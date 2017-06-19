البحرين تطلب المغادرة من جنود قطريين متمركزين فيها 

الدوحة- (أ ف ب) - طلبت مملكة البحرين من جنود قطريين متمركزين فيها في اطار خدمتهم في القيادة المركزية للقوات البحرية الاميركية، المغادرة على خلفية الازمة الدبلوماسية مع الدوحة، بحسب ما افاد الاحد مصدر مطلع على القرار. وتضم البحرين قاعدة اميركية تعمل فيها القيادة المركزية للقوات البحرية، وتشمل عسكريين من دول في المنطقة، ينفذون مهاما تتعلق بالحرب على تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان السلطات البحرينية اوضحت ”للقائد المسؤول عن القاعدة ان على القطريين المغادرة”، مضيفا ان على هؤلاء مغادرة المملكة الخليجية خلال 48 ساعة. وتابع ”لا يزالون في القاعدة، لكن من المرجح ان يغادروا خلال اليومين المقبلين”، من دون ان يفصح عن اعداد هؤلاء الجنود.
وكانت المم لكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قبل نحو اسبوعين، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضي هذه الدول.
وتتهم هذه الدول الامارة الخليجية الصغيرة بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.