تحذيرات من فرار قادة داعش من الموصل إلى ديالى

عمليات دجلة تنفي تدهور الأمن وتؤكد سيطرتها على الأوضاع

بغداد – صباح الخالدي

ديالى – سلام عبد الشمري

حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي من فرار قيادات بتنظيم داعش من الموصل والانبار وكركوك الى المحافظة، مشير إلى أن المدينة سجلت تزايدا واضحا في العمليات الاجرامية، فيما نفت قيادةعمليات دجلة انفلات الوضع الامني في المحافظة داعية الى توخي الحذر في نقل الاخبار. وقال التميمي لـ(الزمان) أمس ان (هناك معلومات استخبارية تشير الى هروب بعض قادة تنظيم داعش من المحافظات التي شهدت هزيمة التنظيم في نينوى والأنبار وكركوك الى ديالى). محذرا من (عودة التدهور الامني في المحافظة في حال التغاضي عن تلك الظاهرة ومنع اعادة تشكيل الخلايا الارهابية).ودعا التميمي الاجهزة الامنية والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى (شن حملة امنية واسعة للقضاء على تلك المجاميع في شمال المقدادية والعظيم واجزاء من بعقوبة). الى ذلك قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني (نرجح ووفق المعلومات الاستخبارية الميدانية مقتل أحد أبرز مساعدي البغدادي في ما يسمى ولاية ديالى بتنظيم داعش بضربة صاروخية مركزة للواء 110 في الحشد الشعبي بأطراف منطقة نفط خانة).

وأضاف (الضربة الصاروخية استهدفت إجتماعاً في مضافة). لافتاً الى أن (الحشد يمتلك قدرات هائلة في القوة الصاروخية أتاحت له استهداف مضافات ومراكز انتشار تنظيم داعش في عدة مناطق من ديالى). ومن جانبه نفى قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي وجود انفلات امني داخل المحافظة ، وفيما اشار الى ان القيادة تتعامل بحزم مع المتطرفين والخارجين عن القانون. دعا الساسة الى ان تكون طروحاتهم عن الشأن الامني اكثر واقعية.وقال العزاوي في تصريح امس ان (بيان النائب رعد الدهلكي عن وجود انفلات امني داخل المحافظة فاجأ الرأي العام في ديالى واعطى صورة بعيدة عن الواقع عن الشأن الامني الذي يتميز باستقرار جيد رغم كثرة التحديات).وأضاف (ننفي وجود انفلات امني وان قيادة عمليات دجلة تتعامل بحزم شديد مع المتطرفين والخارجين عن القانون). مبينا ان (بيان الدهلكي عن وجود قصف يومي على بعض مناطق ديالى غير دقيق). وتابع العزاوي ان (قوات امنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي نفذت عمليات عسكرية واسعة من محورين في المناطق الممتدة من سدة العظيم باتجاه ناحية آمرلي ضمن حدود محافظة صلاح الدين).مشيرا الى ان (العمليات اسفرت عن ابطال 8 عبوات ناسفة عن طريق تفجيرها عن بعد وتدمير دراجة نارية). لافتا الى ان (العمليات جاءت لمنع استمكان اية خلايا نائمة مرتبطة بداعش في تلك المناطق المهمة).فيما قال رئيس مجلس المحافظة علي الدايني لـ ( الزمان) أمس ان (حصر السلاح في المحافظة تطبيقا لمضامين الامر الديواني المرقم 71 الصادر عن رئاسة الوزراء، مايزال حبرا على ورق). مبينا انه (لم يجر تطبيقه بشكل فعلي).واضاف ان (هناك عشائر وجهات متنفذة تمتلك وبشكل علني اسلحة ثقيلة واستخدمت للاسف بعضها في حسم نزاعات عائلية وعشائرية ادت الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين). مشيرا الى ان (حصر السلاح ضرورة مهمة جدا للامن الداخلي في ديالى كون انتشاره يعد تحديا امنيا زاد من تفاقم المشاكل مؤخرا).واكد الدايني ان (بعض المناطق ذات خصوصية في الملف الامني يمكن التعامل معها وفق ضوابط محددة بمعنى ان تبقى اسلحة وفق اطار التنسيق مع الجهات الامنية لكن لايمكن القبول بوجود هاونات او قاذفات داخل الاحياء والقرى السكنية).وتابع ان (جزءا من مشاكل ديالى الراهنة هي انتشار السلاح الثقيل والمتوسط). عادا (هذا الملف الحساس يجب الانتباه اليه ووضع حلول له لان هناك ابرياء فقدوا حياتهم بسبب تلك الاسلحة).