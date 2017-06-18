القوات الأمنية تباغت داعش وتتوغّل في الموصل القديمة بعملية الحسم

المشتركة: الوضع الإنساني للأهالي بالحسبان ونعمل على الحفاظ على البنى التحتية

بغداد – محمد الصالحي

نفذت قيادة العمليات المشتركة عملية مباغتة لتحرير ما تبقى من الاحياء في المدينة القديمة للموصل وتمكنت من التوغل في حي الفاروق والمنطقة الاثرية، فيما أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن إنطلاق عملية تحرير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية من سيطرة تنظيم داعش. وقال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي في تصريح امس انه ( لم يتبق على وصول القوات بمحوريها الشمالي والجنوبي سوى كيلومتر واحد للوصول الى الهدف الرمزي وهو جامع النوري ومنارة الحدباء).واضاف ان (القوات الامنية حققت تماسا مع الخطوط الامامية المرسومة لها). واصفا سير المعركة بالجيد، ولفت إلى أن( تقدم القطعات الأمنية في المنطقة القديمة حذر حرصا منها على أرواح المدنيين الذين قال بانهم بدأوا بالنزوح باتجاه حيي الشفاء والزنجيلي).وعد الاسدي (القضاء على الارهابيين في الموصل القديمة سيمثل نهاية تنظيم داعش في نينوى ) ، مشيرا الى ان (عناصر التنظيم يقاتلون حاليا بشراسة في اخر معركة لهم ضد القطعات الامنية التي تتقدم حاليا في المنطقة). مؤكدا أن (قواته ماتزال تتقدم رغم صعوبة الحركة نظرا لازدحام المنطقة والسكان فضلا عن الطرق الضيقة التي تعرقل سير العجلات).وأضاف أن (العمليات تسير حتى الان بالاتجاهات الصحيحة بفضل الاعداد الجيد والمسبق لها). مشيرا إلى أنه (بعد ايام قليلة سيكون لنا كلام آخر).وبشأن وضع منارة الحدباء التاريخية اوضح الأسدي أن (المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن المنارة سليمة حتى الان). معربا في الوقت ذاته عن خشيته من (عمل تخريبي قد يلجأ إليه الدواعش مع هزيمتهم).وقال جودت في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان ( الشرطة الاتحادية في جنوب المدينة القديمة مسندة بغطاء جوي وقصف مدفعي مكثف انطلقت من عدة محاور لخوض معركة تحرير جامع النوري ومنارة الحدباء واستعادة السيطرة على ماتبقى من الموصل).وكانت اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى كشفت عن تحصن 1500 عنصر بتنظيم داعش قرب جامع النوري الذي يضم منارة الحدباء والمدينة القديمة بالموصل، مشــــــــيرة إلى أن التنظيم يحتجز 100 الف مواطن في المدينة المذكورة .وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوات الجيش ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية شرعت باقتحام المدينة القديمة لتحرير ماتبقى من ايمن الموصل). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (مجموعة مجهولة من سكان الساحل الأيسر قامت برفع العلم العراقي على أحد مقرات تنظيم داعش وسط الساحل الأيسر بقضاء الشرقاط).وأضاف أن (تنظيم داعش استنفر عناصره بحثا عن رافعي العلم). مبيناً أن (عملية رفع العلم تثير حفيظة إرهابيي داعش وقادته، لأنها تمنع أي شخص يقتني العلم العراقي). وفي الانبار قال مصدر امس ان ( الطيران الحربي قصف اليوم جسر راوة الوحيد بالمدينة ). مبينا ان (الجسر واقع على نهر الفرات ويربط مركز المدينة بالجزيرة والصحراء الشمالية منها).وأضاف أن (احدى فضاءات الجسر سقطت في نهر الفرات بعد قصفه). لافتا الى أن (الطيران الحربي قطع امدادات داعش عن مدينة راوة من الجهة الشمالية وهي الصحراء).