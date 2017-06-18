الإقليم ينفي زيارة مرتقبة لأبو الغيط ونائب لـ (الزمان):رفض الجامعة العربية لإستفتاء كردستان

موقف قومي ضد التقسيم

بغداد – شيماء عادل

نفى مصدر في مكتب رئيس اقليم كردستان الانباء بشأن الزيارة المرتقبة لامين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط الى كردستان للاعلان عن رفضه لموضوع الاستفتاء والاستقلال عن العراق، فيما ايد ائتلاف دولة القانون الزيارة اذا كانت صحيحة كونها موقفا عربيا بوجه تقسيم البلاد. وقال المصدر لـ(الزمان) امس ان (الاخبار التي تم تداولها بشأن الزيارة المرتقبة لابو الغيط الى الاقليم غير دقيقة وهي تسريبات اعلامية غير مؤكدة لاسيما ان رئاسة الاقليم ليس لديها علم بالزيارة او توقيتاتها). من جانبه قال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر لـ (الزمان) امس ان (المعلومات التي تم تداولها بشأن زيارة ابو الغيط الى الاقليم بشأن اعلان رفضه امام رئيس الاقليم مسعود البارزاني يعد موقفا عربيا جيدا ويؤكد عدم رغبة الدول العربية بتقسيم العراق)، واضاف ان (الدول العربية والدولية والاممية اعلنوا رفضهم لإستقلال الاقليم الذي يرغب تحقيقه البارزاني المنتهية ولايته)، مبينا ان (تلك الدعوات ليست من مصلحة الاكراد). وكان مصدر قد اكد في تصريح امس ان (ابو الغيط وعد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بزيارة الاقليم للقاء البارزاني وحثه على عدم المضي باجراء الاستفتاء واستقلال كردستان)، مؤكدا ان (جامعة الدول العربية ترفض تقسيم العراق وتشدد على بقائه موحدا).

وقال المصدر في تصريح امس ان (ابو الغيط وعد علاوي بزيارة الى الاقليم للقاء البارزاني وحثه على عدم المضي باجراء الاستفتاء واستقلال كردستان)، مؤكدا ان (الجامعة العربية ترفض تقسيم العراق وتشدد على بقائه موحدا). لافتا الى ان (الجانبين بحثا في القاهرة مجمل التطورات العراقية خاصة فيما يتعلق بالمعركة ضد داعش في الموصل وسعي البارزاني لاجراء استفتاء تمهيدا لإستقلال كردستان)، واعرب أبو الغيط خلال اللقاء عن (دعمه للجهود العراقية من أجل تحرير وتطهير العراق من الجماعات الارهابية واستعادة السيادة على كامل الأراضي)، واضاف أن (مرحلة ما بعد داعش تتطلب حكمة سياسية بالغة وتنازلات متبادلة من مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى وضع سياسي مستقر ومتماسك يكون سدا منيعا امام مخططات الارهاب الاجرامية). الى ذلك رفض النائب عن الشبك حنين القدو إشراك الشبك في موضوع الاستفتاء بشأن استقلال إلاقليم. وقال القدو في بيان امس (ندين ونستنكر البيان الذي صدر بمطالبة و شمول الشبك بالاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 أيلول المقبل بشأن انفصال كردستان عن العراق)، وأضاف ان (أبناء القومية الشبكية يرفضون أن يصبحوا جزءاً من المناكفات السياسية واداة طيعة بيد الآخرين لتقسيم العراق).

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وصف استفتاء الاقليم بغير القانوني والحكومة المركزية لن تدعمه أو تموله او تشارك فيه. واكد العبادي في تصريح امس ان (الأمم المتحدة اعلنت موقفها من هذا الاستفتاء وانها لن تشارك فيه بدون موافقة بغداد)، لافتا الى ان (الاقليم كان قد أعلن بان الاستفتاء لا يعني الاستقلال بل معرفة رأي الاكراد)، واكد العبادي ان (تركيا وايران غير مرتاحتين من هذا الاستفتاء كونه قد يحفز الاكراد لديهما على اتخاذ خطوة مماثلة وهو ليس في مصلحة تلك الدولتين)، مرجحا (تدخل تركيا وايران ضد هذا الاستفتاء)، معربا عن اعتقاده بأن (الاستقلال سيضيف مشكلات جديدة للاقليم لاسيما وانه غير متفق عليه بين الكرد وقد يجعل اقتصاد الاقليم الصعب حالياً أكثر صعوبة وتعقيدا بعد الاستقلال)، وحذر العبادي من (خطورة تنامي التطرف الديني والسلفي في الاقليم)، وتابع ان (الاقليم يصدر نفطاً بمعزل عن الحكومة المركزية بنحو 550 الى 620 ألف برميل يومياً وهذا مخالف للقانون والدستور بالاضافة الى انه لم يلتزم بقرار اوبك في خفض الانتاج).