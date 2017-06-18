المارينز وقوات غربية خاصة تشارك بمعارك الرقة

موسكو: مقتل قائدين بارزين في داعش وخبير عراقي يشكك

موسكو – الزمان

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قتلت قائدين ميدانيين آخرين لتنظيم داعش هما أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري، في ضربات جوية قرب مدينة دير الزور السورية. واضافت الوزارة في بيان إنها قتلت نحو 180 مسلحًا مع القائدين البلجيكي والمصري في ضربات جوية قرب دير الزور في السادس والثامن من حزيران الجاري.وكانت موسكو قد رجحت يوم الجمعة الماضي مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في ضربة جوية نفذتها طائرات روسية الشهر الماضي في الرقة، فيما قالت واشنطن إنها لم تتمكن من إثبات ذلك كما شكك مسؤولون غربيون وعراقيون في الامر.وشكك الخبير الامني هشام الهاشمي في الرواية الروسية التي تفيد بمقتل القائدين.وأوضح أن (أبو ياسين المصري هو نفس الشخص المدعو أبو الحاج المصري الذي أعلن الروس يوم الجمعة أنهم قتلوه قرب الرقة في أيار)، مضيفًا ان (القائد الآخر وهو البلجيكي لا يعتقد أنه كان في سوريا في وقت الهجوم).ورأى الهاشمي ان (الجانب الروسي يسعى إلى تحسين سجله في مكافحة داعش إذ أن الأمريكان هم الذين وجهوا الضربات وقتلوا أهم قيادات داعش حتى الآن ومنهم أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو محمد العدناني وأبو علي الأنباري)، لافتًا الى ان (إعلانات الروس اذا كانت غير صحيحة فسوف تضرر مصداقيتهم). وفي شأن متصل، أقحم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قوات خاصة من الدول الأعضاء في معارك تحرير الرقة.وادت الاشتباكات الى إصابة عدد منهم جرى نقلهم من ساحة المعركة عبر مروحيات أمريكية ظهرت في فيديو نشره النشطاء. وقال نشطاء سوريون يوثقون المعارك نشروا صورا وتسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات خاصة تابعة للتحالف الدولي من جنسيات أمريكية وغربية وعربية تقاتل في الصفوف الأمامية في الرقة، لافتة إلى أن أعدادهم ليست بالقليلة وإنما مئات الجنود.وكشف ناشط في حملة (الرقة تذبح بصمت)، عن مشاركة نحو 400 جندي أمريكي وفرنسي في الرقة. وأضاف أن هؤلاء موجودون بالقرب من خطوط النار وفي نقاط خلفية.وقال النشطاء إن تلك قوات تقاتل إلى جانب وحدات الحماية الكردية، وهم يحصرون عملهم مع الوحدات الكردية دون سواها. واكد مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية أن قوات من المارينز الأمريكية تدعم الحملة العسكرية عبر القصف المدفعي وتنسيق الضربات الجوية.