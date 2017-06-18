محمد الكعبي بين المشاكسة والشعر

القصيدة حالة واحدة تتكيف حسب الظروف

خالد مهدي الشمري

{ محمد الكعبي بين اتحاد الادباء الشعبيين وبين المشاكسة ..

عملي في الاتحاد العام للادباء الشعبيين كان مفخرة بالنسبة لي وخدمة لكربلاء وشعراء كربلاء ايضا شرف كبير كون هذه المدينة مدينة رموز دينية وايضا مدينة اثرية وتاريخية مدينة اسلامية تمتاز بالمبادى والقيم السامية و كان عملي في الاتحاد في الفترة السابقة منذ 2013 لغاية عام 2015 حيث كنت رئيسا منتخبا لاربع دورات متتالية ومنذ شهر السادس لعام 2015 قدمت استقالتي لاعطاء فرصة للشباب ، اما عن المشاكسة برايي مطلوبة كما تعلم بان الوسط مليئ بالدخلاء ان لم تكن بقدر المسؤولية وان لم تكن صريحا وان لم تكن انسانا حقيقيا وصاحب راي حقيقي لن يكون لك وجود وكانت حقيقية محمد الكعبي سبب وضع بعض الملاحظات من بعض الطارئين على الوسط فالمشاكسة ثقافية واشعر بها هي قضية مطلوبة ،.

{ ما هو سبب جرأة محمد الكعبي وهل انت فعلا جريئ ؟

– محمد الكعبي مفصول سياسيا من جمعية الادباء الشعبيين وكتاب الاغنية وهناك كتاب رسمي بتاريخ واحد من شهر الخامس لعام 2001 وموقع الكتاب من الدكتور حسن نفعي مدير مكتب عدي صدم في حينها حيث منعت من دخول أي جمعية والسبب قراءتي في مهرجان الطف بحضور عدد من شعراء كربلاء منهم عودة ضاحي التميمي و عبد الحسين خلف وهاشم العربي ومالك الشرع والراحل محمد الغريب كان في الفترة السابقة علينا ان نقدم قصائد مربوطة بالقائد الضرورة والامام الحسين انا قدمت قصيدة وقبلت ثم على المنصة قرات غيرها لذلك تم فصلي ومن حينها زرعت الجرأة في داخل محمد الكعبي في بعض الاحيان يعاب علي هذه الجرأة والبعض الاخر ينصح بمردودات هذه الجرأة واليكم بعض الابيات من القصيدة وهذه القصيدة كتبت عام97 في زمن اللا نظام وكانت قصيدة فزع المجانين والتي قلت فيها :

