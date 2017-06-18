الدوري الممتاز : تغييرات منتظرة على مواقع سلّم الترتيب

تأثير المباريات المؤجّلة على مواقف الفرق والصدارة واللقب

الناصرية – باسم الركابي

اكثرما ما ظلت تطالب به الفرق هو تمشية المباريات المؤجلة والانتهاء منها ادراكا منها لتاثيراتها السلبية والايجابية على حد السواء عندما استأنف الدوري باقامة المباراة المؤجلة بين الزوراء والجوية امس الاحد على ان تستمر بقية المباريات تباعا مع اختلاف عددها من فريق لاخر قبل ان يهيمن فريق القوة الجوية على هذه المباريات وله منها بعد خمس سيلعب منها اربع خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري على ان تجري بقية المباريات المؤجلة الشهر القادم بعدما تجري مباريات الدور الرابع عشر خلال الايام الثالث والرابع والخامس من تموز وفيه يلعب نفط لوسط والطلاب والحدود والكرخ والنجف والامانة ونفط ميسان وزاخو كما سيجري ديربي البصرة بين نفط الجنوب والميناء فيما يلعب لسماوة والكهرباء والزوراء والنفط وكربلاء والحسين والجوية والبحري وسيكون الشرطة في حالة انتظار

اشد المعترضين

وكان فريق الشرطة اشد المعترضين على الابقاء على المباريات المؤجلة لهذه الفترة دون الانتهاء من اقامتها لاسباب معروفة ومتوقع ان تظهر تاثيراتها على موقف بعض الفرق وقدتغير من خريطة وسلم الترتيب الفرقي اذا ما اتت لمصلحة بعض الفرق ما جعله ان يطلب الاسراع بحسم المباريات المؤجلة حتى تتضح ملامح المنافسة التي ستظهر بين السلب والايجاب والتغير في الترتيب

فريق الجوية

ففريق القوة الجوية الذي يكون قد لعب امس مع الزوراء ستبقى له خمس مباريات اخرى مع الطلاب وكربلاء ونفط الجنوب ونفط الوسط والحسين واذا ما عزم العقد واستفاد من هذه المباريات بشكل كامل عندما سيلعب خمس مباريات لغاية الاول من تموز المقبل واذا ما حقق العلامة الكاملة فيها سيرفع رصيده الى 68 نقطة وهذا يعني سيتصدر الموقف ويتقدم على النفط بفارق نقطة اضافة الى مباراة متبقية له مؤجلة سيلعبها مع فريق الحسين اضافة الى ست مباريات اخرى في جدول الدوري عندما يلاعب البحري والنفط وقديكون هذا اللقاء الفاصل في تحديد بطل الدوري اذا ما سارت الامور مع الجوية كما يخطط لها باسم قاسم كما سيلتقي الجوية في ملعبه مع السماوة ويستقبل نفط ميسان والكرخ والحدود وباستثناء لقاء النفط تظهر بقية المباريات في متناول اليد قياسا الى مستوى الجوية والعروض التي يقدمها الفترة الاخيرة والنتائج الايجابية الى الفرق المذكورة ولوانها سببت له المشاكل في المرحلة الاولى عندما تعادل مع السماوة وميسان والكرخ

ويرى الفريق نفسه امام الفرصة المواتية من خلال استغلال مجموع المباريات كاملة ما يجعله اللعب بتركيز وحذر شديد اذا ما راد دخول الصراع الحقيقي على لقب الدوري الهدف الذي يتطلع اليه المدرب واللاعبين في مهمة تحتاج الى عطاء اللاعبين في الاول لان الامور ستبقى مرهونة على جهودهم

وتظهر اغلب المباريات سواء في المؤجلات والدوري سهلة ولايمكن التفريط باي منها امام حاجة الصراع على لقب الدوري من خلال التاكيد على مدى اهمية اللاعبين في هذه الفترة التي من خلالها سيحدد مصير الدوري ولان اي تعثر ستبقى الدرب سالكة امام النفط الاخر الذي يمر في افضل حالاته وممسكا بالموقع الاول بقوة لغاية الان

