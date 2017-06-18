منع قائد جماهير موسكو من حضور حفل الإفتتاح

{ موسكو – وكالات: قال قائد مشجعي كرة القدم بروسيا، الكسندر شبريجين، إنه تم منعه من حضور المباراة الافتتاحية لكأس القارات، ضد نيوزيلندا في سان بطرسبرج، قبل ساعات من انطلاق اللقاء اول امس السبت. وقال شبريجين، الذي تم ترحيله من فرنسا العام الماضي خلال بطولة أوربا، إن منظمي كأس القارات أبلغوه بإلغاء بطاقة هوية الجماهير الخاصة به. وأضاف أنه لم يشرح له أي شخص الأسباب وراء ذلك، وأنه علم بشأن حالات إلغاء أخرى في اللحظات الأخيرة. وتابع: أعطوني بطاقة هوية الجماهير ثم قبل ساعتين من انطلاق المباراة ألغيت، ويبدو أن ذلك حدث بشكل متعمد حتى لا أملك أي وقت للاعتراض. ولم يتسن لرويترز بعد الحصول على تعليق من اللجنة المنظمة. وكان شبريجين ضمن مجموعة من الجماهير الروسية تم ترحيلها من فرنسا، بعد أحداث شغب قبل وخلال مباراة روسيا ضد إنكلترا في بطولة أوربا، ونجح في دخول فرنسا مرة أخرى أثناء البطولة قبل أن يتم ترحيله مجددا. وقطع الاتحاد الروسي لكرة القدم علاقته بمنظمة شبريجين بعد الواقعة. وبعد أن لطخ العنف بين الجماهير الروسية والإنكليزية بطولة أوربا، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنح السلطات حق توقيع عقوبات أكبر في حالة الشغب خلال الأحداث الرياضية. وقالت السلطات الروسية إن نظام التذاكر في كأس القارات، الذي يتطلب إصدار بطاقة هوية للمشجعين أصحاب التذاكر، يضمن تصوير الجماهير، وإبعاد مثيري الشغب. وحددت وزارة الداخلية الروسية قائمة سوداء تضم 292 مشجعا، من بينهم 54 اجتاحوا الملعب الشهر الماضي في نهائي كأس روسيا في سوتشي، وحرمانهم من حضور الأحداث الرياضية الرسمية. واسم شبريجين ليس موجودا في قائمة وزارة الداخلية، وفقا لفحص أجرته رويترز اول امس السبت.