اذا،، وياك حلكك يحجي وجهين على يا سر ،، بعد يتامن الراس

واذا ،، كلمن عطش كال انه الحسين اذاً ،، كلمن يجيب الماي عباس

{ وهل هناك مضايقات تعرضت لها بسبب جرأتك ؟

– في اللا نظامين السابق والحالي تعرضت الى الكثير من المضايقات بسبب بعض القصائد التي كتبتها بالاضافة الى بعض الاراء التي نطرحها وبعض الملاحظات البعض يشكل على محمد الكعبي باني صريح اكثر من اللازم واكثر من المعقول لكن محمد عنده قناعة كاملة والمثل الشعبي يقول ( ما يكص الراس غير الركبه ) نحن نعيش في بلد ينتمي الى حضارة ينتمي الى مبادى وقيم ولذلك هذه المبادى والقيم تنعكس في شخصياتنا وكتاباتنا انا عملت في مجال الاعلام وكان هناك عدد من المهاترات السياسية الذي يمتاز بها البعض ضد ي وضد اعلاميين وشعراء اخرين . استطيع ان اقول توجه الحكومة توجه سلطوي اتجاه محمد الكعبي وقد اعتقلت اكثر من ثمان وعشرين يوما بسبب القصيدة التي ذكرتها وبتدخل عدد كبير من مثقفي وشعراء كربلاء ودور بارز للشاعر كريم مسلم الطائي الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الشعراء الشعبيين وكتاب الاغنية والحمد لله استطاعوا انقاذي، اما حاليا بين الحين والاخر استدعاء هنا او هناك وأكيد لا توقفنا هذه الامورو طموحنا اكبر ..في الفترة الاخيرة تعرضت الى حملة من بعض دخلاء الوسط وبعض ذيول الحكومة كانت هناك اشاعات كثيرة وتم اتهامي بالعمالة وبالإرهاب والانتماء الى جهات خارجة عن القانون ولكن ولله الحمد الوسط الثقافي والشعراء في كربلاء يعلم جيدا من هو محمد الكعبي . طبعا لا يعلمون بان الشاعر صوت وانا مستعد ان اقرا الشعر في أي مكان ولا امثل سوى نفسي وامثل تطلعات الشعب العراقي وسوف اتكلم بصوت الفقير واتكلم بلسان الشعب العراقي ، حاول الكثير ان يجعلني شاعرا طائفيا وكما حاولوا ان يجعلوني صوتا لجهات معينة او لطائفة معينة ضد طوائف اخرى لكني رفضت رغم كل المغريات لذلك تجدني في الموصل وفي البصرة وفي كل مكان واخر مهرجان كنت في اربيل لدعم اخواننا وابناء الشعب العراقي من النازحين مثلت كربلاء وحصلت على درع المهرجان وكان شرف لي ان امثل كربلاء بين محافظات الموصل والرمادي وسامراء

{ ليس فقط قراءات الشعر الشعبي بل كتبت اغاني واناشيد حدثنا عنها ؟

– كتبت عددا كبيرا من الاغاني وكنت اعمل مديرا لفرقة مؤسسة المعرفة التي كان يشغلها الشيخ مهند الاسدي وكان اعضاء معي في الفرقة السيد علي الميالي الذي يشغل منصب نائب محافظ حاليا والسيد علي كردي وهو نائب في البرلمان حاليا وعدد اخر كنا ندير هذه الفرقة قدمنا للوطن ما قدمنا وايضا من خلال نقابة الصحفيين كوني عضو منذ 97 قدمت العديد من النشاطات كما في مجال الشعر والانشودة كتبت الكثير من الاناشيد واغلبها كانت وطنية ولدي اربع اصدارات مكتوبة وهي ها حبيبي الجزء الاول وها حبيبي الجزء الثاني ورسالة الى طالبة و(اخر امنية )مجاميع مطبوعة وموجودة في المكتبات وكانت هناك ايضا موسوعة كاملة من الدارمي والابوذية والزهيري جمع واعداد وكانت باثني عشر جزء والان هي موجودة في الاسواق . كما كتبت للعديد من المطربين ومنهم ياس خضر وحسين نعمة والفنان صلاح عبد الغفور و الفنان سعدون جابر والفنان محمود انور والفنان الراحل فؤاد سالم

وكانت كلماتها (بدت خطواتنه اتخط الندامه ومن باقي العمر ردنه السلامة تعبنه من الهوه أسنين كافي السهر يا عين شخذنه من الغنه غير الملامه

) وايضا فنانين شباب حسام الرسام وحاتم العراقي وصلاح البحر وماجد المهندس ورضا العبدالله واشهرها اغنية للفنان هيثم يوسف قلت فيها …( ليش وانت بعيد واحسك قريب) .. انا تعاملت مع اغلب الفنانين ما عدا الفنان كاظم الساهر .