القوة الجوية

واذا ما عبر الجوية الزوراء فان ذلك يمهدله المواجهة المطلوبة مع الطلاب الخميس المقبل وهو لاكثر قوة واداء و بفضل وجود مجموعة لاعبين قادرين على العطاء والتغلب على الطلاب الذين يمرون في حالة رتيبة رغم تحسن نتائجهم على يد المدرب حبيب جعفر الذي يريد ان يعكس قدراته التدريبية ويحقق الانجاز المنتظر من جمهوره في ان يتغلب على الجوية وهو ما يريده الانصار رغم صعوبة المهمة على الطرفين في وقت يريد ان يكون الجوية بطل الاسبوع بامتياز اذا ما تخطى الغريمين الزوراء والطلبة خلال اربعة ايام وليثبت جدارته عبر اداء عناصره التي تلعب بشكل ايجابي كما تصنع الفرص التي امنت التفوق والتقدم للفريق الذي يعيش حالة من الاستقرار كما تطورت وتلعب بانسجام وبروح الفوز وتدرك اهمية المباريات المقبلة ومدى تاثيرها على مسار الامور التي تتطلب التحكم فيها كلما امكن امام فرصة التقدم للصدارة كانجاز اولي والوصول اليها يعني قطع اكثر من نصف الطريق المؤدية للقب الدوري حيث عيون المدرب والانصار واللاعبين تتجه له والكل في الفريق يدرك ان خوض المباريات القادمة بعقلية الفوز عبر الاداء والانضباط الحذر

ويمتلك الجوية لاعبين ذي امكانات فنية عالية من خلال الظهور الجيد مع الفريق حيث المباريات الأسيوية التي دعمت جهوده وزادت من وحدة انسجامه كما يشعر جمهوره بالسعادة امام ما يتحقق من نتائج وانجازات

ثلاث مباريات للزوراء

وبالنسبة للزوراء الذي تنتظره ثلاث مباريات عندما يكون قد خاض الاولى امس مع الجوية وسيلعب الخميس مع النجف ثم مع البحري والفوز فيها سيزيد رصيده تسع نقاط اي يصبح 61 نقطة ويدخل في مواقع المنافسة الحقيقية كما لديه بعدها خمس مباريات عندما يخوضها امام فرق النفط ويستقبل السماوة ويخرج الى نفط ميسان ويستقبل الكرخ والحدود ويخرج الى زاخو وبامكانه ان يفوز فيها جميعها بما في ذلك النفط عبر موجود مجموعة اللاعبين التي تمتلك مهارات عالية كما يمتلك سلاح الهجوم القوي القادر على خلق الفرص والتسجيل وبعيدا عن النتائج المتباينة التي يمر بها الفريق في المرحلة الحالية لكنه لازال قوي ومتماسك ولو ان العبرة تبقى في النتائج التي هي من تحقق الاستقرار لكن ما الفائدة ان تلعب وتمتلك لاعبين متقدمين ومهارين وتخرج بنتائج مخيبة

فوائد للطلاب

اما الطلاب سيلعبون الخميس المقبل مباراتهم المؤجلة الوحيدة مع الجوية والفوز فيها يعني الكثير حيث التقدم الى موقعي الامانة والنجف مرة واحدة ما يدعم جهود اللاعبين الذين سيلعبون لتحقيق النتيجة والفوز سيكون اجمل هدية يقدمها جعفر للانصار وقد تمنحه هوية البقاء للموسم المقبل بعد التراجع الذي مر به الفريق خلال المواسم الاخيرة قبل ان يتدبر الامور المدرب الثالث الذي يخط للإطاحة بالجوية لاهمية نتيجة المباراة من كل جوانبها والفوائد التي ستوطد من العلاقة مع الانصار من خلال التغلب على الجوية التي ستكون نتيجة الموسم

بماذا يفكر الوسط

اما فريق الوسط المتواجد في الموقع الثالث58 نقطة فله مباراة مؤجلة مع الجوية غير ان لجنة المسابقات قدمت له ثلاث مباريات بسبب مشاركته المقبلة في بطولة الاندية العربية

