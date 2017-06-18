الخارجية الإيرانية: رسائل ودية من طهران إلى الدوحة

نائب يطالب بتقديم شكوى دولية ضد قطر والسعودية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي الحكومة إلى تقديم شكوى ضد قطر والمملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن جراء دعمهما للإرهاب، مؤكداً أن جميع الأدلة تثبت أن الدولتين كانتا وما زالتا تمولان جميع العمليات الإرهابية في العراق. ودعا في بيان امس (الادعاء العام والحكومة العراقية إلى تقديم شكوى ضد قطر والسعودية وحكامهما أمام مجلس الأمن، لتتحول بدورها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة والرياض دوليًا بوصفهما دولتين داعمتين للإرهاب)، مؤكدًا (ضرورة الجدية في التحقيق بالأسماء التي نشرتها كلا الدولتين من المواطنين والمسؤولين الخليجيين الذين كشفتهم السعودية وقطر والامارات لمساندتهم في دعم تنظيمات القاعدة وداعش الإرهابي).ولفت الى أن (الأدلة اليوم كلها تثبت أن هاتين الدولتين بامرائهما وملوكهما وتجارهما كانتا وما زالتا تمولان جميع العمليات الإرهابية التي راح بسببها ملايين العراقيين من جميع المكونات من خلال دعم التنظيمات الإرهابية بالأموال والمجندين والفتاوى) على حد قوله، مشددًا على وجوب(وضع حد لهم وملاحقة أموالهم داخل وخارج العراق ومحاكمة كل من يدعمهم ويقف بجانبهم داخل العراق بتهمة الخيانة وفق القانون العراقي). من جهة اخرى، وصف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجراءات السعودية والإمارات والبحرين المتخذة ضد بلاده بـ(الجائرة).وقال في حوار مع تلفزيون قطر الرسمي إن “التناقضات في التصريحات والاتهامات هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف. وأوضح أن هناك جهدًا حثيثًا من الكويت للحصول على رؤية واضحة لمطالب هذا الخلاف من هذه الدول، التي اتخذت إجراءات جائرة ضد قطر، وحتى الآن لم يتم تسليم الكويت أيه مطالب، ولم تسلم حتى لائحة اتهامات، وقد حيَّرتنا تصريحات مسؤولي هذه الدول.ورأى أن الخلاف مبني على أخبار مفبركة، وعلى جريمة قرصنة في وكالة الأنباء القطرية.ولفت الى ان مطالب الدول الثلاث ليست واضحة حتى الآن.وأكد آل ثاني أن الخيار الاستراتيجي لقطر هو الحوار لحل الأزمة. وردًا على سؤال مفاده ما إذا كنت إيران سبب الخلاف، قال أن سياسة بلاده مع طهران تتماشى مع سياسات دول الخليج ولم يكن لدينا تعاون معها يتفوق على تعاون دول الخليج الأخرى. وفي شأن متصل، تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس الإيراني حسن روحاني نقلها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية القطري ، بحسب وكالة الانباء القطرية التي لم تكشف عن تفاصيل بشأن الرسالة. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي افاد في بيان امس ان انصاري يحمل رسائل ودية إلى المسؤولين القطريين.وأوضح ان (الزيارة تأتي في إطار استمرار المباحثات بين الجانبين في ما يخص القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات المنطقة)، مشيرا إلى أن (إيران تسعى لتعزيز التضامن الإسلامي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة). وأنصاري أول مسؤول إيراني كبير يزور الدوحة منذ نشوب الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران الجاري.