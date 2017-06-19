ترامب يندد بتعرضه للاضطهاد

واشنطن‭-‬‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬‭:‬‮ ‬كرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأحد‭ ‬التنديد‭ ‬بحملة‭ ‬‮«‬اضطهاد‮»‬‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬شبهات‭ ‬تواطؤ‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬حملته‭ ‬وروسيا،‭ ‬لكن‭ ‬أحد‭ ‬محاميه‭ ‬نفى‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تحقيق‭ ‬يستهدفه‭.‬

وكتب‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬‭+‬لنجعل‭ ‬أميركا‭ ‬عظيمة‭ ‬من‭ ‬جديد‭+‬‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حال‭ ‬رغم‭ ‬الارباك‭ ‬‭(‬الناتج‭ ‬من‭)‬‭ ‬الاضطهاد‮»‬‭.‬

وعبر‭ ‬تكراره‭ ‬انه‭ ‬ضحية‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬اضطهاد‮»‬،‭ ‬بدا‭ ‬ترامب‭ ‬كأنه‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬المحقق‭ ‬الخاص‭ ‬روبرت‭ ‬مولر‭ ‬تطاله‭.‬

غير‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬محامي‭ ‬الرئيس،‭ ‬جاي‭ ‬سيكيولو،‭ ‬نفى‭ ‬ذلك‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬تحقيق‭ ‬يستهدف‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وهذا‭ ‬نهائي‮»‬‭.‬

أَضاف‭ ‬المحامي‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬مغفلة‭ ‬نقلت‭ ‬عنها‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ان‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬تورط‭ ‬الرئيس‭ ‬بعرقلة‭ ‬مجرى‭ ‬العدالة‭ ‬وخصوصا‭ ‬عبر‭ ‬إقالته‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬‭(‬اف‭ ‬بي‭ ‬آي‭)‬‭ ‬السابق‭ ‬جيمس‭ ‬كومي‭.‬

وصرح‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬ماركو‭ ‬روبيو‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تحقيقا‭ ‬كاملا‭ ‬يتمتع‭ ‬بالمصداقية‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬لرئيس‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬اردنا‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬خلفنا‭ ‬فلنعلم‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ونعلنه،‭ ‬ولنمتنع‭ ‬عن‭ ‬تقويض‭ ‬مصداقية‭ ‬التحقيق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تغريدات‭ ‬اخرى‭ ‬الجمعة‭ ‬أشاد‭ ‬ترامب‭ ‬بما‭ ‬انجزته‭ ‬حكومته‭. ‬وكتب‭ ‬‮«‬وظائف‭ ‬عديدة‭ ‬جديدة،‭ ‬حماسة‭ ‬للأعمال‭ ‬الكبيرة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬انجازاته‭ ‬تعيين‭ ‬القاضي‭ ‬المحافظ‭ ‬نيل‭ ‬غورستش‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتخفيض‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬الطريق‮»‬‭.‬