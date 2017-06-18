مشاهد تخطف الأضواء في اليوم الأول لكأس القارات

50 ألف مشجع يبدّدون الشكوك بشأن المدرّجات الفارغة

{ موسكو – وكالات: انطلقت بطولة كأس القارات في روسيا، بحفل افتتاح بسيط ومباراة متوسطة المستوى، بين المنتخب الروسي صاحب الضيافة، ونيوزيلندا، فاز بها الدب الروسي بثنائية دون رد.

ويرصد التقرير التالي، بعض المشــاهد التي خطفـــت الأضواء في اليوم الأول لبطولة كأس القارات، سواء خلال حفل الافتتاح، أو مباراة روسيا ونيوزيلندا:

بساطة حفل الافتتاح

اتسم حفل افتتاح البطولة بالبساطة، والتنظيم، وهو ما جعله ناجحاً ومتميزاً بشكل كبير. ظهر خلال الحفل بعض المطربين الروس، بجانب بعض اللاعبين الاستعراضيين في كرة القدم، مع عرض للوحات فنية تعكس حضارة روسيا، ومعــــالمها المميزة.

وكانت مدة الحفل متوسطة وصلت لنحو 36 دقيقة، وإن كان مشهد غياب الجماهير في حفل الافتتاح صادماً للمتابعين، مقارنة بأغلب البطولات السابقة.

حضور بيليه

يبقى مشـــــــــــهد حضور الأسطورة البرازيلية بيليه، حفل افتتاح كأس القــــــــارات، من الأمور التي خطفت الأضواء في اليوم الأول لبطولة كأس القـــــارات.

ونال بيليه حفاوة كبيرة، من جانب رئيس الاتحاد الدولي فيفا، جياني إنفانتينو، وكذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خاصة بعد غيابه لفترات بسبب ظروف المرض.

الحضور الجماهيري

المشـــــهد اللافت أيضاً تمثل في لغز الغياب الجماهيري عن حـــــــفل افتتاح كأس القارات، وهو أمر أصاب الكثيرين بالصدمــــــــة، خوفاً على عدم نجاح البطــــــــــــولة، والتي ستكون مؤشراً لبطولة كأس العالم 2018.