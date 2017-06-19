بريطانيا المصدومة بالحريق تبدأ مفاوضات بريكست التاريخية

عمدة لندن : كارثة البرج السكني كان يمكن تفاديها
لندن- الزمان
تبدأ بريطانيا الاثنين مفاوضات تاريخية للخروج من الاتحاد الاوروبي، بعد انتخابات تشريعية أضعفت الحكومة، وفيما لا تزال البلاد في حداد على ضحايا الحريق الهائل في برج سكني بلندن.وتلتزم المملكة المتحدة دقيقة صمت الاثنين في الساعة 11,00 (10,00 ت غ) في ذكرى الضحايا.
ويتوجه وزير بريكست ديفيد ديفيس الى بروكسل للقاء كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه امن اجل اطلاق مفاوضات خروج معقدة، يتوقع ان تستمر اقل من سنتين.
وصوتت بريطانيا العام الماضي، في حدث غير مسبوق، على انهاء عضويتها التي استمرت لعقود في تكتل الدول الثماني والعشرين، على خلفية القلق حيال ازمة الهجرة وفقدان السيادة، في استفتاء شكلت نتائجه زلزالا سياسيا في الداخل وصدمة كبيرة في العالم.
ووضعت الحكومة استراتيجية «بريكست صعب» لخفض أعداد المهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي على حساب عضوية بريطانيا في السوق الاوروبية المشتركة والوحدة الجمركية.
وبدأ البريطانيون العاديون يشعرون بتبعات بريكست مع ارتفاع كلفة التصدير بسبب تدهور سعر الجنيه والقلق المتزايد لدى الشركات من خسارة اسواق تجارية.
وتمسكت ماي بالسلطة عقب الانتخابات ولكنها فشلت حتى الساعة في التوصل لاتفاق مع الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية من اجل تأمين غالبية تخولها الحكم.
فيمااعتبر عمدة لندن صادق خان الاحد ان الحريق الذي اتى على برج غرينفيل السكني ويرجح انه اسفر عن 58 قتيلا في احصائية للجثث ما عدا المفقودين كان «حادثا يمكن تفاديه» تسببت به «اخطاء واهمال». وكان خان يتحدث اثر صلاة اقيمت في كنيسة قريبة من البرج تكريما للضحايا.
وقال عبر بي بي سي ان المأساة «حادثا كان يمكن تفاديه وكان ينبغي الا يحصل»، مضيفا «هذه المأساة هي نتيجة اخطاء واهمال من جانب المسؤولين السياسيين وبلدية (الحي) والحكومة».
واضاف خان ان «السكان المحليين يشعرون بسوء المعاملة لان بعضهم فقير»، مشددا على ان سكان الحي «محبطون وغاضبون».
وفي مقال نشرته صحيفة «ذي اوبزرفر» الاحد اعتبر خان ايضا ان «كشف الحقيقة كاملة حول ما حصل وتحديد ما اذا كانت تحذيرات قد تم تجاهلها هو امر اساسي».
واضاف «نحن مدينون لجميع الضحايا. يجب تولي امر عائلاتهم في شكل سليم و(الحرص) على عدم تكرار ما حصل».