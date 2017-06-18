إفتتاح كأس القارات على الطريقة الروسية

البلد المضيّف يتنفس الصعداء بعد إجتياز إختبار نيوزلندا

{ موسكو – وكالات: بدأت بطولة كأس القارات لكرة القدم، اول امس السبت، بحفل افتتاح رائع على ملعب سان بطرسبرج، الذي افتتح مؤخرًا ويتسع لـ68 ألف متفرج. وعزز الأمن تواجده في البطولة، وتم إغلاق منطقة ملعب جزيرة كريستوفسكي أمام حركة المرور المعتادة، استعدادًا للمباراة الافتتاحية بين روسيا ونيوزيلندا. وكان نصف الملعب ممتلئًا عندما بدأ حفل الافتتاح قبل المباراة بساعتين. وشارك أكثر من 1500 عضو بفرق الغناء والرقص في أداء أغنية ورقصة، عكستا عادات روسيا وتاريخها وثقافتها وطبيعتها. يُشار إلى أن المجوعة الأولى تضم منتخبات روسيا (المستضيف) ونيوزيلندا (بطل أوقيانوسيا) والبرتغال (بطل أوربا) والمكسيك (بطل كونكاكاف)، بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات ألمانيا (بطل العالم) وتشيلي (بطل كوبا أمريكا) والكاميرون (بطل إفريقيا) وأستراليا (بطل آسيا). ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، افتتاح البطولة رسميًا من ملعب المباراة. ووعد بوتين، خلال كلمته، بأن تكون روسيا بلدًا مفتوحًا للجميع، وأقر بأن الرياضة هي من توحد الدول. وتابع: تهدف كرة القدم إلى توحيد الشعوب والقارات، وتؤكد قيم الصدق واللعب النظيف، وقال بوتين للجماهير: متأكد أن الضيوف سيجدون أن روسيا مفتوحة للجميع. تنفست روسيا الصعداء، اول امس السبت، بعد فوز منتخبها الوطني في المباراة الافتتاحية لكأس القارات لكرة القدم، وتأكيد استعداد أكثر ملاعبها إثارة للمشاكل، لاستضافة المباريات الدولية. وفازت روسيا 2- 0 على نيوزيلندا بسهولة، بملعب سان بطرسبرج أمام 50251 متفرجا، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، اللذان ألقيا كلمة للجماهير قبل انطلاق المباراة. ورحب بوتين بالمشجعين فيما وصفه بمهرجان كبير لكرة القدم، وشكر إنفانتينو والفيفا على ثقتهما في روسيا. وقال ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب روسيا، الذي سيواجه فريقه البرتغال يوم بعد غدا الأربعاء، للصحفيين: حضور زعيم البلاد للمباراة أمر إيجابي، لكن على الجانب الآخر يمثل مسؤولية إضافية. وأضاف: تعاملنا مع المهمة التي أمامنا. ورغم وقوع روسيا تحت ضغط لتقديم أداء جيد على أرضها بعد تراجعها إلى المركز 63 في تصنيف الفيفا هذا الشهر، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق، فإن البلاد تعرضت لتدقيق أكبر بسبب أمور خارج الإطار الرياضي، خلال الاستعداد للبطولة التي تستمر لمدة أسبوعين. وسيكون ملعب سان بطرسبرج الذي تبلغ سعته 68 ألف متفرج، هو الملعب الرئيسي في كأس العالم 2018 وهو أيضا معقل زينيت أحد القوى الكبرى في كرة القدم الروسية، لكن عملية البناء التي استمرت حوالي 10 سنوات شابتها مزاعم فساد، وتأخير تسبب في خيبة أمل أكثر من الشعور بالرضا. وكان يجب استبدال عشب الملعب سريعا قبل مباراة اول امس السبت، بعد ظهور مشاكل في الأرضية السابقة أفسدت المباراة الأولى، التي أقيمت على الملعب الجديد في أبريل/ نيسان. وقبل مشاكل العشب واجه الملعب متاعب أخرى أبرزها في التكنولوجيا المستخدمة في أرضية الملعب، والتي جعلت السطح يهتز وغير جاهز لاستضافة المباريات، لكن مباراة الافتتاح مرت بدون مشاكل تذكر. وقال تشيرتشيسوف: لا أعلم كيف كان اللعب عليه لكن بالحكم على المباراة يبدو أن كفاءة (الملعب) كانت جيدة، وسمحت لنا باللعب بشكل جيد.

مواجهة العنف

وبعد أحداث العنف بين الجماهير الروسية، والإنكليزية، في بطولة أوربا العام الماضي، أصدر بوتين قرارا بتغليظ عقوبة الشغب في الملاعب، ضمن محاولة للسيطرة على المشاغبين. ومنذ ذلك الحين أصدرت وزارة الداخلية الروسية قائمة سوداء تضم 292 اسما، حرمتهم من حضور الأحداث الرياضية الرسمية. وأبلغ الكسندر شبريجين، الذي تم ترحيله من فرنسا خلال بطولة أوربا 2016، رويترز اول امس السبت بأنه مُنع من حضور مباراة بلاده ضد نيوزيلندا قبل انطلاقها بساعات قليلة. وقال إن منظمي كأس القارات أبلغوه بإلغاء بطاقة هوية الجماهير الخاصة به، في محاولة أخرى فيما يبدو للسيطرة على العنف. وقالت السلطات الروسية إن نظام التذاكر في كأس القارات، الذي يتطلب إصدار بطاقة هوية للمشجعين أصحاب التذاكر، يضمن تصوير الجماهير وإبعاد مثيري الشغب. وقالت اللجنة المنظمة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: فرص خسارة حق حضور مباريات كأس القارات وكأس العالم، كبيرة للغاية للجماهير المعروفة بإثارتها للشغب. ولأول مرة حدد الفيفا ثلاثة إجراءات في كأس القارات، تمنح الحكم الحق في إيقاف المباريات في حالات العنصرية والتمييز. وقبل المباراة كان هناك إعلانان لتحذير الجماهير من أي سلوك يشوبه التمييز. وقالت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا إن نسبة الحضور المتوقعة في البطولة ربما تصل إلى 65 بالمئة، وإن تذاكر مباراة روسيا ضد البرتغال تم بيعها بالكامل قبل أسابيع. لكن المقاعد الخالية ما زالت تشكل قلقا، وقالت صحيفة سبورت اكسبريس الروسية، إن بعض التذاكر تم توزيعها مجانا على العمال في محاولة لإكمال المدرجات في مباراة قادمة في كأس القارات في كازان. وأوضحت اللجنة المنظمة أنها أطلقت برنامجا يسمح للجماهير الروسية الفقيرة، بحضور المباريات مجانا وأن السلطات المحلية هي المسؤولة عن توزيع هذه التذاكر.