المباراة الاولى سيلعبها الخميس مع الميناء وتظهر غاية في الصعوبة لان الاول اكثر ما يقدم نفسه بين جمهوره الكبير ويقدم مباريات مهمة واليوم تظهر هذه المواجهات بمهمة استثنائية للفريقين ولان الفريق يريد الفوز الاول في وقت المدرب غازي فهد

الوسط اذا ما تغلب على الميناء غد ومن ثم تجاوز الشرطة في اللقاء الذي سيجري في السابع والعشرين من الشهر الحالي في مهمةهي الاخرى لاتظهر سهلة امام التطور والحالة التي عليها الشرطة الوصيف لكن خسارته مع الوسط ستفقده الوصافة ومؤكد سيلعب من اجل الفوز لتقليص الفجوة مع النفط الى نقطة في وقت ان الوسط وفي حال فوزه في المباراتين المذكورتين سيضيف ست نقاط لرصيده وعندها سيرتفع الى 64 نقطة وهنا سيزيح الشرطة من مكانه الثاني كما يقترب من المتصدر ما يدفع لاعبي الفريق الى بذل اقصى الجهود للحصول على كامل النقاط الست

مهمة الفهد

في نفس الوقت للميناء برصيد 52 وله مباراتين سيلعب الاولى مقدمة من الدور السادس عشر مع الوسط يوم الخميس ثم يلاعب كربلاء في ملعبه ويأمل من الفوز بهما على امل تحسين الموقع بعدما ابتعد بسبب تأخره في نتائج مباريات المرحلة الثانية التي اثرت على مسار الامور للفريق الذي يامل ان يحقق الفوز في اللقاء المقبل قبل ان يخرج الى كربلاء من خلال المباراتين وما تبقى له في الدوري ان يتقدم في السلم حيث يلعب مع نفط الجنوب ثم يستقبل الامانة ويخرج للنجف وللطلاب وللحسين وجميع مبارياته ستكون صعبة بما في ذلك الأخيرة التي سيلعبها امام فريق الحسين ولان الميناء لازال يواجه مباريات صعبة خارج ملعبة كما تعرض لاخر خسارة امام الزوراء ويرى الفريق اهمية الظهور كما يجب في وقت مدربه الثاني في انهاء الدوري ضمن المواقع المهمة مع انه سيكون امام مباريات تتطلب اللعب بتركيز اذا ما اراد تعزيز موقعه الحالي بإضافة نقاط المباراتين اللتين قد يدعمان بنقاطهما مهمة الفريق في الانتقال الى مشاركة نفط الوسط اذا ما تعثر في البصرة

فرصة النجف

امام فريق النجف في الموقع الثامن سيلعب بشعار لابديل عن الفوز مع ضيفه البطل الزوراء الخميس المقبل والفوز سيمنحه موقع الامانة السابع اي انه امام فرصة مهمة لان التقدم موقع للامام لم يكن بالامر السهل امام واقع المسابقة التي تسير بالاتجاه التنازلي ؤكما يامل ان يستفيد من تعثر الميناء في محاولة للتقدم الى موقعه السادس وهو ما سيعمل عليه عماد محمد الذي يريد انهاء الموسم ضمن المواقع المفضلة للفريق الذي ظهر بشكل طيب خلال الموسم الحالي رغم تباين نتائجه لكن الامور انعكست ايجابيا على المشاركة وهو يسعى الى تكريس جهوده من اجل تحقيق الفوز على الزوراء النتيجة التي يريدها جمهوره الذي سيتابع اللقاء المذكور لدعم جهود اللاعبين وبانتظار لحظة الفوز الذي سيوازي اللقب بعينه وهو الذي اعتاد الاستفادة من مباريات الارض وهو الذي الحق الخسارة بالجوية والطلاب وقدياتي الدور على الزوراء الذي اكثر ما يلعب بارتباك في خارج ميدانه فيما يرى النجف من المباراة الفرصة التي ستعود عليه بالكثير من الفوائد منها الانتقال للواجهة ومن ثم التقدم موقعا وهذا امر مهم في ان تحضر النتيجة التي تسعد اهل النجف الذين يرون بالفوز التحول الكبير في مسار المشاركة