{ حدثنا عن سبب تواجد العدد الكبير من الشعراء الشباب مع محمد الكعبي ؟

– في الفترة السابقة بدانا شبابا بعمر الثامنة عشر وكنا نعاني بالاهمال وعدم استطاعتنا المشاركة مع الكبار وتصل الفترة الى ستة شهور في بعض الاحيان ما كان هناك فرصة للحديث مع شاعر اكبر منا ذو تجربة ..الان وبعد ان اتم الله علينا واصبحنا من المتصدرين للمشهد الثقافي في كربلاء لم نرغب ان يتكرر للشباب ما حصل لنا اليوم نفتح الابواب للشباب والفرصة عملنا مسابقات واماسي شعرية ولذلك كلهم اخوتنا وابناؤنا كما هو شرف لفتح مجال للابداع الثقافي وهم بناة المستقبل لقد قدمنا مسابقتين للشعراء الشباب فرزنا عددا كبيرا من الشعراء الشباب وقد استطعنا ان نفرز ثلاثين شابا يمثلون الشعر في كربلاء .

{ بدايات محمد الكعبي واول قصيدة واسبابها ؟

– بداياتي عام 92 واصبحت عضوا في جمعية الشعراء الشعبيين عام 19955 وكانت اول هوية احملها اما عن القصيدة كانت اول قصيدة ..

تكنطر يا عمر للرايح وللراد وصيري ويه الوكت يا روحي كنطاره العمر سفرة ،، ويمر يا روحي جن خطار وانتي على الوكت جم يوم خطاره ..

هذه كانت اول قصيدة واول مهرجان اشتركت فيه في بغداد للقصيدة الشبابية ومثلت فيه كربلاء وكنت اصغر شاعر للشعر الشعبي في العراق وحصلت على المرتبة الاولى وكان اول درع يحصل عليه شاعر شاب عام 1995 كما اتهمت في حينها بان هناك من يكتب لي لان الشعر الذي كتبته كما يقولون اكبر من عمري في حينها وكان موقف للشاعر كاظم اسماعيل كاطع الله يرحمه في وقتها نهض وقال أي شخص يشك ادعوه للنزال على المنصه وكانت شهادة اعتـز بها

{ ماهو سبب وجود ملكة الشعر لدى محمد الكعبي ؟

– الشعر حالة وهذه الحالة لا تفرز الا بحادث معين كنت عسكريا في حينها من عام 92 وانا من مواليد 744 وكنت في الناصرية وكانت لي حبيبة وفي يوم من الايام تاخر نزولي فحببت ان اكتب لها فلم اجد ورق حصلت على قصاصة صغيرة كتبت فيها مطلع اغنية للفنان حسين البصري ونسيت الباقي مما اضطرني الى كتابة الباقي من داخلي وحينما قراها الوسيط الذي ينقلها قال هذه الاغنية مقدمتها للفنان حسين البصري لكن الباقي لا قلت نعم نسيت الباقي فاتممتها من داخلي فقال انك شاعر وهذه كلمة شعر جميلة ثم طلب مني ان اكتب فكتبت غيرها ومنها بدات اكتب وكان السبب قصة الحب ومع الاسف لم تنته بالزواج . انا من عائلة ثقافية لكن انا الشاعر الوحيد في العائلة .وكان دافعي هو والدي الذي شجعني وكذلك اشترى لي الكتب وهيأ لي الاجواء ومنها تطورت مهارتي الشعرية .

{ بمن تأثرت وقصيدة قريبة الى نفس الشاعر محمد الكعبي ؟

– تأثرت بالشاعر الكبير المغترب شاكر السماوي

كتبت لبعض ناكري الجميل والى الذين نحن صنعناهم وهم لا شي وقلت فيها ..

انه أتعديت يوسف .. عندي خــــــوان أعد .. مــرات وأغلط من أعدهـــم أمانه ،، أبــيـــر مافكــــرو .. ويــاي أنه أبــير ،، من بالـــي أشمرتهـــــم .. أكـــــبر منـي جانــــــوا ،، بـــس بلعمار وانه أزغـــــــــير ،، لكـــــن كبـرتهم الف حلم بحلم ،، من عيني باكــو وأجذب عيني أكــولن ما شفتهم كالوا ،، جـــــربتـــهم كلت مرات رمح ،، من ظهـري يـنـزف طلعتهم ..؟؟

سيرة وحياه الشاعر محمدالكعبي ..ابو خيال

ولد في محافظة البصره .. عام 1974

وانتقل منها الى كربلاء في عام 1992كتب الشعر في عام 19933 .. واصبح عضواً رسمياً في جمعية الشعراء الشعبيين في /1995

عضوه نقابة الصحفيين العراقيين ..

