزة‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬واوضح‭ ‬ابو‭ ‬شحاته‭ ‬ان‭ ‬دحلان‭ ‬سيكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬وجمع‭ ‬الاموال‭ ‬وادارة‭ ‬المعابر‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المعابر‭ ‬فى‭ ‬مقابل‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬حقيبة‭ ‬الامن‭ ‬والداخلية‭ ‬فى‭ ‬ايدى‭ ‬حماس‭ .‬وكانت‭ ‬اجتماعات‭ ‬تمت‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬اثناء‭ ‬زيادة‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬اليها‭ ‬بين‭ ‬قيادات‭ ‬حماس‭ ‬ومحمد‭ ‬دحلان‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬اسرائيليا‭ ‬بعودة‭ ‬السفيرا‭ ‬لاسرائيلى‭ ‬‮ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬جوفرين‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬لممارسة‭ ‬عمله‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اعتبرته‭ ‬مصر‭ ‬شخصية‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬الاتصالات‭ ‬التى‭ ‬اجراها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رأت‭ ‬مصر‭ ‬فيه‭ ‬تهديدا‭ ‬للامن‭ ‬المصري،‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬رفضت‭ ‬مصر‭ ‬طلبا‭ ‬اسرائيليا‭ ‬بزيارة‭ ‬نتنياهو‭ ‬لمصر‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬للزيارة

فيما‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬تسليمهما‭ ‬للسعودية‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬افاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬تعيد‭ ‬السيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬الجزيرتين‭ ‬لان‭ ‬مصر‭ ‬طبقا‭ ‬لتلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ملزمة‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجزيرتين‭ ‬لمدة‭ ‬65‭ ‬عاما‭ .‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لاسرائيل‭ ‬او‭ ‬لاية‭ ‬قوة‭ ‬اخرى‭ ‬تهديد‭ ‬امنها‭ ‬القومي‭ ‬فى‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬وخليج‭ ‬العقبة‭.‬

‮ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬ابراهيم‭ ‬الدميرى‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬سوف‭ ‬تعيد‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬مشروع‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬والذى‭ ‬توقف‭ ‬بسبب‭ ‬ازمة‭ ‬الجزيرتين‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬تكلفة‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يدر‭ ‬عائدا‭ ‬يغطى‭ ‬تكلفته‭ ‬فى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تحرير‭ ‬خطوط‭ ‬الغاز‭ ‬والبترول‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬رسوم‭ ‬العبور‭ .‬