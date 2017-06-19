البحرين تطلب المغادرة من جنود قطريين متمركزين فيها 

الدوحة‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬طلبت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬قطريين‭ ‬متمركزين‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬خدمتهم‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الاميركية،‭ ‬المغادرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الدوحة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬الاحد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬القرار‭. ‬وتضم‭ ‬البحرين‭ ‬قاعدة‭ ‬اميركية‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية،‭ ‬وتشمل‭ ‬عسكريين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ينفذون‭ ‬مهاما‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيمات‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬اوضحت‭ ‬‭”‬للقائد‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬القاعدة‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬القطريين‭ ‬المغادرة‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬مغادرة‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة‭. ‬وتابع‭ ‬‭”‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬القاعدة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬يغادروا‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬اعداد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭.‬

وكانت‭ ‬المم‭ ‬لكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين،‭ ‬واتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬بحقها‭ ‬بينها‭ ‬اغلاق‭ ‬المجالات‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية‭ ‬أمامها‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬القطريين‭ ‬مغادرة‭ ‬اراضي‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭.‬

وتتهم‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الامارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الدوحة‭.‬