رئيس ومؤسس منظمة عطاء الشباب للثقافة والاعلام في العراق

رئيس جمعية الادباء الشعبيين في كربلاء ولأربعة دورات انتخابية متتالية

رئيس رابطة الصحفيين الأحرار / فرع كربلاء المقدسة

عضو المجلس التأسيسي .. لشبكة (مسار) التي تعنئ بتصحيح مسار االشعرالشعبي في عموم العراق..

موظف حالياً في قسم أعلام محافظة كربلاء المقدسة

متزوج ولدي بنتان الأولى أسمها( خيال )والثانية أسمها( كلمات)

عمل على تأسيس اول رابطة للشعراء الشباب في العراق مع الشعراء محمدالغريب و كريم الطائي في عام 1997..

في عام/2003 وبعد تغيير الوضع السياسي في العراق وسقوط نظام البعث..أسس رابطة الشعراء الأحرار في كربلاء

بعدها أصبح اول رئيساً منتخب للأتحاد العام للأدباء الشعبيين في كربلاء حيث عمل على أصدار مجلة ((قصايدنة شعر شعبي)) في عام /2005 خاصة بالشعرالشعبي..

عمل محرراً لصفحة الأدب الشعبي في جريدة كربلاء اليوم منذ تأسيسها ..

وعمل عضواً في هيئة التحرير لمجلة السنبلة الثقافية التي تصدر في النجف الأشرف ..

أعد وقدم عددا من البرامج الثقافية في كربلاء منها ..

برنامج (( عيدية وشعر )) في قناة السلام الفضائية عام 2008

برنامج (( اهلنه )) في قناة سامراء عام 2015

برنامج (( مهاويل )) في قناة سامراء عام 2016

وبرنامج (( خواطر ليل )) في أذاعة كربلاء أف أم ..

برنامج (( شنو رأيك ) عام 2017

برنامج ((حل اللغز )) في قناة الرشيد

أسس اول فرقة للأنشاد في كربلاء في عام 2007 تحت أسم فرقة أنشاد المعرفة .. وكتب لها عدد من الأوبريتات الفنية الوطنية

عمل في المجال الفني حيث كتب للمسرح عدد من المسرحيات أخرها ( فنان يغرق في البرلمان )وفي السينماء كتب الفلم العراقي القصير ((حكاية الحكاية)) من انتاج قناة سوريا دراما.. وأخراج المخرجه السورية (( جينه توما )) وبطولة الشاعر محمدالكعبي والفنان داخل البحراني والفنان خليل ابراهيم والفنانه فله الأورفلي والفنانه نسمه .. واخرين وقد تم تصوير هذا الفلم في دمشق عام 2009له عدد من المطبوعات منها ..

– أخرأمنية ديوان شعرشعبي/اصدارمكتبة الحكمة عام 2004

– ها..حبيبي/مجموعة قصائد في جزئيين شعرشعبي/

الأول عن دار الحوراء للنشر والتوزيع في بغداد عام 2006

والثاني عن مكتبة أهل البيت في كربلاء عام 2010

– موسوعة في الدارمي والأبوذية والزهيري .. بعشرة أجزاء عن دار المرتضئ للنشر والتوزيع في بغداد عام 2007- والى طالبة .. ديوان شعرشعبي عن مطبعة الكوثر في بغداد عام 2009

شارك في أغلب المهرجانات الشعرية في عموم العراق وحصل على عدد كبير من الجوائز .. ونشرة قصائده في اغلب الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الألكترونية