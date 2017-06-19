بريطانيا المصدومة بالحريق تبدأ مفاوضات بريكست التاريخية

‮ ‬عمدة‭ ‬لندن‭ ‬‭:‬‭ ‬كارثة‭ ‬البرج‭ ‬السكني‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها

لندن‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تبدأ‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬مفاوضات‭ ‬تاريخية‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬أضعفت‭ ‬الحكومة،‭ ‬وفيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬حداد‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬الحريق‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬سكني‭ ‬بلندن‭.‬وتلتزم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11,00‭ ‬‭(‬10,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬الضحايا‭.‬

ويتوجه‭ ‬وزير‭ ‬بريكست‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬للقاء‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬امن‭ ‬اجل‭ ‬اطلاق‭ ‬مفاوضات‭ ‬خروج‭ ‬معقدة،‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬سنتين‭.‬

وصوتت‭ ‬بريطانيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬عضويتها‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لعقود‭ ‬في‭ ‬تكتل‭ ‬الدول‭ ‬الثماني‭ ‬والعشرين،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القلق‭ ‬حيال‭ ‬ازمة‭ ‬الهجرة‭ ‬وفقدان‭ ‬السيادة،‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬شكلت‭ ‬نتائجه‭ ‬زلزالا‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وصدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ووضعت‭ ‬الحكومة‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬بريكست‭ ‬صعب‮»‬‭ ‬لخفض‭ ‬أعداد‭ ‬المهاجرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عضوية‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬المشتركة‭ ‬والوحدة‭ ‬الجمركية‭.‬

وبدأ‭ ‬البريطانيون‭ ‬العاديون‭ ‬يشعرون‭ ‬بتبعات‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬التصدير‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬سعر‭ ‬الجنيه‭ ‬والقلق‭ ‬المتزايد‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬اسواق‭ ‬تجارية‭.‬

وتمسكت‭ ‬ماي‭ ‬بالسلطة‭ ‬عقب‭ ‬الانتخابات‭ ‬ولكنها‭ ‬فشلت‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تأمين‭ ‬غالبية‭ ‬تخولها‭ ‬الحكم‭.‬

‮ ‬‭ ‬فيمااعتبر‭ ‬عمدة‭ ‬لندن‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اتى‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬غرينفيل‭ ‬السكني‭ ‬ويرجح‭ ‬انه‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬58‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬احصائية‭ ‬للجثث‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬المفقودين‭ ‬كان‭ ‬‮«‬حادثا‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديه‮»‬‭ ‬تسببت‭ ‬به‭ ‬‮«‬اخطاء‭ ‬واهمال‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬خان‭ ‬يتحدث‭ ‬اثر‭ ‬صلاة‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬البرج‭ ‬تكريما‭ ‬للضحايا‭.‬

وقال‭ ‬عبر‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬ان‭ ‬المأساة‭ ‬‮«‬حادثا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديه‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬الا‭ ‬يحصل‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المأساة‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬اخطاء‭ ‬واهمال‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬وبلدية‭ ‬‭(‬الحي‭)‬‭ ‬والحكومة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬خان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬يشعرون‭ ‬بسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬لان‭ ‬بعضهم‭ ‬فقير‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬سكان‭ ‬الحي‭ ‬‮«‬محبطون‭ ‬وغاضبون‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬اوبزرفر‮»‬‭ ‬الاحد‭ ‬اعتبر‭ ‬خان‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كشف‭ ‬الحقيقة‭ ‬كاملة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وتحديد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬تحذيرات‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تجاهلها‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬اساسي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مدينون‭ ‬لجميع‭ ‬الضحايا‭. ‬يجب‭ ‬تولي‭ ‬امر‭ ‬عائلاتهم‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬سليم‭ ‬و‭(‬الحرص‭)‬‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