حظوظ كربلاء

ولكربلاء مباراة واحدة عندما يستقبل الميناء البصري في الاول من تموز المقبل ويسعى للفوز فيها حيث الفائدة في التقدم الى مواقع الحدود في الموقع الثاني عشر وهو الذي اعتمد في اغلب مبارياته على نتائج الميدان عندما قهر الشرطة نقطة التحول في مسار المشاركة التي يريد ان يقهر الميناء عبر ظروف اللعب التي سخرها لجميع مبارياته والتي تخطى يها مشاكل التواجد في مواقع المؤخرة قبل ان يتنفس الصعداء ويضمن البقاء الى حد ما رغم ظروف المشاركة المرتبكة وكاد ان يبتعد عنها قبل ان يدخل ويلعب وتمكن من ادارة الامور بشكل مقبول للان وهو بسبر مطمئن بفضل ضمان البقاء والابتعاد عن مواقع الخطر من وقت بفضل عطاء عناصره التي تتطلع الى قهر الميناء لاهمية النتيجة ونقاطها وهو ما يجعل من اللاعبين اللعب بقوة امام تحقيق فرصة الفوز التي توازي اكثر من ثلاث نقاط ولانها ستاتي في الوقت المطلوب التي تدفع باللاعبين اللعب باندفاع وفعالية

الجنوب وفوائد الميدان

نفط الجنوب سيكون ضمن الفرق المستفيدة من لقاءه الوحيد عندما يضيف الجوية في الاول من الشهر المقبل والتعادل سيخدمه في التقدم موقع للامام لكنه يبحث عن الفوز الذي سيمنحه فوائد اللقاء حيث التقدم على موقع نفط ميسان العاشر ويريد ان يكشف عن قوته والتعامل مع اللقاء لاهميته الاعتبارية والفنيىة على اساس الحصول على كامل العلامات فضلا عن قيمة النتيجة التي ستنقله للواجهة خلال وقت المباراة التي يستعدلها نفط الجنوب الذي عكس نفسه في الجولات الاخيرة وحقق الفوز على فرق الطلاب والامانة وقبلها على كربلاء ويدرك أهمية تجاوز الجوية في المهمة التي يستعد لها الجنوب المطلب التحلي بالشجاعة

مهمة البحري

والفريق البصري الثالث سيكون البحري الذي سيلعب مباراته الوحيدة امام الزوراء والتي ينتظرها بفارغ الصبر ومتفرغ لها لان الفوز فيها يساو اللقب بعينه وهو الاخر سيتقدم موقعا حيث ازاحة كربلاء من مكانه الحالي والاهمية تظهر بالتغلب على البطل وترك بصمة في مشاركة الموسم .

ومؤكد سيكون في غاية الانسجام والقوة من اجل حسم الامور من خلال قيام اللاعبين في تقديم اللعب المطلوب والحـــــــــصول على كامل النقاط والفوز سيكون الحدث المـــــــــــهمة للبحري الذي استفاق من نومه في المرحلة الحالية ونجح في الهروب من مواقع الهبوط بعدما نجح في اختبارات الارض وتقاسم عدد من نقاط مباريات الذهاب.

طائرة الناشئين تحلّق في سماء العرب خلال آب

بغداد – الزمان

يشارك المنتخب الوطني للناشئين بكرة الطائرة في منافسات البطولة العربية التي ستنطلق في آب المقبل في العاصـــــــمة الأردنية عمان.

وقال رئيس اتحاد اللعبة مناف فاضل إن المنتخب الوطني يستعد لدخول غمار المنافسة العربية التي سيشارك فيها وبأشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي عامر النصراوي ومــــــــــساعديه لرفع جاهـــزية المنتخب بصورة ايجابية.

وأضاف فاضل أن …الجهاز الفني يعد المنتخب خلال هذه المدة وسيزج في معسكر تدريبي في تونس او تركيا قبل الدخول في خضم المنافسات التي يحضر لها الكثير من الدول العربية التي تسعى للصعود على منصات التتويج.