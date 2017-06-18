نفط الوسط يلغي عقود لاعبيه الأجانب

بغداد – الزمان

اكد مشرف فريق نادي نفط الوسط فراس بحر العلوم ان “مدرب الفريق استغنى عن اللاعبين الثلاثة المحترفين الذين تعاقد معهم النادي الاسبوع الماضي ضمن تحضيرات الفريق للبطولة العربية المقررة في القاهرة الشهر المقبل”.وأكد بحر العلوم في بيان صحفي ان “هذا القرار جاء تلبية لرغبة مدرب الفريق الكابتن هاتف شمران بالاعتماد على العناصر الموجودة لثقته بلاعبيه وايضاً الادارة تضع ثقتها بلاعبيها والجهاز الفني بتحقيق شيئ يليق بالكرة العراقية على المستوى العربي”.

وعن التشكيلة النهائية للفريق قال انها ستتضح ملامحها الاسبوع القادم بعد ان يخوض نفط الوسط مباراة مهمة ضد اندية الميناء والشرطة ضمن الدوري العراقي الممتاز″.

واكد بحر العلوم ان ” المجموعة التي وقع فيها الفريق في البطولة حديدية لكننا على ثقة بالفريق بتقديم اداء مميز في البطولة الاغلى عربياً” مبينا ان” الفريق مستعد لملاقاة الفرق الثلاث الهلال السعودي والترجي التونسي والمريخ السوداني”.

وتابع ان” أية مباراة ستكون مباراة التأهل الى الدور الثاني اذا ما حسمها /عندليب الفرات/” مشيرا الى ان” الكل متلهف لخوض غمار هذه البطولة التي غابت لاكثر من اربع سنوات والاندية العراقية اكثر من حصد لقب البطولة متمثلة بنادي الكرخ “.

وكانت إدارة نادي نفط الوسط اعلنت اتفاقها بشكل نهائي مع ثلاثة لاعبين محترفين من القارة الافريقية للمشاركة مع الفريق في بطولة الأندية العربية التي ستنطلق في مصر خلال الشهر المقبل.

وذكر بيان للنادي في 14 من الشهر الحالي انه” يسعى للتعاقد مع مدافع مصري ومهاجم من تنزانيا وصانع ألعاب من مالي وهم على مستوى عال وسيشكلون اضافة حقيقية لنادي نفط الوسط.

يذكر ان نادي نفط الوسط يمثل العراق في البطولة والتي ستقام للفترة من 21 تموز وحتى 5 أب المقبلين.